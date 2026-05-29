Folarin Balogun "büyük takımlarda", Ricardo Pepi ise "orta-alt sıralarda yer alan takımlarda" - ABD Milli Takımı forvetleri, Premier Lig transfer tahminlerinin odağında

Balogun ve Pepi'nin bu yaz kendi ülkelerinde düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak olması ve Premier Lig kulüplerinin transfer radarlarına girdiklerine dair spekülasyonlar göz önüne alındığında, 2026-27 sezonunda kulüp düzeyinde yeni bir başlangıç yapabilirler mi?

Bu soruya yanıt veren eski ABD Milli Takımı kalecisi Friedel, MrQ ile işbirliği içinde GOAL'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: "İkisi de kulübün büyüklüğüne bağlı olarak kesinlikle İngiltere'de oynayabilir.

“Bence Pepi gibi birinin orta veya alt sıralarda yer alan takımlardan birinde oynaması gerekir. Brentford, Bournemouth, Fulham gibi. Tabii ki ligi orta sıralarda bitirmeleri gerektiğini kastetmiyorum, ama beklenti ve baskı açısından daha orta seviye takımlar. Bahsettiğim takımlar harika kulüpler, ama bence Manchester United veya Arsenal'e transfer olursa, bu onun için çok fazla ve çok hızlı olur.

“Balogun'a gelince, bence Balogun büyük takımlardan birinde oynayabilir ve algı ile gerçeklik arasındaki durumu idare edebilir, çünkü bence o daha deneyimli bir oyuncu olarak görülür - Pepi'ye saygısızlık etmek istemem, sadece Avrupa'daki geçmişi böyle.

“Ama bence ikisi de çok, çok iyi. Ve bu sadece hangi oyun stiline bağlı. Sanırım Pepi Fulham ile anılmıştı, doğru mu? Ve buna bakarsanız, Raul Jiménez'in stilini ve Pepi'nin stilini görürsünüz, ikisi çok benzer. Bence bu aslında sorunsuz bir geçiş olur. Neredeyse Fulham’ın [Brian] McBride’ı gönderip [Clint] Dempsey’i getirmesine benziyor. McBride’ın hava toplarında biraz daha iyi, Dempsey’in ise yerden daha iyi olduğunu biliyorum, ama Dempsey yine de hava toplarında çok iyiydi ve McBride de ayaklarıyla yine çok iyiydi, yani Pepi ile Jimenez’in karşılaştırması bu açıdan çok benzer.

“Ancak gelecek sezon Balogun veya Pepi’yi İngiltere’de görsem hiç şaşırmam ve ikisinin de Premier League’de başarılı olabileceğini düşünüyorum.”