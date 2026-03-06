Getty Images Sport
'Forca Rodrygo!' - Real Madrid yıldızları, Celta Vigo maçında acı bir ACL sakatlığı geçiren takım arkadaşlarını desteklemek için özel tişörtler giydi
Rodrygo'nun sezonunun yıkıcı sonu
Tıbbi rapor ayrıca sağ bacağın dış menisküsünde yırtık olduğunu doğruladı. Bu yıkıcı teşhis, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sezonun bu kritik aşamasında hem kulübü hem de ülkesi için oynadığı kampanyayı sona erdiriyor.
Brezilyalı için sezon sonu vuruşu
Sakatlık, 2 Mart'ta Getafe maçında Rodrygo'nun oyuna girmesinden sadece 11 dakika sonra meydana geldi. Sakatlığın ciddiyeti nedeniyle, oyuncu ligin geri kalan maçlarını, Şampiyonlar Ligi eleme turlarını ve yaklaşan Dünya Kupası'nı kaçıracak. ACL ve menisküs yırtığının iyileşmesi genellikle yedi ila dokuz ay arasında rehabilitasyon gerektirir, bu da forvetin kariyerinin önemli bir noktasında büyük bir gerileme anlamına geliyor.
Rodrygo, 'acımasız' sakatlığını açıkladı
Sosyal medyada paylaşım yapan oyuncu, üzüntüsünü şöyle dile getirdi: "Hayatımın en kötü günlerinden biri, bu sakatlıktan her zaman çok korkuyordum. Belki de hayat son zamanlarda bana biraz acımasız davrandı." Acısına rağmen dirençli kalarak şunları ekledi: "Kulübümle sezonun geri kalanında ve ülkemle Dünya Kupası'nda oynayamayacağım, bu hayalin benim için ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ve tek yapabileceğim her zamanki gibi güçlü olmak; bu yeni bir şey değil."
Los Blancos için seçim krizi
Bu sakatlık, teknik direktör Alvaro Arbeloa'yı büyük bir taktiksel ikilemle karşı karşıya bırakıyor. Rodrygo'nun sakatlığı ve Kylian Mbappe'nin de şu anda forma giyememesi nedeniyle, Madrid'in forvet hattının derinliği hiç olmadığı kadar zorlu bir sınavdan geçiyor. Sezonun en kritik aşamasına girerken, böylesine önemli bir hücum gücünün yokluğu, diğer takım üyelerinin hemen devreye girmesini gerektirecek. Brezilya milli takımı da en önemli silahlarından birinin yerini dolduracak birini bulmak zorunda.
