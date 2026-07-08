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Folarin Balogun değil! Aston Villa transfer tahminlerinde, Stan Collymore’un Dünya Kupası’ndaki yetenekleri değerlendirmesiyle, ABD Milli Takımı’nın forvet oyuncusu yerine dikkat çeken kaleci tercih ediliyor
Rogers’ın Arsenal’e rekor kıran bir transferle adı geçiyor
İngiltere milli takımının oyun kurucusu Morgan Rogers’ın pek çok kulübün ilgisini çektiği söyleniyor; oyuncunun Premier Lig şampiyonu Arsenal’e rekor kıran 130 milyon sterlinlik (174 milyon dolar) bir transferle geçeceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor. Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) da hesaba katıldığında, bir satışın düşünülmesi gerekebilir.
Oyuncuların ayrılması, Emery ve ekibine harcayacakları bir miktar para sağlayacak; geçen sezon Avrupa Ligi zaferini kutlayarak 30 yıllık somut başarı hasretine son veren kadroyu güçlendirmek büyük önem taşıyor.
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Villa, yıldız forvet Watkins’in yerine bir yedek transfer edecek mi?
Villa’nın doğal forvet sıkıntısı çekiyor ve Ollie Watkins bu pozisyonda sıklıkla tek başına mücadele etmek zorunda kalıyor. 30 yaşındaki oyuncuya rakip olacak bir isim, mevcut transfer döneminde aranabilir; Balogun’un da değerlendirilen isimler arasında olduğu söyleniyor.
Arsenal altyapısından yetişen oyuncu, 2026-27 sezonunda Ligue 1 ekibi Monaco formasıyla 19 gol attı. Ardından ABD Milli Takımı ile kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'na katıldı ve bu turnuvada üç kez fileleri havalandırdı. Ancak tartışmalı bir kırmızı kart gördü; sözde siyasi müdahale sonucunda, kendisine verilmesi planlanan ceza askıya alındı.
Collymore, 25 yaşındaki forvetin Villa’nın ihtiyacı olan oyuncu olduğuna ikna olmuş değil. O, kanatlarda takviye yapılmasını istiyor ve aynı zamanda, yüksek potansiyelli Japon milli kaleci Zion Suzuki’nin, Dünya Kupası şampiyonu Emi Martinez’in yerine kaleyi devralması için hedeflenebileceğini öne sürüyor.
Balogun mu, Suzuki mi? Collymore transfer tahmini yapıyor
Balogun’un İngiliz futboluna geri dönme olasılığı sorulduğunda, BetTOM ile işbirliği içinde konuşan eski Villa forveti Collymore, GOAL’a şunları söyledi: “Dünya Kupası’nda oynayan oyunculara karşı her zaman şüpheciyim çünkü sanki ülkelerinin dört yıllık döngüsü boyunca orada olmuşlar ve çeşitli takımlarda oynamışlar gibi geliyor.
“Birkaç arkadaşımla kaleciler hakkında sohbet ediyordum – çok iyi performans gösteren DR Kongo kalecisi gibi – ve Dünya Kupası bir nevi vitrin görevi görüyor, ancak yine de kendinizi bir sahnede kanıtladığınız sadece iki, üç, dört maçtan ibaret. Eminim ki Unai Emery ve Aston Villa teknik ekibi, uzun yıllardır istikrarlı performans gösteren oyuncuları takip edecektir ve Balogun bu kritere tam olarak uymayabilir.
“Villa’nın Dünya Kupası’nda iyi performans gösteren oyuncularla adı anılacağından eminim. Japon kaleci Suzuki’nin ise ayrı bir durum olduğunu biliyorum; çünkü o sadece ülkesinin bir numaralı kalecisi olmakla kalmıyor, aynı zamanda kulüp futbolunda da hızla yükselen genç bir kaleci – bu yüzden onun adı geçmesi mantıklı olur.
“Balogun mu? O kadar emin değilim. Aslında iyi performans gösterdiğini düşündüğüm tek oyuncu Brian Brobbey. Zaten Sunderland’da olduğunu, sözleşmesi olduğunu vb. biliyorum. Muhtemelen uzun zamandır gördüğüm en iyi gol atamayan forvet, çünkü savunmacıları meşgul ediyor, yönlerini değiştiriyor, kafalarını karıştırıyor.
“Ancak bence Brobbey için onu bir merkez forvetin yanında oynatacak bir sisteme ihtiyaç var ve Villa bunu yapmıyor – fiilen 4-3-3 oynuyorlar. Bence seçenekler, evet, Morgan Rogers giderse, ileri orta saha pozisyonunda oynayabilecek birine indirgenecek, ama bence öncelikleri epey bir süredir biliniyor.
“Eğer kaleci ayrılırsa, Emi Martinez – belki de Dünya Kupası’nı tekrar kazanır ve ‘artık gitme vaktim geldi’ der – o da bir seçenek olur. Suzuki’nin ayrılmasıyla yer açılır.
“Ancak bence Villa’da Ollie Watkins’e ceza sahasına gelen toplardan en iyi şekilde yararlanabilmesi için kanatlarda hız gerekiyor. Ollie, önümüzdeki iki, üç, dört yıl daha Villa forması giyecek, bu yüzden öncelik ona iyi paslar sağlamak olacak – ki geçen sezon bu her zaman böyle olmadı.”
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ABD Erkek Milli Takımı’nın yıldızı Balogun’a yaz aylarında teklifler gelmesi bekleniyor
Watkins, geçen sezon tüm turnuvalarda Villa formasıyla 55 maçta 21 gol attı ve 2020 yılında Brentford’dan Villa Park’a o dönem kulüp rekoru olan 28 milyon sterlin (37 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan sonra istikrarın simgesi haline geldi.
Emery, kendini kanıtlamış 11 numarasının yanına Balogun gibi bir oyuncuya ihtiyaç duymayacağına karar verebilir, ancak Amerikalı forvet, Fransa’da ve dünya futbolunun en büyük uluslararası sahnesinde kendini kanıtladıktan sonra bir yerlerden teklifler alacağını beklemeli.
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