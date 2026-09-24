Fransa'da herkesi şaşırtan bir takım var. Bu takım, Ligue 1'de Monaco'nun arkasında ikinci sırada yer alan, Marsilya, Lens ve Paris Saint-Germain'in önünde bulunan Paulo Fonseca'nın Lyon'u. Ekonomik sorunlar nedeniyle OM'de işlerin yolunda gitmediği ve takımın üst sıralar için mücadele edecek şekilde kurulmadığı doğru, ancak iki kez Avrupa şampiyonu olan takımın ve Lens'in, 2025-2026 sezonunun gerçek sürprizinin, önünde olmak kesinlikle sıradan bir veri değil. Milan'ın eski teknik direktörü, Ocak 2025'te Parc OL'e geldikten sonra yaptığı iş herkesin gözleri önünde; bir buçuk yıl içinde sağlam, kendine ait bir kimliği olan ve herkesle başa baş mücadele edebilecek bir yapı kurdu. Tüm bunları transfer piyasasında büyük yatırımlar yapma imkânı olmadan başardı.
Fonseca’nın Lyon’u Ligue 1’in sürprizi: bunda ‘İtalyanlar’ Athekame ve Openda’nın da payı var
Hesaplar tamam, ancak yatırımlar sınırlı
Sınırlı harcama imkanıyla sonuca ulaşmak modern futbolda kolay değil; Lyon bunun için çabalıyor ve kıtlık döneminin henüz sona ermediğinin farkında. John Textor'un kötü yönetiminin ardından dümen Michele Kang'in eline geçti; Kang, kulübü yeniden yapılandırdı ve mali durumu istikrara kavuşturmak için yeni kaynaklar sağladı. Geçen haziran ayında ise üst üste ikinci kez hesapları denetleyen Fransız kurumu DNCG ile yapılan incelemeyi başarıyla geçti. Kurum, Olympique Lyon'a herhangi bir yaptırım uygulamadı ve böylece sezon için idari açıdan rahat bir ortam sağlandı.
Yıldızlar gidiyor, “İtalyanlar” geliyor
Yaz aylarında Lyon, mücevherleri Afonso Moreira'yı (Bayer Leverkusen'e) ve Fofana'yı (Roma'nın ilgisini çekmişti, Sunderland'e gitti), ayrıca Satriano ve Maitland-Niles'ı göndermek zorunda kaldı; buna karşılık kadrosuna, İtalya'daki inişli çıkışlı dönemin ardından yeniden çıkış arayan iki oyuncuyu kattı: Juventus'tan Openda ve Milan'dan Athekame; Athekame ligde şimdiden iki gole imza attı. Onlara orta saha oyuncusu Bidstrup ve hücum kanadı Nakamura da eklendi; medyatik açıdan çok öne çıkmayan ama son derece işlevsel oyuncular. Transferi yönetenlerin fikri şu: Fonseca'nın hücum futboluna uyum sağlayabilecek takviyeler bulmak. Onları kaynaştırmak ise Fonseca'nın görevi. Ve onları büyük oyunculara dönüştürmek.
En iyi savunma ve en iyi hücum
Lyon savunmada da hücumda da işliyor. OL, Ligue 1'in en iyi savunma hattına sahip; beş maçta sadece iki gol yedi (Avrupa'nın 5 büyük liginde yalnızca Cagliati aynı rakamlara sahip), ve Strasbourg ile birlikte 10 golle en iyi hücum performansını sergiliyor. 3 golle takımın en skorer ismi, 2024'te RWDM Brussels'ten transfer edilen Ganalı kanat oyuncusu Nuamah. Bu hatta ayrıca tam anlamıyla bir Gone olan kaptan Tolisso ve geçen yıl 11 gol atan, 2025 Yılın Çek Futbolcusu Sulc da bulunuyor.
9 numaralı prova
Nihai bir değerlendirme için henüz erken; sezon daha yeni başladı. Milli takımlar arasının ardından Lyon, lig ve Avrupa Ligi arasında her üç günde bir sahaya çıkacak; Avrupa Ligi de Brüksel'de Anderlecht karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle başladı. Lyon, 9 Ekim'de Lens deplasmanında yeniden sahaya çıkacak, ardından kasımdaki Nations League arasına kadar Crystal Palace, Nice, Hoffenheim, Parsi Saint-Germain, Angers, Real Sociedad ve Brest ile karşılaşacak. Bu maçlar, Fonseca'nın takımının büyük hayaller kurabilecek bir ekip mi olduğunu, yoksa Avrupa'da bir yer için mücadele etmekle mi yetinmek zorunda kalacağını gösterecek.
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