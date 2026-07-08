Balogun’un İngiliz futboluna geri dönme olasılığı sorulduğunda, BetTOM ile işbirliği içinde konuşan eski Villa forveti Collymore, GOAL’a şunları söyledi: “Dünya Kupası’nda oynayan oyunculara karşı her zaman şüpheciyim çünkü sanki ülkelerinin dört yıllık döngüsü boyunca orada olmuşlar ve çeşitli takımlarda oynamışlar gibi geliyor.

“Birkaç arkadaşımla kaleciler hakkında sohbet ediyordum – çok iyi performans gösteren DR Kongo kalecisi gibi – ve Dünya Kupası bir nevi vitrin görevi görüyor, ancak yine de kendinizi bir sahnede kanıtladığınız sadece iki, üç, dört maçtan ibaret. Eminim ki Unai Emery ve Aston Villa teknik ekibi, uzun yıllardır istikrarlı performans gösteren oyuncuları takip edecektir ve Balogun bu kritere tam olarak uymayabilir.

“Villa’nın Dünya Kupası’nda iyi performans gösteren oyuncularla adı anılacağından eminim. Japon kaleci Suzuki’nin ise ayrı bir durum olduğunu biliyorum; çünkü o sadece ülkesinin bir numaralı kalecisi olmakla kalmıyor, aynı zamanda kulüp futbolunda da hızla yükselen genç bir kaleci – bu yüzden onun adı geçmesi mantıklı olur.

“Balogun mu? O kadar emin değilim. Aslında iyi performans gösterdiğini düşündüğüm tek oyuncu Brian Brobbey. Zaten Sunderland’da olduğunu, sözleşmesi olduğunu vb. biliyorum. Muhtemelen uzun zamandır gördüğüm en iyi gol atamayan forvet, çünkü savunmacıları meşgul ediyor, yönlerini değiştiriyor, kafalarını karıştırıyor.

“Ancak bence Brobbey için onu bir merkez forvetin yanında oynatacak bir sisteme ihtiyaç var ve Villa bunu yapmıyor – fiilen 4-3-3 oynuyorlar. Bence seçenekler, evet, Morgan Rogers giderse, ileri orta saha pozisyonunda oynayabilecek birine indirgenecek, ama bence öncelikleri epey bir süredir biliniyor.

“Eğer kaleci ayrılırsa, Emi Martinez – belki de Dünya Kupası’nı tekrar kazanır ve ‘artık gitme vaktim geldi’ der – o da bir seçenek olur. Suzuki’nin ayrılmasıyla yer açılır.

“Ancak bence Villa’da Ollie Watkins’e ceza sahasına gelen toplardan en iyi şekilde yararlanabilmesi için kanatlarda hız gerekiyor. Ollie, önümüzdeki iki, üç, dört yıl daha Villa forması giyecek, bu yüzden öncelik ona iyi paslar sağlamak olacak – ki geçen sezon bu her zaman böyle olmadı.”