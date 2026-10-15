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Folarin Balogun'un kırmızı kart skandalı FIFA'yı büyük bir kural değişikliğine zorluyor; Gianni Infantino liderlik kriziyle karşı karşıya
Boşluğu kapatmak
FIFA, Balogun'un Dünya Kupası cezasının ertelenmesi yönündeki tartışmalı kararın tekrarlanmaması için kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor. ESPN'e göre FIFA, otomatik olarak verilen bir maçlık cezaların gelecekte ertelenmesini yasaklayacak bir önergeyi değerlendirecek.
FIFA Disiplin Kurulu'nun ABD'li forvete verilen cezayı erteleme yönündeki ilk kararı, dünya futbolunda geniş çaplı tepkiye yol açtı. Eleştirmenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Infantino'dan cezayı yeniden değerlendirmesini bizzat istediğini kabul etmesinin ardından bu adımın siyasi müdahale anlamına geldiğini savundu.
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Debbie Hewitt, Infantino'ya mektup yazarak konuyla ilgili belgelerin yayımlanmasını talep etti. Infantino ise disiplin kurulunun kararını tamamen bağımsız biçimde aldığını savundu.
- Getty Images Sport
Infantino üzerindeki baskı
Önerilen kural değişikliği, Infantino'nun Zürih'teki FIFA Konseyi toplantısı öncesinde yaklaşık 11 yıllık başkanlık döneminin en büyük kriziyle karşı karşıya olduğu bir dönemde gündeme geldi. Konsey üyeleri, yöneticiyi yönetişimle ilgili birçok önemli konuda ve tartışmalı öneriler hakkında sorgulamaya hazırlanıyor.
Balogun kararı dışında Infantino, siyasi isimlerle yakın ilişkileri ve olası çıkar çatışmaları nedeniyle de sert eleştirilere maruz kaldı. Futbol yetkilileri, kurum içindeki son karar alma süreçlerinde daha fazla şeffaflık talep ediyor.
Infantino tarafından oluşturulan ve Washington D.C.'deki Dünya Kupası kura çekilişinde Trump'a verilen barış ödülü hakkında da resmî şikâyetlerde bulunuldu. FIFA Konseyi üyesi Bernd Neuendorf, bu konunun toplantı gündemine eklenmesini talep etti.
Artan iç çekişme
Toplantının gündeminde, Dünya Kupası’nın ticari faaliyetlerine özel yatırım çekmeyi amaçlayan ve kısa süre önce rafa kaldırılan FIFA Forward Enterprise önerisi de yer alıyor. Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, Infantino hakkında İsviçre’de olası bir suç duyurusunda bulunmak üzere delil elde etmek amacıyla ABD’de mahkemelere başvuruda bulundu.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti millî takımına ilişkin haberlerin ardından yönetişimle ilgili başka kaygılar da ortaya çıktı. Kaleci Lionel Mpasi’nin oynama hakkı bulunmadığı hâlde dört eleme maçında forma giymesine rağmen federasyona disiplin cezası verilmemesi soru işaretleri yarattı.
Infantino’nun, 2027-2030 ticari dönemi için 211 üye federasyonun her birine yapılacak ödemeyi 15 milyon dolara çıkarmayı önermesi bekleniyor. Bu mali teklif, UEFA ve müttefiklerinin sunduğu alternatif önerilere karşılık verme amacı taşıyor gibi görünüyor.
- Getty
Seçim için geri sayım sürüyor
Konseydeki hararetli tartışma, adayların yaklaşan FIFA başkanlık seçimine katılacaklarını açıklamaları için belirlenen 18 Kasım tarihinden önce yaşanıyor. Seçimin dört ay sonra Fas'ın Rabat kentinde yapılması planlanıyor.
Infantino, son dönemdeki tartışmalar konumuna zarar verene kadar 2031'e dek sürecek dördüncü dönemine rahatça ilerliyordu. Ancak üye federasyonların çoğunluğunun, daha yüksek mali ödemeler sunan görevdeki bir başkana karşı oy kullanıp kullanmayacağı belirsizliğini koruyor.
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