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Top Five USMNT WC PerformancesGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Folarin Balogun’un iki gol attığı muhteşem performansı hangi sırada yer alıyor? Claudio Reyna’dan Tim Howard’a kadar, ABD Milli Takımı’nın tüm zamanların en iyi beş Dünya Kupası performansı

Analysis
ABD
F. Balogun
FEATURES
ABD - Avustralya
Avustralya
Dünya Kupası

GOAL, bu sporun en üst seviyelerinde Amerikalı oyuncuların sergilediği en iyi beş performansı mercek altına alıyor

Takımın uzun tarihi boyunca, ABD Erkek Milli Takımı 11 Dünya Kupası’nda yer aldı. Bu katılımlar nesiller boyuna uzanıyor. 96 yıl önce Uruguay’da düzenlenen ilk turnuvada da ABD’nin önemli bir varlığı vardı. Şimdi, bu yaz, dünyanın en büyük turnuvası ikinci kez Amerikan topraklarında düzenleniyor.

Şimdi, bu süre zarfında yaşanan her şeyi bir düşünün. Amerikalı taraftarlar için Dünya Kupası tarihi hâlâ nispeten yenidir. ABD, 1990’dan önce sadece üç turnuvada yer almıştı, ancak o tarihten bu yana bir tanesi hariç tüm turnuvalarda boy gösterdi.

Ve bu modern dönemde, hatırlanacak pek çok şey yaşandı. Beklentileri değiştiren başarılar, hâlâ acısını hissettiren geceler ve bu programın ne olabileceğine dair inancını şekillendirmeye yardımcı olan anlar oldu.

Futbolun modern çağını başlatan 1994 turnuvasındaki o kahramanca performansları kim unutabilir ki? Peki ya 2002’de, başarıyı hiç olmadığı kadar ileriye taşıyan takım? 2010 ve 2014’teki güçlü performansları ya da hatta 2022’deki takımın yeniden doğuşunu kolayca örnek gösterebilirsiniz. Birçok Amerikalı yıldızın Dünya Kupası’nda unutulmaz anları oldu, peki bu anlardan hangisi en iyisiydi? Hangi maçlar en önemli, en etkileyici ve en büyük etki yaratan maçlardı?

Bu yılki turnuva başlarken, GOAL, bir ABD Milli Takımı oyuncusunun Dünya Kupası’ndaki en iyi beş bireysel performansını mercek altına alıyor...

  • WC2002-GER-USAAFP

    5Claudio Reyna - 2002, Almanya maçı

    Gerçekçi olmak gerekirse, daha iyi performanslar da olabilir, ancak Reyna bu listede mutlaka yer almalı; üstelik bu maçtaki performansı nedeniyle de bu listede yer alması gerekiyor.

    Evet, ABD bu maçı 1-0 kaybetti. Maç, bilindiği üzere oldukça tartışmalı geçmişti. Torsten Frings, birçok Amerikalı taraftar tarafından hâlâ tanınan bir isimdir ve aradan geçen 24 yıl sonra bile bu ünü hiç solmamıştır. Ancak o günün Maçın Adamı Frings değildi. Golcü Michael Ballack ya da kaleci ve Altın Top ödülü sahibi Oliver Kahn da değildi; o gün çeyrek finalin mağlup tarafında yer alan ABD Milli Takımı’nın yıldız orta saha oyuncusu Reyna’ydı.

    O gün ABD Milli Takımı’nın en iyi oyuncusu olmadığını iddia edebilirsiniz, çünkü gerçekçi olmak gerekirse Tony Sanneh de övgüyü hak ediyordu. Ancak Reyna’nın o yaz Dünya Kupası All-Star takımına seçilen tek Amerikalı oyuncu olmasının bir nedeni var: Hem bu maçta hem de önceki maçlarda orta sahayı yönetme şekli.

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  • 4Bert Patenaude - 1930, Paraguay maçı

    Oyunun en çılgın trivia sorularından birinin cevabı olduğunuzda, tarihte yerinizi kazandığınızı anlarsınız.

    Neredeyse 100 yıl önce, Dünya Kupası tarihinde ilk hat-trick yapan oyuncu, Patenaude'lu bir Amerikalıydı. Komik bir şekilde, bu gerçek 76 yılı aşkın bir süre boyunca kabul görmedi. Ancak evet, FIFA 2006 yılında, ilk Dünya Kupası turnuvasında 17 Temmuz 1930'da Paraguay'a karşı kazanılan maçta üç kez fileleri havalandıran ilk oyuncunun Patenaude olduğunu doğruladı.

    Aradan bunca yıl geçmesine rağmen, hiçbir Amerikalı bu başarıyı tekrarlayamadı; bu da futbolun en üst seviyelerinde bu şekilde hakimiyet kurmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    3Folarin Balogun - 2026, Paraguay maçı

    Yakın geçmiş önyargısı mı? Belki, ama Balogun’un performansının tarihi bir başarı olduğunu inkar edemezsiniz.

    Paraguay karşısında attığı iki golle Balogun, Dünya Kupası maçında birden fazla gol atan ilk Amerikalı oldu. Peki, ondan önce kim vardı? Tabii ki Patenaude. Neredeyse 100 yıllık bir tarih, tümü Cuma gecesi Los Angeles'ta kapalı gişe bir seyirci kitlesi önünde bir araya geldi. İlk Dünya Kupası maçında oynayan Balogun, tüm zamanların en iyi performanslarından birini sergiledi; iki muhteşem gol atarken, oldukça iyi bir Paraguay savunma hattını tamamen alt üst etti.

    Gerçekçi olmak gerekirse, o maçta kadroya girmeye hak kazanan birkaç oyuncu vardı, ancak USMNT tarihine adını yazdıran kahraman Balogun oldu.

  • FBL-WC2010-MATCH38-USA-ALGAFP

    2Landon Donovan - 2010, Cezayir maçı

    Risk, gerilim, baskı… ABD Erkek Milli Takımı’nın Cezayir karşısındaki maçında her şey söz konusuydu. Ve sonra takımın süperstarı, ABD’nin maç gidişatını olumlu yönde değiştiren bir golle sahneye çıktı.

    Bu, USMNT’nin Dünya Kupası tarihinde herkesin o anı nerede izlediğini hatırladığı ilk gerçek an oldu. Sosyal medyanın henüz yaygınlaşmadığı bir dünyada, sosyal medyadaki tepkiler anında viral oldu. Herkesin bu maçla ilgili, özellikle de maçı belirleyen o anla ilgili bir hikayesi var.

    Dolayısıyla, Donovan’ın özellikle 2002’de daha iyi bireysel performansları olmuş olsa da, bundan daha önemli bir performansı olmamıştı; işte bu yüzden maçı kazandıran golü zamanın sınavından başarıyla geçti.

  • Tim Howard Belgium USA World Cup 07012014Getty Images

    1Tim Howard - 2014, Belçika maçı

    Bu sadece ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki en iyi performansı değil; aynı zamanda tüm zamanların en iyi performanslarından biridir.

    Belçika ile oynanan o Dünya Kupası maçında Howard, bu sporun tarihinde görülen en etkileyici kaleci performansını sergiledi. Yaptığı 16 kurtarış, hâlâ bir Dünya Kupası rekoru olarak duruyor ve şunu belirtmek gerekir ki, bunların çok azı kolaydı. Belçika'nın altın neslinin arka arkaya gelen saldırılarıyla karşı karşıya kalan Howard, ABD Milli Takımı'nı oyunda tuttu ve nihayetinde takımın uzatmalara kadar gitmesine yardımcı oldu.

    ABD, sonuçta 2-1 mağlup oldu, ancak Howard o gün dünyanın kalbini fethetti. “Savunma Bakanı” lakabı, onu tanımlayan bir simge haline geldi. Hem Amerikalı taraftarlar hem de dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlar, o maçtan Belçika’yı överek ayrılmadılar; Dünya Kupası tarihine adını sonsuza dek kazımış bir kalecinin kahramanlıklarından bahsederek ayrıldılar.

    İşte bu yüzden Howard’ın en ünlü maçı, ABD Milli Takımı’nın bu seviyedeki en iyi maçı olarak kabul ediliyor ve bu rekoru yakın zamanda kırmak zor olacak.


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