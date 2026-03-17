Pep Guardiola'nın Phil Foden'ın büyük bir hayranı olduğunu hiç saklamadı. Daha 2019'da, Foden aslında futbol sahnesine yeni adım atmışken, onu "koçluk kariyerim boyunca gördüğüm en yetenekli oyuncu" olarak nitelendirmişti.
Form düşüşü yaşayan Lionel Messi'ye "en çok benzeyen oyuncu": Pep Guardiola'nın örnek öğrencisi, iki kat daha kötü bir uyanışla karşı karşıya
Peki ya Lionel Messi, diye sorabilirsiniz. Manchester City'nin teknik direktörü, Kasım ayı sonunda bu konuda çok anlamlı bir benzetme yaptı: Guardiola, 25 yaşındaki Foden hakkında "Tüm sezon boyunca muhteşemdi" dedi. "Barcelona'da çalıştırdığım, ceza sahasına girip dışarıdan şut çeken bir oyuncuyu hatırlıyorum. O, şimdiye kadar gördüğüm en benzer oyuncu."
Bu sözler Foden'ı harekete geçirmiş gibi görünüyordu. Zira bu sözler, hücumcu kanat oyuncusunun bu sezonun en iyi dönemine girmesiyle aynı zamana denk geldi. City'nin hepsini kazandığı dört lig maçında Foden altı gol attı ve bir asist yaptı.
Guardiola, sonraki dört Premier Lig maçında Foden'ı 90 dakika boyunca sahada tuttu, ancak o zamandan beri belirgin bir düşüş gözlemleniyor. Foden o zamandan beri 12 kez forma giydi ve 13 maç boyunca gol ya da asist yapamadı. Son golünü, bahsedilen serinin sonunda, 14 Aralık'ta attı.
Phil Foden, Manchester City'de oldukça zor bir dönemden geçiyor
Foden ciddi bir düşüş yaşıyor; bu durum yılın başlarında başladı. Ocak ayının başından beri hiçbir maçta 90 dakika boyunca sahada kalamadı. City'nin 2026'da oynadığı 20 maçın yarısında kadroda yer almadı (altı kez yedek kulübesinde, dört kez kadroda yer aldı ancak sahaya çıkmadı).
Dikkat çeken bir nokta: Guardiola, önemli maçlarda bir süredir diğer oyunculara güveniyor. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı alınan 0-3'lük yenilgide Foden, Şubat ayında Liverpool maçında olduğu gibi 90 dakika boyunca kenardan izledi.
Elbette Guardiola, İngiliz basınının Foden hakkındaki sayısız sorusunu kendine özgü tarzıyla geçiştirmezse Guardiola olmazdı. İspanyol teknik adam birkaç hafta önce, "Phil hakkında sıfır, sıfır, sıfır şüphem yok" demişti. "Sadece futbol oynamaya ve balık tutmaya odaklanması gerekiyor. Bunu yaparsa Phil geri dönecektir. Premier Lig'in en iyi oyuncusu olmasının üzerinden henüz 20 yüzyıl bile geçmedi."
Phil Foden, İngiltere Milli Takımı'nda sorunlar yaşıyor
Bu yanlış bir tespit değil, ancak üst düzey sporda iki yıla yakın bir süre kolayca bir ömür gibi gelebilir. 2023/24 sezonunda şampiyonluk kazanıldığında, Foden 35 maçta attığı 19 gol ve yaptığı sekiz asistle Guardiola’nın kadrosundaki en göze çarpan isimdi; ligin ona verdiği ödül de son derece hak edilmişti.
Daha geniş bir perspektiften bakıldığında ise, o zamandan beri Foden'ın performansı hafifçe düşüşe geçti. Milli takım teknik direktörü Gareth Southgate yönetiminde Avrupa Şampiyonası finaline giden yolda ilk 11'de yer alsa da, gol katkısı yapamadı. Three Lions'ta Foden için işler zaten pek yolunda gitmiyor.
Şu ana kadar 47 milli maçta forma giydi. Kalitesine ve alıştığımız istatistiklerine göre, sadece 4 gol ve 10 asist (büyük turnuvalarda sadece 3 gol katkısı) ise açıkça zayıf bir performans. Foden, bu uluslararası sahnede Manchester'daki performansını nadiren sergileyebildi.
Thomas Tuchel, Foden'ı şu ana kadar sadece iki kez kadroya aldı
Bu açıdan bakıldığında, şu anki form düşüklüğü de tam zamanında gelmiyor. Southgate ve Guardiola ona her zaman büyük güven duymuşken, milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel şimdiye kadar biraz farklı bir tutum sergiledi. Tuchel, Foden'ı bugüne kadar düzenlediği beş kampın sadece ikisine çağırdı.
Üç maç üst üste kadroda yer almayan Foden, Kasım ayında Tuchel tarafından tekrar kadroya alındı ve kendisine "merkezi bir rol" vaat edildi. Ancak Sırbistan ve Arnavutluk ile oynanan iki maçta, yedek olarak oyuna girip 180 dakikalık süre içinde sadece 53 dakika sahada kaldı.
Tuchel ayrıca Foden'ı kanat oyuncusu değil, on numara olarak görüyor. Ancak hücumun merkezinde rekabet büyük. Jude Bellingham, iyileşir iyileşmez, yaklaşan Dünya Kupası'nda Morgan Rogers kadar kesin bir şekilde yerini alacaktır. Eberechi Eze de hala adaylar arasında.
Guardiola, Foden'la ilgili eski bir tahmininde yanılmıştı
Rekabetten bahsetmişken: Foden'ın ManCity'de de elbette rakipleri var. Üstelik bu, Guardiola'nın eski öngörüsünün aksine. "O, hiçbir koşulda satılmaması gereken tek oyuncu. 500 milyon avroya bile," diye yazmıştı Pep 2019'da "Pep's City: The Making of a Superteam" adlı kitabında ve şunu netleştirmişti: "Phil hiçbir yere gitmiyor. O, Manchester City'dir. Onun pozisyonu için kimseyi transfer etmeyeceğiz."
Bu, en hafif tabirle yalan sayılır. Sonuçta Ferran Torres (2020), Jack Grealish (2021), Jeremy Doku (2023), Savinho (2024) ve son olarak Rayan Cherki (2025) ile Antoine Semenyo (2026) gibi, Foden'la oldukça benzer bir oyun alanına sahip birçok oyuncu geldi. Geçen sezon bile 49 resmi maçın 23'ünde ilk 11'de yer almadı.
City'nin lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu kaçırması muhtemel olduğu için, kalan sezon sadece iki kupa yarışında kupa kazanma şansı olsa da, bu dönem Foden için çok belirleyici olacak. Takım için önemini birkaç haftadır yitirmiş olsa da, Guardiola'nın kendisine hala değer vermesi onun için bir şans.
"O benim oğlum, o bizim oğlumuz," dedi İspanyol teknik adam. "Adım adım geri dönecek. Onu korumaya ve tekrar en iyi formuna kavuşturmaya çalışıyoruz. Sekiz ya da dokuz yıllık bir kariyerde bazen inişler ve çıkışlar olur. Bu kadar basit. Phil'in kalitesinden ve öneminden şüphe eden kişi ben olmayacağım."
Phil Foden: Manchester City'deki istatistikleri
Resmi maçlar Goller Asistler Sarı kartlar Sarı-Kırmızı Kartlar 359 110 66 16 1