Geri adım öncesinde Pinto, kendi güvenliği için 2,5 milyon euro (£2,1 milyon) toplamak amacıyla kamuoyuna açık bir çağrı yaptı ve güvenliğiyle ilgili sert bir uyarıda bulundu. X üzerinden şu ifadeleri kullandı: “Bu koşullar altında, aldığım çok sayıda ölüm tehdidi ve bana yönelik ciddi bir suikast girişimi riski nedeniyle, önümüzdeki birkaç gün içinde süresi belirsiz bir dönem için açıklanmayan bir yere taşınmaktan başka alternatifim yok.”

Yeniden göreve iade edilmesinin ardından Pinto, sosyal medyadan Portekiz Adalet Bakanı Rita Alarcao Judice'ye teşekkür ederken, ilk geri çekme kararından sorumlu komisyonu da sert şekilde eleştirdi.

Pinto, “Portekiz'in Tanık Koruma Programı'ndan sorumlu Komisyon üyeleri tarafından alınan ve açıkça yasayı ihlal eden, ayrıca bariz bir yetki suiistimali teşkil eden bir kararı bozarak hukuki düzeni yeniden tesis eden Portekiz Adalet Bakanı Rita Alarcao Judice'nin attığı adıma takdirlerimi sunuyorum” diye yazdı.

“Bu, özellikle ciddi bir durum. Üstelik, görevleri gereği bu Komisyon üyeleri, hukukun üstünlüğünü korumak ve Programın özel niteliği nedeniyle kendilerini özellikle kırılgan ve belirsiz bir durumda bulan vatandaşların haklarını, özgürlüklerini ve güvencelerini korumak konusunda daha büyük bir sorumluluk taşıyor.”



