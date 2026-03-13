Fofana: “Biz Milan’ız, Scudetto’ya inanmalıyız. 20 asist yapmak ve Leao’nun işini elinden almak istiyorum. Eskiden kuryeydim, 18 yaşındayken bırakmak istiyordum”

"Sokakta oynamaya başladım. On yıl önce hala düşük seviyelerde oynuyordum, ailemin parası yoktu, bu yüzden pizza dağıtıcısı olarak çalışmaya başladım. O zaman bana 'Milan'ın Scudetto'yu oynayan bir oyuncusu olacaksın' deselerdi, inanmazdım. Futbolcu olarak bir geleceğe inanmıyordum, sadece arkadaşlarımla oynamayı düşünüyordum. 18 yaşında futbolu bırakmayı bile düşünmüştüm. Sonra Strasbourg'da bir deneme yaptım, sözleşme imzaladım ve artık durmamam gerektiğini söyledim kendime."