"Formda olacak" - Barcelona'daki takım arkadaşı Fermin Lopez'in sakatlıktan kurtulacağına dair öngörüsü, Lamine Yamal hayranlarına Dünya Kupası öncesinde moral verdi
Yamal’ın Dünya Kupası’na dönüş yolu
Yamal'ın ligin geri kalanında forma giyemeyeceği açıklanmasından bu yana, Barcelona ve İspanya taraftarları oyuncunun sağlık durumu konusunda endişeli. Ancak Lopez, 18 yaşındaki oyuncunun ruh hali konusunda olumlu bir tablo çizdi. Mundo Deportivo'ya konuşan Lopez, şunları söyledi: "Durumu iyi. Sakatlandığında ilk başta zorlanıyor, çünkü o sahada yardımcı olmayı ve oynamayı seven hırslı bir oyuncu. Bu sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'na kadar oynayamayacak. Şu anda durumu iyi ve iyileşmeye odaklanması gerekiyor. Bence iyi bir forma kavuşacak." Lopez'in gösterdiği güven, İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente'nin iyimserliğini yansıtıyor. De la Fuente, geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki yıldızın uluslararası sahneye hazır olmak için günde üç saat antrenman yaptığını açıklamıştı.
Tarihi bir Clásico şampiyonluğunun peşinde
Barcelona, 29. La Liga şampiyonluğunu kazanmanın eşiğinde bulunuyor ve yaklaşan El Clásico’da alınacak bir galibiyet, tarihi bir lig şampiyonluğunu garantileyecek; zira Blaugrana, daha önce hiçbir zaman Real Madrid’i doğrudan mağlup ederek şampiyonluğu garantilememişti. Lopez bu anın tadını çıkarıyor ve şöyle açıklıyor: “Sonuçta bu, özellikle de şu anki durumumuz göz önüne alındığında, biz oyuncuların oynamayı çok sevdiği bir maç, bir El Clásico. Maçı oynamak, elimizden gelenin en iyisini yapmak ve Cules'e bir galibiyet sunmak için sabırsızlanıyoruz."
Beraberlik de şampiyonluğu garantilemek için yeterli olsa da, orta saha oyuncusu rakibin romantizminin işi halletmekten sonra geldiğini vurguluyor. "Fark etmez, ne kadar erken o kadar iyi," diye ekledi. "Sonuçta önemli olan bu, yıl boyunca çok istikrarlıydık ve şimdi mümkün olduğunca çabuk şampiyonluğu kazanmalıyız."
Hansi Flick'in büyüsü
Lopez, bu sezon Hansi Flick’in taktik sisteminin kilit isimlerinden biri olmuş ve en önemli maçlarda büyük rol oynamıştır. Alman teknik direktörü tanımlaması istendiğinde, kulüpte yarattığı etki konusunda ona övgüler yağdırdı. "Hansi Flick çok samimi, çok hırslı ve çok titiz biridir. Herkesin gördüğü şey, onun takıma aşıladığı ruh. Ondan çok memnunuz; bence hem takım olarak hem de bireysel olarak çok gelişti. Tüm takım ondan çok memnun."
22 yaşındaki oyuncu, takımın başarısının La Masia'nın yetenekli oyuncularından oluşan güçlü bir çekirdek üzerine kurulu olduğuna da inanıyor. Kendi altyapısından yetişen yıldızlarla arka arkaya iki lig şampiyonluğu kazanma ihtimalini değerlendiren oyuncu, şunları söyledi: "Bence Real Madrid, çok kaliteli oyunculara sahip en büyük rakibimiz... Kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularla ve olduğumuz takımla arka arkaya iki lig şampiyonluğu kazanmayı başarmış olmamız olağanüstü bir başarı."
İspanya’nın Dünya Kupası hedefleri
Yaz aylarına bakıldığında Lopez, Flick yönetiminde geçirdiği muhteşem bir yılın ardından milli takımda önemli bir rol üstlenebileceğinden emin. "Kendimi önemli bir rol üstlenirken görüyorum. Luis [de la Fuente] bana büyük bir güven veriyor ve son kadro çağrılarında daha fazla süre aldım. Milli takımda bir adım daha ileriye gittiğimi düşünüyorum ve çok mutluyum. Kimin oynayacağına teknik direktör karar verir, ama Dünya Kupası'nda yer almak bile beni mutlu ediyor. Bence harika bir takımımız, harika bir kadromuz var ve Avrupa Şampiyonası'nda yaptığımızı tekrarlayabiliriz. Bu bizim hayalimiz ve hedefimiz."