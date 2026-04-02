Form düşüşü ve Real Madrid'e transfer söylentileri üzerine patlamalar yaşayan Enzo Fernandez'e Chelsea oyuncuları sırt çevirdi
Enzo'nun Madrid'le ilgili imaları gerginliğe yol açıyor
The Telegraph’a göre, Benfica’dan rekor bir transferle geldiğinden beri projenin temel taşlarından biri olmasına rağmen, orta saha oyuncusu İspanya’nın başkentine olan ilgisini itiraf ederek ortalığı karıştırdı. Takım arkadaşları tarafından pek hoş karşılanmayan bu hamlede Arjantinli oyuncu, uzun vadeli geleceğini nerede gördüğü konusunda şaşırtıcı derecede samimi davrandı. Bir röportajda Fernandez, Madrid'deki yaşam tarzını anlattı ve hatta şehrin kendisine Buenos Aires'teki evini hatırlattığını bile belirtti. Fernandez, "İspanya'da yaşamak isterim. Madrid'i gerçekten seviyorum; bana Buenos Aires'i hatırlatıyor. Oyuncular istedikleri yerde yaşarlar. Ben Madrid'de yaşardım. İngilizce idare ediyorum ama İspanyolca konuşursam daha rahat olurum" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nden elenme, ayrılık söylentilerini alevlendirdi
Chelsea'nin Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden bu yana gerginlik giderek tırmanıyor. Toplamda 8-2'lik bu ağır yenilgi sırasında kameralar, bir hata sonrasında öfkeli bir şekilde maç topunu kaleci Filip Jorgensen'e fırlatan ve Danimarka milli oyuncusuna bağıran Fernandez'i görüntüledi. Dört maçlık kötü bir galibiyetsizlik serisinin ortasında bir takım arkadaşına yönelik bu aleni azarlama, haberlere göre birçok tecrübeli oyuncuyu kızdırdı.
Eleme sonrasında, Fernandez, Stamford Bridge'deki geleceği hakkında sorulduğunda ortalığı yatıştırmak için pek bir şey yapmadı. ESPN Arjantin'e konuşan Fernandez, "Bilmiyorum, sekiz maç ve FA Kupası kaldı. Dünya Kupası var, sonra bakarız." dedi. PSG'nin de durumunu takip ettiği bildirilirken, mevcut sezonun ötesinde Londra'da kalacağını garanti etmemesi, Premier Lig'de ilk beşte yer almayı hedefleyen kulüpte birçok kişinin onun sadakatini sorgulamasına neden oldu.
Rekor düzeyde kayıplar, Blues üzerinde baskı yaratıyor
Fernandez'in transfer isteği, Chelsea'nin mali açıdan mayın tarlasında yol almaya çalıştığı bir dönemde ortaya çıktı. Kulüp kısa süre önce, İngiliz futbolunda istenmeyen yeni bir rekor kıran, şok edici bir açık kaydetti. Ayrıntılı raporlara göre, Batı Londra ekibi mali yılı 260 milyon sterlinin (344 milyon dolar) üzerinde bir zararla kapattı; bu rakam, Premier Lig tarihindeki en kötü mali performans rekorunu geride bıraktı. Kulüp, mali düzenlemeler konusunda UEFA ve Premier Lig'in baskısı altında kalmaya devam ediyor. Mali dengesini sağlamak için Blues, bu yaz yıldız oyuncularını satmak zorunda kalabilir. Yönetim kurulu, Kulüpler Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi yayın haklarından elde edilecek gelirlerin yardımcı olacağından emin olsa da, Fernandez'in transfer imaları nedeniyle ortaya çıkan iç gerilimler, onu mali yükü hafifletmek için en cazip transfer adayı haline getirebilir.
Rosenior'un kritik son haftalarda baş ağrısı
Teknik direktör Liam Rosenior, parçalanmış bir soyunma odasını idare etmeye çalışırken liderlik becerilerinin ciddi bir sınava tabi tutuluyor. Chelsea şu anda Premier Lig'de altıncı sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutları pamuk ipliğine bağlı. Blues, Port Vale ile oynayacağı FA Cup çeyrek finali için hazırlıklarını sürdürürken, tüm dikkatler Fernandez'in üzerinde. Takım arkadaşlarıyla ilişkilerini düzeltebilecek mi ve Chelsea'ye olan bağlılığını kanıtlayabilecek mi? Bu, kulübün sezonunu kupa ile mi yoksa tam bir çöküşle mi bitireceğini belirleyecek gibi görünüyor.