Florian Wirtz, Virgil van Dijk ile aynı fikirde değil; forvet, Liverpool'un Manchester City'ye karşı aldığı ağır yenilgide "pes etmediğini" vurguluyor
Wirtz, Liverpool'un gösterdiği çabayı savunuyor
Liverpool'un FA Cup'ta aldığı ağır yenilginin yankıları, soyunma odasında nadir görülen bir kamuoyu tartışmasına yol açtı. Dört gol farkla yenilginin ardından, takım kaptanı Van Dijk sert bir değerlendirmede bulunarak, maçın kontrolünün kaybedilmesiyle takım arkadaşlarının zihinsel olarak pes etmiş olabileceğini ima etti. Ancak Wirtz, Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesinde oyuncuların bakış açısını netleştirmek için harekete geçti.
Fransız başkentinde gazetecilere konuşan Wirtz, kaptanın yaptığı yorumların ayrıntılarını bilmediğini ancak bunların takımın tutumunu doğru bir şekilde yansıtmadığını düşündüğünü itiraf etti. Forvet, basın toplantısında "Van Dijk'ın söylediklerinden haberdar değildim ama buna doğrudan katılmıyorum çünkü maçı çevirmek için hala fırsatlar yaratmaya çalışıyorduk" dedi.
Van Dijk, Liverpool'daki takım arkadaşlarını eleştirdi
Gerginlik, Van Dijk’in maç sonrası verdiği samimi röportajda takımın direncini sorgulamasından kaynaklanıyor. Morali bozuk kaptan, takım arkadaşlarının ikinci yarıda mücadeleyi bırakmış olabileceğini ima edince Hollandalı savunma oyuncusu manşetlere taşındı. “Pes etmemelisiniz, belki de bir noktada olan buydu,” diye itiraf etti stoper maçın ardından.
Geçen yaz Bayer Leverkusen'den 116 milyon sterlin (154 milyon dolar) karşılığında kulübe katılan Wirtz, maçın son dakikalarını öne çıkararak bu görüşe karşı çıktı. "Skor 3-0 veya 4-0 olduğunda hala birkaç şansımız vardı, ancak City'ye karşı 4-0 kaybetmek bizim standartlarımıza uygun değil," diye belirtti.
Kupa kazanma şansı
Yurtiçi kupa umutları sona ermiş ve Premier Lig şampiyonluğunu savunma şansı da çoktan kaybedilmişken, Şampiyonlar Ligi Liverpool için bu sezon bir kupa kazanmanın son şansı olarak öne çıkıyor.
Wirtz, takımın iki maçlık seride Avrupa şampiyonu PSG'yi yenmek için yeni bir istikrar seviyesi yakalaması gerektiğine inanıyor. Paris'te 90 dakika boyunca kusursuz bir performans sergilememeleri halinde "hiç şansları kalmayacağını" vurguladı.
Wirtz, "Kendimize inanıyoruz, iyi karakterlere ve harika oyunculara sahip iyi bir kadromuz var, ayrıca bizi maça iyi hazırlamaya çalışan iyi bir teknik direktörümüz var" diye ekledi.
Ayrıca, ikinci maçın Anfield'da oynanmasının Reds için belirleyici bir avantaj olabileceğini de belirtti.
Arne Slot üzerindeki baskı artıyor
Kulübün performansındaki dalgalanmalar sürerken, teknik direktör Arne Slot giderek artan bir baskı altında bulunuyor. Tutarsız sonuçlara rağmen teknik direktör, kulübün tarihi ağırlığının bir dönüşe ilham verebileceği konusunda iyimserliğini koruyor.
Slot, Liverpool'un Avrupa kupalarında beklenmedik geri dönüşlere imza atmasıyla ilgili uzun süredir devam eden itibarına atıfta bulunarak, "cevabın Liverpool'un tarihinde yattığını" belirtti.
Eleştirilerin hedefindeki teknik direktör için bir moral kaynağı olacak şekilde, forvet Alexander Isak, bacak kırığı nedeniyle dört ay aradan sonra yedek olarak maç kadrosuna geri dönmeye hazırlanıyor. Slot, İsveçli oyuncunun dönüşünün Etihad'da eksik olan golcü ruhunu canlandıracağını umuyor.