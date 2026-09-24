Fransa’da herkesi şaşırtan bir takım var. Bu takım, Ligue 1’de Monaco’nun arkasında ikinci sırada yer alan, Marsilya, Lens ve Paris Saint-Germain’in önünde bulunan Paulo Fonseca’nın Lyon’u. OM’de ekonomik sorunlar nedeniyle işlerin yolunda gitmediği ve takımın üst sıralar için mücadele edecek şekilde kurulmadığı doğru, ancak Avrupa’nın iki kez şampiyonu olan takımın ve Lens, 2025-2026 sezonunun gerçek sürprizinin önünde olmak kesinlikle sıradan bir veri değil. Ocak 2025’te Parc OL’e gelen eski Milan teknik direktörünün yaptığı iş herkesin gözleri önünde, bir buçuk yıl içinde sağlam bir yapıya ve kendine özgü bir kimliğe sahip, herkesle başa baş mücadele edebilecek bir takım kurdu. Üstelik tüm bunları, transfer piyasasında büyük yatırımlar yapma imkânı olmadan başardı.
Fonseca'nın Lyon'u Ligue 1'in sürprizi: bunda Athekame ve Openda gibi “İtalyanların” da payı var
Hesaplar tamam, ancak yatırımlar sınırlı
Sınırlı bir harcama imkanıyla sonuç almak modern futbolda kolay değil; Lyon bunun için çabalıyor ve kıtlık döneminin henüz sona ermediğinin farkında. John Textor'un feci yönetiminin ardından dümen Michele Kang'ın eline geçti; Kang, kulübü yeniden yapılandırdı ve mali durumu istikrara kavuşturmak için yeni kaynaklar aktardı. Geçen haziranda da üst üste ikinci kez, hesapları denetleyen Fransız kurumu DNCG ile yapılan süreci başarıyla geçti. Kurum, Olympique Lyon'a herhangi bir yaptırım uygulamadı ve sezon için idari açıdan sakin bir ortam sağladı.
Büyükler gitti, ‘İtalyanlar’ geldi
Yaz aylarında Lyon, gözde isimleri Afonso Moreira’yı (Bayer Leverkusen’e) ve Fofana’yı (Roma’nın ilgilendiği oyuncu sonunda Sunderland’e gitti), ayrıca Satriano ile Maitland-Niles’ı göndermek zorunda kaldı; kadrosuna ise İtalya’daki inişli çıkışlı dönemin ardından yeniden çıkış arayan iki oyuncuyu kattı, yani Juventus’tan Openda ve ligde şimdiden iki gol atan Milan’dan Athekame. Onlara orta saha oyuncusu Bidstrup ve hücum kanat oyuncusu Nakamura da eklendi; fazla medyatik olmayan ama son derece işlevsel oyuncular. Transferi yönetenlerin fikri de bu: Fonseca’nın hücum futboluna uyum sağlayabilecek takviyeler bulmak. Onun görevi ise onları bir araya getirip kaynaştırmak. Ve büyük oyunculara dönüştürmek.
En iyi savunma ve en iyi hücum
Lyon savunmada da hücumda da işliyor. OL, beş maçta yediği sadece iki golle Ligue 1'in en iyi savunma hattına sahip (Avrupa'nın 5 büyük liginde yalnızca Cagliati aynı rakamlara sahip), ve Strasbourg ile birlikte 10 golle en iyi hücum hattı da onda. 3 golle takımın en skorer ismi, 2024'te RWDM Brussels'ten alınan Ganalı hücum kanat oyuncusu Nuamah. Bu hatta ayrıca her anlamda bir Gone olan kaptan Tolisso ile geçen yıl 11 gol atan, 2025 Çekya'da Yılın Futbolcusu seçilen Sulc da yer alıyor.
Gerçek sınav
Nihai bir değerlendirme için henüz erken; sezon daha yeni başladı. Milli takım arasının ardından Lyon, lig ve Avrupa Ligi arasında her üç günde bir sahaya çıkacak; Avrupa Ligi’ne de Brüksel’de Anderlecht karşısında alınan 2-1’lik galibiyetle başladı. Lyon, 9 Ekim’de Lens deplasmanında yeniden sahaya çıkacak, ardından kasım ayındaki Uluslar Ligi maçları nedeniyle verilecek araya kadar Crystal Palace, Nice, Hoffenheim, Parsi Saint-Germain, Angers, Real Sociedad ve Brest ile karşılaşacak. Bu maçlar, Fonseca’nın takımının büyük hayaller kurabilecek bir ekip mi olduğunu, yoksa Avrupa’da bir yer için mücadele etmekle mi yetineceğini gösterecek.
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