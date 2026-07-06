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Infantino Trump Balogun GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Folarin Balogun ile ilgili skandal karar, 2026 Dünya Kupası’nın Donald Trump ve Gianni Infantino tarafından ne kadar lekelendiğini bir kez daha gözler önüne seriyor

Opinion
ABD
Dünya Kupası
FEATURES
F. Balogun
ABD - Belçika
Belçika
C. Ronaldo

Dünya Kupası aslında biraz da olsa keyifli hale gelmeye başlamıştı. Turnuvanın gülünç formatı nedeniyle grup aşamasındaki gerilimin neredeyse tamamen ortadan kalkmasının ardından, uzun zamandır beklenen eleme maçlarının başlaması, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde bize gerçek bir heyecan yaşattı – o kadar ki, muhtemelen İran’ın ABD tarafından ne kadar utanç verici bir şekilde muamele gördüğünü çoktan unutmuşsunuzdur. Ya da hakem Omar Artan’ın – diğer milyonlarca Afrikalıyla birlikte – turnuvaya katılmasına bile izin verilmediğini.

İspanya’nın Portekiz ile oynayacağı son 16 turu karşılaşmasını sabırsızlıkla beklerken, Cristiano Ronaldo’nun ülkesinin ilk iki maçında cezalı olması gerektiğini neredeyse tamamen unutmuş olmalısınız. Ancak artık herkes bunu hatırlıyor; zira FIFA’nın şu anki yönetimi, ikiyüzlülüğünü, çifte standartlarını ve dürüstlükten tamamen yoksun olduğunu bize sürekli olarak hatırlatmaktan hiç vazgeçmiyor.

Tıpkı geçen Kasım ayında bir Dünya Kupası eleme maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle Ronaldo’ya verilen zorunlu üç maçlık cezasının son iki maçında oynama yasağı gibi, Folarin Balogun’un ABD formasıyla Belçika karşısında oynamasına izin verme kararı da tam bir rezalet ve turnuvanın geriye kalan azıcık itibarını da yok ediyor.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Sadece doğru geliyor" mu?!

    Ülkesinin Bosna-Hersek’i mağlup ettiği son 32 turu maçında Tarik Muharemovic’e yaptığı kasıtsız ancak tehlikeli faul nedeniyle oyundan atılan Balogun, Seattle’daki maçta cezalı olması gerekirdi; ancak FIFA, maçın başlamasına 24 saatten biraz fazla bir süre kala, ABD Milli Takımı’nın en golcü oyuncusunun doğrudan kırmızı kart nedeniyle normalde uygulanması gereken bir maçlık cezasını çekmeyeceğini açıkladı.

    Christian Pulisic, “bu karar doğru geliyor” dedi; ki bu, diğer herkesin bunun tamamen yanlış olduğunu düşünmesi nedeniyle oldukça komikti.

    Eski Manchester United savunma oyuncusu Gary Neville, ITV’de “Bu durum kesinlikle iğrenç” dedi. “Ve bence en iğrenç olan şey, bir inceleme sürecinin olması gerektiği. Aslında bunun kırmızı kartlık bir hareket olduğunu düşünmüyordum ve kararın bozulmasına olanak tanıyan bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum.

    "Ancak kararın bozulması için bir süreç yoksa ve FIFA birdenbire bir oyuncunun oynamasına izin vermeye karar vermişse, kurallar herkes için aynı olmalı. Ben Belçika'nın yerinde olsaydım kesinlikle çok öfkelenirdim."

    Ve öyle de oluyor.


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  • Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Belçika 'şaşkın'

    Belçika milli takım teknik direktörü Rudi Garcia, 5 Temmuz’un ABD’de 1 Nisan Şakası Günü olduğunu bilmediğini söyleyerek şaka yaptı; Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu (RBFA) ise Balogun’un cezasının kaldırılması karşısında “şaşkınlık duyduğunu” kabul etti.

    RBFA'nın açıklamasında, "FIFA, kararını FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 27. maddesine dayandırıyor. Bu hüküm, FIFA Disiplin Komitesi'nin daha önce uygulanan bir disiplin cezasının infazını askıya almaya karar verebileceğini belirtiyor" denildi.

    "Ancak, aynı FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 66.4. maddesi, kırmızı kartın (oyundan atılma) otomatik olarak takımın bir sonraki maçında cezaya yol açacağını açıkça belirtmektedir; bu durum, bu FIFA Dünya Kupası sırasında verilen tüm önceki kırmızı kartlar için de geçerli olmuştur.

    "Ayrıca, yukarıdakilerden bağımsız olarak, bu karar, 10.5. maddede belirtildiği üzere 2026 FIFA Dünya Kupası Müsabaka Yönetmeliği hükümleriyle doğrudan çelişmektedir:

    "'Bir oyuncu veya takım yetkilisi, doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart (ikinci uyarı) sonucu oyundan atılırsa, otomatik olarak takımının bir sonraki maçında cezalı sayılır. Ayrıca, başka yaptırımlar da uygulanabilir.'

    "Bu tür bir men cezasının otomatik niteliği, 12 Mayıs 2026 tarihinde tüm katılımcı üye federasyonlara dağıtılan 2026 FIFA Dünya Kupası 16 Sayılı Genelgesi’nde de açıkça teyit edilmiştir.

    "Aynı kural, her maç öncesinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Koordinasyon Toplantılarında tekrarlanmakta ve tüm 2026 FIFA Dünya Kupası atölye sunumlarına dahil edilmektedir.

    "Hem bu FIFA Dünya Kupası’nda hem de turnuvanın gelecekteki edisyonlarında, tüm katılımcı takımların meşru haklarını güvence altına almak ve sporumuzdaki adil oyun ilkelerini korumak amacıyla, RBFA tüm olası seçenekleri araştırmaktadır."

  • Trump InfantinoGetty Images

    Trump'ın Dünya Kupası

    Dolayısıyla, yarışma sona erdikten çok sonraya kadar sürebilecek bir hukuki sürecin başlatılma ihtimali oldukça yüksek; bu hem saçma hem de bir bakıma oldukça uygun bir durum.

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, bir savaş çığırtkanına verilmek üzere bir barış ödülü uydurarak bunun Donald Trump’ın Dünya Kupası olduğunu açıkça ortaya koyduğu andan itibaren bu tür bir kaos kaçınılmazdı.

    Dolayısıyla bu, örgütün çalışma tarzına uygun bir hamle; yani ne zaman isterse, kime isterse ve ne isterse onu yapmak.

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  • US-POLITICS-TRUMPAFP

    'Siyasi telefon görüşmeleri'

    Trump’ın bu konuyla ilgili olarak Infantino ile doğrudan görüştüğünü kendisi belirtmiş ve sosyal medya platformunda İsviçre doğumlu İtalyan yetkiliye “büyük bir adaletsizliği ortadan kaldırdığı” için kamuoyu önünde teşekkür etmiş olsa da, FIFA’nın Beyaz Saray’ın herhangi bir müdahalesini reddettiği unutulmamalıdır; ayrıca ABD başkanının kendini övmek için durmaksızın yaptığı girişimler göz önüne alındığında, onun bitmek bilmeyen saçmalıkları her zaman bir parça şüpheyle karşılanmalıdır.

    Ancak Norveç teknik direktörü Stale Solbakken’in de işaret ettiği gibi, Balogun’un cezasının ele alınış biçimi, Trump’ın etkisinin tam boyutu ne olursa olsun, futbolun yönetim organı için “hiç de iyi bir izlenim” bırakmıyor.

    UEFA, bu kararı “kırmızı çizgiyi” aştığı için futbolun itibarını zedeleyen “anlaşılmaz ve gerekçesiz bir karar” olarak nitelendirdi; Sepp Blatter’in bile ahlaki üstünlük iddiasında bulunabildiği bir durumda, FIFA’nın bu konuda ne kadar büyük bir hata yaptığını anlamaya başlıyorsunuz.

    "Kırmızı kartlar siyasi telefon görüşmeleriyle iptal edilmez. Bunlar kurallar, kanıtlar ve bağımsız kurumlar tarafından iptal edilir," diye yazdı itibarını yitirmiş eski FIFA başkanı Twitter’da.

    “Eğer bir ABD Başkanı FIFA Başkanı’na müdahale ederse – ve bir oyuncu Dünya Kupası eleme maçı öncesinde aniden aklanırsa – şu soru kaçınılmazdır: Quo vadis, FIFA? Futbol asla siyasi gücün oyun alanı haline gelmemelidir.”

  • Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dört çeyrekten oluşan Dünya Kupası

    Dolayısıyla bu, tamamen Infantino’nun yarattığı bir karmaşa ve ileride daha fazla tartışmaya yol açması muhtemel bir başka tehlikeli emsal teşkil ediyor.

    "Turnuvada bir oyuncusu kırmızı kart gören diğer tüm takımlar da kendilerine biraz haksızlık yapıldığını düşünebilir," diye haklı olarak savundu Neville. "Ve biliyor musunuz, buna şaşırıyor muyuz? Hayır, bu adamlar söz konusu olduğunda hayır."

    Neville tam isabet ediyor, çünkü FIFA her zaman böyledir; şok edici ve aynı zamanda hiç de şaşırtıcı olmayan kararlar alma konusunda olağanüstü bir yeteneği vardır — tıpkı sözde hidrasyon molaları kullanarak Dünya Kupası futbolunu Amerikan yayıncıları için dört çeyrekli bir maça dönüştürmesi gibi.

    Sözde kâr amacı gütmeyen, apolitik bir kuruluştan bahsediyoruz; ancak New York’taki Trump Tower’da bir ofisi olması, FIFA’nın iddia ettiği tarafsızlığı alay konusu haline getiriyor.


  • President Trump Announces The FIFA World Cup 2026 Draw Will Take Place At The Kennedy CenterGetty Images News

    Trump’ın lekesi

    Eski Manchester City savunma oyuncusu Micah Richards, FIFA’ya “daha iyisini yapması” çağrısında bulundu; ancak bunun gerçekleşmeyeceğini zaten biliyoruz. Infantino ve ekibi o kadar uzun süredir tamamen cezasız bir şekilde hareket ediyorlar ki, bu konuda artık herhangi bir şeyin yapılacağına dair gerçek bir umut kalmadı.

    Infantino muhtemelen herkese "sakin olun" diyecek ve sadece futbola odaklanmalarını isteyecektir. Ancak FIFA’nın saçma sapan kararlarının artık maçlarda kimin hakemlik yapacağına, kimin izleyeceğine ve kimin oynayacağına bile etki ettiği düşünülürse, bu artık imkansız hale gelmeye başlıyor.

    Ancak Norveç teknik direktörü Solbakken, bu cezalandırma karmaşasının sadece “futbolun kendisine zarar vermediğini” söylerken haklıdır; çünkü bu durum ABD Milli Takımı’nın itibarını da zedeliyor ve bu, belki de Pulisic’in üzerinde düşünmesi gereken bir konudur. ABD zaten sevilmeyen bir ev sahibi idi; artık dünyanın dört bir yanındaki tarafsız seyirciler, ABD’nin Belçika’ya yenilmesini umacak.

    Ve kazansalar bile, Solbakken’in de dediği gibi, “bu karar her zaman arka planda kalacağı” için zaferlerinin parlaklığı gölgelenecek. Ne de olsa, Dünya Kupası’nın her yerinde zaten Trump’ın minicik turuncu el izleri vardı. Artık ABD Milli Takımı’nın turnuva serüveninde de bu izler var.

Dünya Kupası
ABD crest
ABD
USA
Belçika crest
Belçika
BEL