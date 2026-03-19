grafica cm goretzka bayern sfondo milan 2025 2026Getty Images

Fofana orta saha oynamak istemiyor: Milan, Goretzka'nın peşinde. Gazzetta: Olası transferin tüm detayları

Orta saha oyuncusu için belirlenen hedef, Modric ve Rabiot ile birlikte olağanüstü bir başarı geçmişine sahip bir üçlüyü tamamlayacaktır

Youssouf Fofana'nın L'Equipe'e verdiği demeç büyük yankı uyandırdı. Fofana, Milan'da kendisine uygun olmadığını düşündüğü sağ orta saha pozisyonunda oynadığını, ancak bu durumun Dünya Kupası'nı kaçırmasına neden olabileceğini belirtti. Bu açıklamalar transfer piyasasını gündeme taşıdı ve bugün Gazzetta dello Sport, Bayern Münih'ten Leon Goretzka'nın adını gündeme getirdi.

"Alman oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor ve kulüp, sezon sonunda ayrılacağını çoktan duyurdu. Dolayısıyla diğer kulüplerle görüşme yapma özgürlüğü var. Milan ilgileniyor, ancak bu kolay bir transfer değil. Goretzka şu anda net 7 milyon euro kazanıyor ve elbette Juventus dahil diğer takımların da radarında. Milan ise kadrodaki en yüksek maaşlı diğer oyuncularla aynı seviyede, 5 milyon euro artı primlerden oluşan üç yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor" deniyor.

  • ÜÇLÜ

    Schalke 04 ve Bayern formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde toplam 71 maça çıkan Goretzka, takımın yeniden Avrupa’nın zirvesine dönmesi için kaliteli bir takviye olacaktır. Fiziksel gücü ve tecrübesi ile tıpkı Rabiot gibi; böylece Modrić, yanında iki olağanüstü oyuncuya sahip olacaktır.

    • Reklam

  • Kim kalıyor, kim gidiyor

    Mevcut kadroda yer alan isimlerden Ricci ve Jashari'nin kalması beklenirken, Fofana ve Loftus-Cheek için ayrılık kapıları açılabilir. Bunun bir nedeni de Corinthians'tan André için devam eden transfer görüşmeleridir; bu transfer, São Paulo kulübünün tavrını değiştirmesinden önce 15 milyon avro artı 2 milyon avro bonus karşılığında tamamlanmak üzereydi.

  • KONE'YE ALTERNATİF

    Alternatif isimler arasında, İtalya'daki ilk sezonunda şu ana kadar oldukça etkileyici bir performans sergileyen (26 maçta 5 gol) Sassuolo'lu Ismael Koné yer alıyor. Fildişi Sahili kökenli Kanadalı orta saha oyuncusu, Serie A'nın tüm büyük takımlarının ilgisini çekiyor ve gelecek vaat eden bir transfer olabilir.

  • GORETZKA'NIN SEZONU

    2025/26 sezonunda Goretzka, Şampiyonlar Ligi'nde 8, Almanya Kupası'nda 4 ve Süper Kupa'da 1 maça çıktı; bu maçlarda gol atamadı. Bundesliga'da oynadığı 23 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

