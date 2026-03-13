Milan'ın Inter'i yendiği derbinin kahramanı olan Youssouf Fofana, SportMediaset'e verdiği röportajda bu konu ve daha fazlasını konuştu. İşte Rossoneri'nin orta saha oyuncusunun sözleri.
Çeviri:
Fofana: “Biz Milan’ız, Scudetto’ya inanmalıyız. 20 asist yapmak ve Leao’nun işini elinden almak istiyorum. Eskiden kuryeydim, 18 yaşındayken bırakmak istiyordum”
ESTUPINAN'A YARDIM ET
"İki ya da üç yıldır sol ayağımla antrenman yapıyorum ve giderek gelişiyorum. Her zaman golü hazırlayan pası atmaya çalışıyorum; sezon sonuna kadar 20'ye ulaşmaya çalışacağım (Milan'a geldiğinden beri 13 asist yaptı, ed.); Leao pek memnun olmasa da, çünkü onun işini elinden alıyorum," diyor gülerek.
BAŞLANGIÇLARI VE KARİYERİ
"Sokakta oynamaya başladım. On yıl önce hala düşük seviyelerde oynuyordum, ailemin parası yoktu, bu yüzden pizza dağıtıcısı olarak çalışmaya başladım. O zaman bana 'Milan'ın Scudetto'yu oynayan bir oyuncusu olacaksın' deselerdi, inanmazdım. Futbolcu olarak bir geleceğe inanmıyordum, sadece arkadaşlarımla oynamayı düşünüyordum. 18 yaşında futbolu bırakmayı bile düşünmüştüm. Sonra Strasbourg'da bir deneme yaptım, sözleşme imzaladım ve artık durmamam gerektiğini söyledim kendime."
Şampiyonluk
"Biz Milan'ız, mesajlar vermem gerekmiyor: mesajlar veren Fofana olmamalı, biz Milan'ız ve buna inanmak için bu yeterli."