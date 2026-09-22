Nottingham Forest'ın stoperi Jair Cunha, Brezilya A Milli Takımı'na ilk kez çağrılmasının ardından Avustralya'nın Brisbane kentinde basına konuştu. 21 yaşındaki oyuncu, yaklaşan FIFA Süper Tarih maçları için teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından seçildi.
Jair'in kadroya dahil edilmesi, 2025'te Botafogo'dan Premier League'e gelişinin ardından kariyerinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.
Santos altyapısından yetişen eski oyuncu, Brezilya Milli Takımı savunmasında güvenilir bir seçenek olarak kendini kabul ettirmeyi hedefliyor.