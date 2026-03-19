Fofana orta saha oynamak istemiyor: Milan, Goretzka'nın peşinde. Gazzetta: Olası transferin tüm detayları

Youssouf Fofana'nın L'Equipe'e verdiği demeç büyük yankı uyandırdı. Fofana, Milan'da kendisine uygun olmadığını düşündüğü sağ orta saha pozisyonunda oynadığını, ancak bu durumun Dünya Kupası'nı kaçırmasına neden olabileceğini belirtti. Bu açıklamalar transfer piyasasını gündeme taşıdı ve bugün Gazzetta dello Sport, Bayern Münih'ten Leon Goretzka'nın adını gündeme getirdi.

"Alman oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor ve kulüp, sezon sonunda ayrılacağını çoktan duyurdu. Dolayısıyla diğer kulüplerle görüşme yapma özgürlüğü var. Milan ilgileniyor, ancak bu kolay bir transfer değil. Goretzka şu anda net 7 milyon euro kazanıyor ve elbette Juventus dahil diğer takımların da radarında. Milan ise kadrodaki en yüksek maaşlı diğer oyuncularla aynı seviyede, 5 milyon euro artı primlerden oluşan üç yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor" deniyor.