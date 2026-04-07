Florian Wirtz, Virgil van Dijk ile aynı fikirde değil; forvet, Liverpool'un Manchester City'ye karşı aldığı ağır yenilgide "pes etmediğini" vurguluyor

Liverpool'un FA Cup'ta aldığı ağır yenilginin yankıları, soyunma odasında nadir görülen bir kamuoyu tartışmasına yol açtı. Dört gol farkla yenilginin ardından, takım kaptanı Van Dijk sert bir değerlendirmede bulunarak, maçın kontrolünün kaybedilmesiyle takım arkadaşlarının zihinsel olarak pes etmiş olabileceğini ima etti. Ancak Wirtz, Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesinde oyuncuların bakış açısını netleştirmek için harekete geçti.

Fransız başkentinde gazetecilere konuşan Wirtz, kaptanın yaptığı yorumların ayrıntılarını bilmediğini ancak bunların takımın tutumunu doğru bir şekilde yansıtmadığını düşündüğünü itiraf etti. Forvet, basın toplantısında "Van Dijk'ın söylediklerinden haberdar değildim ama buna doğrudan katılmıyorum çünkü maçı çevirmek için hala fırsatlar yaratmaya çalışıyorduk" dedi.