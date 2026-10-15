Folarin Balogun'un kırmızı kart skandalı FIFA'yı büyük bir kural değişikliğine zorluyor; Gianni Infantino liderlik kriziyle karşı karşıya

Önerilen kural değişikliği, Infantino'nun Zürih'teki FIFA Konseyi toplantısı öncesinde yaklaşık 11 yıllık başkanlık döneminin en büyük kriziyle karşı karşıya olduğu bir dönemde gündeme geldi. Konsey üyeleri, yöneticiyi yönetişimle ilgili birçok önemli konuda ve tartışmalı öneriler hakkında sorgulamaya hazırlanıyor.

Balogun kararı dışında Infantino, siyasi isimlerle yakın ilişkileri ve olası çıkar çatışmaları nedeniyle de sert eleştirilere maruz kaldı. Futbol yetkilileri, kurum içindeki son karar alma süreçlerinde daha fazla şeffaflık talep ediyor.

Infantino tarafından oluşturulan ve Washington D.C.'deki Dünya Kupası kura çekilişinde Trump'a verilen barış ödülü hakkında da resmî şikâyetlerde bulunuldu. FIFA Konseyi üyesi Bernd Neuendorf, bu konunun toplantı gündemine eklenmesini talep etti.