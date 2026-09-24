Fransa’da herkesi şaşırtan bir takım var. Bu takım, Ligue 1’de Monaco’nun arkasında ikinci sırada yer alan, Marsilya, Lens ve Paris Saint-Germain’in önünde bulunan Paulo Fonseca’nın Lyon’u. OM’de ekonomik sorunlar nedeniyle işlerin yolunda gitmediği ve takımın üst sıralar için mücadele edecek şekilde kurulmadığı doğru, ancak Avrupa’nın iki kez şampiyonu olan takımın ve Lens, 2025-2026 sezonunun gerçek sürprizinin önünde olmak kesinlikle sıradan bir veri değil. Ocak 2025’te Parc OL’e gelen eski Milan teknik direktörünün yaptığı iş herkesin gözleri önünde, bir buçuk yıl içinde sağlam bir yapıya ve kendine özgü bir kimliğe sahip, herkesle başa baş mücadele edebilecek bir takım kurdu. Üstelik tüm bunları, transfer piyasasında büyük yatırımlar yapma imkânı olmadan başardı.