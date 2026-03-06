Goal.com
'Forca Rodrygo!' - Real Madrid yıldızları, Celta Vigo maçında acı bir ACL sakatlığı geçiren takım arkadaşlarını desteklemek için özel tişörtler giydi

Real Madrid'in yıldızları, Celta Vigo ile oynayacakları La Liga maçı öncesinde birlik ve beraberliklerini göstererek, sakatlanan takım arkadaşları Rodrygo Goes'a içten bir mesaj gönderdi. Balaídos'ta maçın başlamasından önce, takım oyuncuları Rodrygo'nun ağır diz sakatlığı nedeniyle ona saygılarını göstermek için üzerinde "Força Rodrygo" yazan beyaz tişörtler giyerek sahaya çıktı. Bu jest, kulübün sağlık departmanının Rodrygo'nun "ön çapraz bağının yırtıldığını" ve bu nedenle Dünya Kupası'nı kaçıracağını doğrulamasının ardından geldi.

  • Rodrygo'nun sezonunun yıkıcı sonu

    Tıbbi rapor ayrıca sağ bacağın dış menisküsünde yırtık olduğunu doğruladı. Bu yıkıcı teşhis, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sezonun bu kritik aşamasında hem kulübü hem de ülkesi için oynadığı kampanyayı sona erdiriyor.

    Brezilyalı için sezon sonu vuruşu

    Sakatlık, 2 Mart'ta Getafe maçında Rodrygo'nun oyuna girmesinden sadece 11 dakika sonra meydana geldi. Sakatlığın ciddiyeti nedeniyle, oyuncu ligin geri kalan maçlarını, Şampiyonlar Ligi eleme turlarını ve yaklaşan Dünya Kupası'nı kaçıracak. ACL ve menisküs yırtığının iyileşmesi genellikle yedi ila dokuz ay arasında rehabilitasyon gerektirir, bu da forvetin kariyerinin önemli bir noktasında büyük bir gerileme anlamına geliyor.

  • Rodrygo, 'acımasız' sakatlığını açıkladı

    Sosyal medyada paylaşım yapan oyuncu, üzüntüsünü şöyle dile getirdi: "Hayatımın en kötü günlerinden biri, bu sakatlıktan her zaman çok korkuyordum. Belki de hayat son zamanlarda bana biraz acımasız davrandı." Acısına rağmen dirençli kalarak şunları ekledi: "Kulübümle sezonun geri kalanında ve ülkemle Dünya Kupası'nda oynayamayacağım, bu hayalin benim için ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ve tek yapabileceğim her zamanki gibi güçlü olmak; bu yeni bir şey değil."

    Los Blancos için seçim krizi

    Bu sakatlık, teknik direktör Alvaro Arbeloa'yı büyük bir taktiksel ikilemle karşı karşıya bırakıyor. Rodrygo'nun sakatlığı ve Kylian Mbappe'nin de şu anda forma giyememesi nedeniyle, Madrid'in forvet hattının derinliği hiç olmadığı kadar zorlu bir sınavdan geçiyor. Sezonun en kritik aşamasına girerken, böylesine önemli bir hücum gücünün yokluğu, diğer takım üyelerinin hemen devreye girmesini gerektirecek. Brezilya milli takımı da en önemli silahlarından birinin yerini dolduracak birini bulmak zorunda.

