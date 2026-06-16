Folarin Balogun’un iki gol attığı muhteşem performansı hangi sırada yer alıyor? Claudio Reyna’dan Tim Howard’a kadar, ABD Milli Takımı’nın tüm zamanların en iyi beş Dünya Kupası performansı

Takımın uzun tarihi boyunca, ABD Erkek Milli Takımı 11 Dünya Kupası’nda yer aldı. Bu katılımlar nesiller boyuna uzanıyor. 96 yıl önce Uruguay’da düzenlenen ilk turnuvada da ABD’nin önemli bir varlığı vardı. Şimdi, bu yaz, dünyanın en büyük turnuvası ikinci kez Amerikan topraklarında düzenleniyor.

Şimdi, bu süre zarfında yaşanan her şeyi bir düşünün. Amerikalı taraftarlar için Dünya Kupası tarihi hâlâ nispeten yenidir. ABD, 1990’dan önce sadece üç turnuvada yer almıştı, ancak o tarihten bu yana bir tanesi hariç tüm turnuvalarda boy gösterdi.

Ve bu modern dönemde, hatırlanacak pek çok şey yaşandı. Beklentileri değiştiren başarılar, hâlâ acısını hissettiren geceler ve bu programın ne olabileceğine dair inancını şekillendirmeye yardımcı olan anlar oldu.

Futbolun modern çağını başlatan 1994 turnuvasındaki o kahramanca performansları kim unutabilir ki? Peki ya 2002’de, başarıyı hiç olmadığı kadar ileriye taşıyan takım? 2010 ve 2014’teki güçlü performansları ya da hatta 2022’deki takımın yeniden doğuşunu kolayca örnek gösterebilirsiniz. Birçok Amerikalı yıldızın Dünya Kupası’nda unutulmaz anları oldu, peki bu anlardan hangisi en iyisiydi? Hangi maçlar en önemli, en etkileyici ve en büyük etki yaratan maçlardı?

Bu yılki turnuva başlarken, GOAL, bir ABD Milli Takımı oyuncusunun Dünya Kupası’ndaki en iyi beş bireysel performansını mercek altına alıyor...