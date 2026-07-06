Folarin Balogun ile ilgili skandal niteliğindeki karar, 2026 Dünya Kupası’nın Donald Trump ve Gianni Infantino tarafından ne kadar lekelendiğini bir kez daha gözler önüne seriyor

Ülkesinin Bosna-Hersek’i mağlup ettiği son 32 turu maçında Tarik Muharemovic’e yaptığı kasıtsız ancak tehlikeli faul nedeniyle oyundan atılan Balogun, Seattle’daki maçta cezalı olması gerekirdi; ancak FIFA, maçın başlamasına 24 saatten biraz fazla bir süre kala, ABD Milli Takımı’nın en golcü oyuncusunun doğrudan kırmızı kart nedeniyle normalde uygulanması gereken bir maçlık cezasını çekmeyeceğini açıkladı.

Christian Pulisic, “bu karar doğru geliyor” dedi; ki bu, diğer herkesin bunun tamamen yanlış olduğunu düşünmesi nedeniyle oldukça komikti.

Eski Manchester United savunma oyuncusu Gary Neville, ITV’de “Bu durum kesinlikle iğrenç” dedi. “Ve bence en iğrenç olan şey, bir inceleme sürecinin olması gerektiğidir. Aslında bunun kırmızı kartlık bir hareket olduğunu düşünmüyordum ve kararın bozulmasına olanak tanıyan bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum.

"Ancak kararın bozulması için bir süreç yoksa ve FIFA birdenbire bir oyuncunun oynamasına izin vermeye karar vermişse, kurallar herkes için aynı olmalı. Ben Belçika'nın yerinde olsaydım kesinlikle çok öfkelenirdim."

Ve öyle de oluyor.



