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Football Leaks'in yaratıcısı, kendisine yönelik bir "suikast girişimi" korkularını açıklarken, Man City muhbiri Rui Pinto yeniden tanık koruma programına alındı
Koruma, Portekiz'in hızlı U dönüşüyle yeniden sağlandı
Football Leaks platformunun 37 yaşındaki yaratıcısı Pinto, yetkililerin hızlı geri adımının ardından yeniden bir tanık koruma programına alındı. 2020'den bu yana sahip olduğu güvenlik statüsü, hayatından endişe duymasına yol açacak şekilde aniden iptal edilmişti.
İlk geri çekme kararı, Portekizli isim açısından ciddi endişe yarattı. Ancak Portekiz Adalet Bakanlığı devreye girerek, Pinto'ya sonlandırmanın gerekçelerinin uygun şekilde bildirilmediğini ve karara itiraz etmesi için kendisine fırsat tanınmadığını kabul etti.
- AFP
Pinto, «açık güç suistimali»ne sert çıktı
Geri adım öncesinde Pinto, kendi güvenliği için 2,5 milyon euro (£2,1 milyon) toplamak amacıyla kamuoyuna açık bir çağrı yaptı ve güvenliğiyle ilgili sert bir uyarıda bulundu. X üzerinden şu ifadeleri kullandı: “Bu koşullar altında, aldığım çok sayıda ölüm tehdidi ve bana yönelik ciddi bir suikast girişimi riski nedeniyle, önümüzdeki birkaç gün içinde süresi belirsiz bir dönem için açıklanmayan bir yere taşınmaktan başka alternatifim yok.”
Yeniden göreve iade edilmesinin ardından Pinto, sosyal medyadan Portekiz Adalet Bakanı Rita Alarcao Judice'ye teşekkür ederken, ilk geri çekme kararından sorumlu komisyonu da sert şekilde eleştirdi.
Pinto, “Portekiz'in Tanık Koruma Programı'ndan sorumlu Komisyon üyeleri tarafından alınan ve açıkça yasayı ihlal eden, ayrıca bariz bir yetki suiistimali teşkil eden bir kararı bozarak hukuki düzeni yeniden tesis eden Portekiz Adalet Bakanı Rita Alarcao Judice'nin attığı adıma takdirlerimi sunuyorum” diye yazdı.
“Bu, özellikle ciddi bir durum. Üstelik, görevleri gereği bu Komisyon üyeleri, hukukun üstünlüğünü korumak ve Programın özel niteliği nedeniyle kendilerini özellikle kırılgan ve belirsiz bir durumda bulan vatandaşların haklarını, özgürlüklerini ve güvencelerini korumak konusunda daha büyük bir sorumluluk taşıyor.”
Göreve iadesine rağmen güven sarsıldı
Pinto'nun Football Leaks aracılığıyla yaptığı ifşalar, Premier League'in Manchester City'yi mali düzenlemelerin 115 ihlaliyle suçlamasında belirleyici oldu. City, o tarihten bu yana bu suçlamaların 114'ünden suçlu bulundu ve itirazın reddedilmesi halinde olası cezalar gündemde.
Güvenlik ekibini yeniden almasına rağmen Pinto, sisteme olan inancının sarsıldığını kabul etti. Şöyle ekledi: “Yasallığın yeniden tesis edilmesine rağmen, Komisyon üyelerinin hareket tarzı onlara güven duymamı ya da çalışmalarına itimat etmemi engelliyor. Bu tür bir tutum, güvenilirliği ve etkinliği her şeyden önce hukuka saygıya, tarafsızlığa ve ona güvenenlerin inancına bağlı olan bir tanık koruma programına rehberlik etmesi gereken ilkelere açıkça aykırıdır.
“Son olarak, desteklerini gösteren ve bağış kampanyasına katkıda bulunan herkese özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugünkü karara rağmen çözülmekten hâlâ çok uzak olan bu davada yanımda durmaya devam ettiğiniz için hepinize içten teşekkür ederim.”
- Getty Images
Kritik bir 10 günlük değerlendirme dönemi
Pinto'nun koruma statüsünün ilk kez geri çekilmesini resmen incelemesi için artık 10 iş günü var. Bu süre zarfında hukuk ekibi, komisyonun başlangıçta hangi gerekçelerle hareket ettiğini değerlendirecek.
Bu arada genel tablo son derece dalgalı kalmayı sürdürüyor. 37 yaşındaki isim, devletin güvenlik önlemlerine güvenmeye devam edecek, ancak kamuoyuna yaptığı açıklamalar uzun vadeli güvenliğini devam eden bir mücadele olarak gördüğünü açıkça ortaya koyuyor.
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