Form düşüşü ve Real Madrid'e transfer söylentileri üzerine patlamalar yaşayan Enzo Fernandez'e Chelsea oyuncuları sırt çevirdi

Chelsea'nin Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden bu yana gerginlik giderek tırmanıyor. Toplamda 8-2'lik bu ağır yenilgi sırasında kameralar, bir hata sonrasında öfkeli bir şekilde maç topunu kaleci Filip Jorgensen'e fırlatan ve Danimarka milli oyuncusuna bağıran Fernandez'i görüntüledi. Dört maçlık kötü bir galibiyetsizlik serisinin ortasında bir takım arkadaşına yönelik bu aleni azarlama, haberlere göre birçok tecrübeli oyuncuyu kızdırdı.

Eleme sonrasında, Fernandez, Stamford Bridge'deki geleceği hakkında sorulduğunda ortalığı yatıştırmak için pek bir şey yapmadı. ESPN Arjantin'e konuşan Fernandez, "Bilmiyorum, sekiz maç ve FA Kupası kaldı. Dünya Kupası var, sonra bakarız." dedi. PSG'nin de durumunu takip ettiği bildirilirken, mevcut sezonun ötesinde Londra'da kalacağını garanti etmemesi, Premier Lig'de ilk beşte yer almayı hedefleyen kulüpte birçok kişinin onun sadakatini sorgulamasına neden oldu.