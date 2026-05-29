Folarin Balogun "büyük takımlarda", Ricardo Pepi ise "orta-alt sıralarda yer alan takımlarda" - ABD Milli Takımı forvetleri, Premier Lig transfer tahminlerinin odağında
Monaco ve PSV'nin gollerini Balogun ve Pepi attı
New York doğumlu Balogun, Arsenal’in efsanevi altyapı sisteminden yetişerek, bu dev kulüpte bir süre forma giydi. Kuzey Londra’nın dev kulübü için sadece 10 resmi maçta forma giyip Avrupa Ligi’nde iki gol attı; ancak Reims’e kiralandığı dönemde attığı 22 golle 2023 yılında Monaco’ya 40 milyon avro (35 milyon sterlin/47 milyon dolar) karşılığında transfer olmasını sağlayacak performansı sergiledi. Orada geçirdiği en verimli sezon az önce sona erdi ve tüm turnuvalarda 19 kez gol attı.
Vatandaşı Pepi, PSV'nin Hollanda'da bir Eredivisie şampiyonluğu daha kazanmasına yardımcı olarak bu performansa eşlik etti. Eindhoven'da her zaman ilk 11'de yer almadı, ancak Ocak 2022'de Alman takımı Augsburg'a katılarak Avrupa'ya geldiğinden bu yana hızlı bir ilerleme kaydetti.
ABD Milli Takımı'nın forvetleri Premier Lig'e transfer olabilecek mi?
Balogun ve Pepi'nin bu yaz kendi ülkelerinde düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak olması ve Premier Lig kulüplerinin transfer radarlarına girdiklerine dair spekülasyonlar göz önüne alındığında, 2026-27 sezonunda kulüp düzeyinde yeni bir başlangıç yapabilirler mi?
Bu soruya yanıt veren eski ABD Milli Takımı kalecisi Friedel, MrQ ile işbirliği içinde GOAL'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: "İkisi de kulübün büyüklüğüne bağlı olarak kesinlikle İngiltere'de oynayabilir.
“Bence Pepi gibi birinin orta veya alt sıralarda yer alan takımlardan birinde oynaması gerekir. Brentford, Bournemouth, Fulham gibi. Tabii ki ligi orta sıralarda bitirmeleri gerektiğini kastetmiyorum, ama beklenti ve baskı açısından daha orta seviye takımlar. Bahsettiğim takımlar harika kulüpler, ama bence Manchester United veya Arsenal'e transfer olursa, bu onun için çok fazla ve çok hızlı olur.
“Balogun'a gelince, bence Balogun büyük takımlardan birinde oynayabilir ve algı ile gerçeklik arasındaki durumu idare edebilir, çünkü bence o daha deneyimli bir oyuncu olarak görülür - Pepi'ye saygısızlık etmek istemem, sadece Avrupa'daki geçmişi böyle.
“Ama bence ikisi de çok, çok iyi. Ve bu sadece hangi oyun stiline bağlı. Sanırım Pepi Fulham ile anılmıştı, doğru mu? Ve buna bakarsanız, Raul Jiménez'in stilini ve Pepi'nin stilini görürsünüz, ikisi çok benzer. Bence bu aslında sorunsuz bir geçiş olur. Neredeyse Fulham’ın [Brian] McBride’ı gönderip [Clint] Dempsey’i getirmesine benziyor. McBride’ın hava toplarında biraz daha iyi, Dempsey’in ise yerden daha iyi olduğunu biliyorum, ama Dempsey yine de hava toplarında çok iyiydi ve McBride de ayaklarıyla yine çok iyiydi, yani Pepi ile Jimenez’in karşılaştırması bu açıdan çok benzer.
“Ancak gelecek sezon Balogun veya Pepi’yi İngiltere’de görsem hiç şaşırmam ve ikisinin de Premier League’de başarılı olabileceğini düşünüyorum.”
2026 Dünya Kupası'nda ABD Erkek Milli Takımı'nın hücum hattını kim yönetecek?
Herhangi bir transfer görüşmesi başlamadan önce, Balogun ve Pepi 2026 Dünya Kupası finallerinde ilk 11'de yer almak için rekabet edecek. Mauricio Pochettino'nun yerinde olsaydı kimi tercih edeceği sorulduğunda Friedel şöyle ekledi: “Benim tercihim Balogun olurdu. Pochettino'nun takımlarına tarihsel olarak bakarsanız, genellikle çok dikey oynayan ve gerçekten dinamik oyuncuları tercih ettiğini görürsünüz ve Balogun da daha çok bu özelliklere sahip.
“Ayrıca, yine çok çalışkan olan, ancak ceza sahasında ve hava toplarında çok iyi olan Pepi'yi yedek kulübesinden oyuna sokma seçeneği de var. Grup aşamasında biraz rotasyon da görebilirim, çünkü burası çok sıcak olacak. Ayrıca oyuncular, özellikle bu ikisi, uzun bir sezonu geride bıraktı. Bu yüzden Mauricio'nun Paraguay ve Avustralya maçlarında farklı bir taktik yaklaşımı benimsemek isteyebileceğini görebilirsiniz.
“Umarım Türkiye ile oynayacakları maça kadar puanlarını garantilemiş olurlar. Çünkü Türkiye'ye geldiklerinde dikkatli olmazlarsa ve o maçı kazanmak zorunda kalırlarsa, Türkiye çok yetenekli, top hakimiyetine dayalı bir takım.”
ABD Erkek Milli Takımı maç takvimi: Dünya Kupası geri sayımı başladı
Senegal ve Almanya ile oynanacak hazırlık maçları, Pochettino’ya planlarını son haline getirmesi ve turnuva öncesi kadro seçimiyle ilgili ikilemleri çözmesi için fırsatlar sunacak. Asıl iş, 12 Haziran’da Inglewood’daki SoFi Stadyumu’nda Paraguay ile oynanacak maçla başlayacak.
USMNT, hücumda kıvılcım yaratacak birini ararken, Balogun ve Pepi forvet pozisyonu için rekabet edecek. Bu büyük sahnede boy göstermek, Premier League'den gelen taliplerin ilgisini daha da çekmeye yardımcı olacaktır.