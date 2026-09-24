Fonseca’nın Lyon’u Ligue 1’in sürprizi: bunda ‘İtalyanlar’ Athekame ve Openda’nın da payı var

Fransa'da herkesi şaşırtan bir takım var. Bu takım, Ligue 1'de Monaco'nun arkasında ikinci sırada yer alan, Marsilya, Lens ve Paris Saint-Germain'in önünde bulunan Paulo Fonseca'nın Lyon'u. Ekonomik sorunlar nedeniyle OM'de işlerin yolunda gitmediği ve takımın üst sıralar için mücadele edecek şekilde kurulmadığı doğru, ancak iki kez Avrupa şampiyonu olan takımın ve Lens'in, 2025-2026 sezonunun gerçek sürprizinin, önünde olmak kesinlikle sıradan bir veri değil. Milan'ın eski teknik direktörü, Ocak 2025'te Parc OL'e geldikten sonra yaptığı iş herkesin gözleri önünde; bir buçuk yıl içinde sağlam, kendine ait bir kimliği olan ve herkesle başa baş mücadele edebilecek bir yapı kurdu. Tüm bunları transfer piyasasında büyük yatırımlar yapma imkânı olmadan başardı.