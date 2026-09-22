İlk sezonunda Nottingham Forest'ta zorlu bir adaptasyon dönemi geçirmesine rağmen Jair, İngiltere'de düzenli süre alabilmek için mücadeleyi bırakmadı. Savunmacı, bu sezon şimdiden beş maça çıktı ve Premier League'de dünya çapındaki rakiplere karşı kendini test etti.

Avrupa'da geçirdiği süre boyunca edindiği sabır ve taktik gelişim için minnettarlığını dile getirdi.

Jair, “Geçen yıl benim için zorlu başladı, çok fazla fırsat bulamıyordum ama hiçbir noktada pes etmedim” dedi. “Sessizce çalışmayı sürdürdüm ve fırsatlarımı kazanmayı başardım. Bu yıl daha fazla oynayıp daha çok kazanabiliyorum.”