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Nottingham Forest v Leeds United - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

Forest'ın samba yıldızı! Jair, hayallerini süsleyen Ancelotti telefonunu almak için Premier League'deki yoğun mücadelenin ardından bunu geride bıraktı

Brezilya
J. Cunha
Avustralya - Brezilya
Avustralya
Hazırlık Maçları
Avustralya - Brezilya
Hindistan - Brezilya
Hindistan

Nottingham Forest savunmacısı Jair Cunha, Avustralya ve Hindistan'a karşı oynanacak hazırlık maçları öncesinde Brezilya A Milli Takımı'na ilk kez çağrılmasını kutladı. 21 yaşındaki stoper, Güney Amerika 20 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanan kariyerini Carlo Ancelotti'nin A takım kadrosuna taşımayı hedefliyor.

  • Jair, Ancelotti yönetiminde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'na çağrıldı

    Nottingham Forest'ın stoperi Jair Cunha, Brezilya A Milli Takımı'na ilk kez çağrılmasının ardından Avustralya'nın Brisbane kentinde basına konuştu. 21 yaşındaki oyuncu, yaklaşan FIFA Süper Tarih maçları için teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından seçildi.

    Jair'in kadroya dahil edilmesi, 2025'te Botafogo'dan Premier League'e gelişinin ardından kariyerinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

    Santos altyapısından yetişen eski oyuncu, Brezilya Milli Takımı savunmasında güvenilir bir seçenek olarak kendini kabul ettirmeyi hedefliyor.


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    Savunmacı, üst düzeye geçişte altyapı şampiyonluğu deneyimini öne çıkarıyor

    Yolculuğunu değerlendiren Jair, Venezuela'da 2025 Güney Amerika 20 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanmanın önemini vurguladı. Savunmacı, o seviyede Brezilya'nın 13. kıtasal şampiyonluğunu birlikte kazandığı eski genç takım arkadaşları Arthur Dias, Rayan ve Breno Bidon ile A takım kadrosunda yeniden bir araya geldi.

    Yüksek baskı altındaki uluslararası gençlik turnuvalarında mücadele etmenin kendisini A takım beklentilerine hazırladığını söyledi.

    Jair, “Genç milli takımda oynamak benim için çok önemliydi” dedi. “Sadece genç seviyede oynamak için değil, aynı zamanda şampiyon olmak için de. O şampiyonalardan çok fazla deneyim kazandım; burada A milli takımla gelişmeye devam etmem açısından bunun bana kesinlikle çok faydası olacak.”

  • Premier League’deki azim uluslararası fırsatın kapısını araladı

    İlk sezonunda Nottingham Forest'ta zorlu bir adaptasyon dönemi geçirmesine rağmen Jair, İngiltere'de düzenli süre alabilmek için mücadeleyi bırakmadı. Savunmacı, bu sezon şimdiden beş maça çıktı ve Premier League'de dünya çapındaki rakiplere karşı kendini test etti.

    Avrupa'da geçirdiği süre boyunca edindiği sabır ve taktik gelişim için minnettarlığını dile getirdi.

    Jair, “Geçen yıl benim için zorlu başladı, çok fazla fırsat bulamıyordum ama hiçbir noktada pes etmedim” dedi. “Sessizce çalışmayı sürdürdüm ve fırsatlarımı kazanmayı başardım. Bu yıl daha fazla oynayıp daha çok kazanabiliyorum.”

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    Brezilya, Avustralya ve Hindistan maçlarına hazırlanıyor

    Jair, Brezilya'nın cuma günü Townsville'deki Queensland Country Bank Stadyumu'nda Avustralya'ya karşı başlayacağı turda A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıkmayı hedefleyecek. Ancelotti'nin ekibi, 29 Eylül'de Brisbane'deki Suncorp Stadyumu'nda Avustralya ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.

    Brezilya, uluslararası fikstürünü 3 Ekim'de Kalküta'daki Salt Lake Stadyumu'nda Hindistan'a karşı tamamlayacak.

    Jair, kulübündeki formunu milli takımda başarılı bir ilk maça taşımayı amaçlıyor.