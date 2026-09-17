Getty
Çeviri:
Florian Wirtz şanssız mıydı? 116 milyon sterlinlik Liverpool yıldızının ikinci sezondaki hayal kırıklığı için “mazereti yok”; eski Reds orta sahası “soru işaretleri” uyarısında bulundu
Goller ve asistler: Wirtz'in Liverpool'daki karnesi
Wirtz, Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 54 maçta sadece yedi gol ve 11 asist üretti. Bu rakamları, Bayer Leverkusen'in Bundesliga şampiyonluğu yaşayan kadrolarında yıldızlaştığı dönemde iki katından da fazla aşmıştı.
Söz konusu performansın Premier League'de de tekrarlanması bekleniyordu, ancak Merseyside'da istikrarı yakalamak zor oldu. Bunun nedeni çaba eksikliği değil; yaratıcı orta saha oyuncusu, kaybolan kıvılcımı yeniden alevlendirmek için elinden geleni yapıyor.
- Getty
Şans her zaman Wirtz'in yanında olmadı
Şans her zaman onun yanında olmadı; başkaları için yarattığı fırsatlar değerlendirilemedi, takım arkadaşları da kendi pozisyonlarını harcadı. Wirtz ayrıca ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan girişimler de gördü.
Rakamları daha iyi olabilirdi, ancak 116 milyon sterline (156 milyon dolar) transfer edildikten sonra ondan beklenen katkıyı hâlâ veremediği gerçeği göz ardı edilemez. Baskı azalmıyor ve Liverpool'ın yüksek bedelle alınan bir değerin çıkış yapmasını bekleyebileceği süre de sınırlı.
Wirtz neden Anfield davasına daha fazlasını sunmak zorunda?
Wirtz’in biraz şanssız olup olmadığı ve gözden çıkarılmamak için neler olması gerektiği sorulduğunda, Snabbare sponsorluğunda konuşan eski Liverpool yıldızı Murphy, GOAL'e şunları söyledi: “Öyle hissettiriyor. Buna karşı argüman elbette şu; bunu yeterince yaparsanız, olur. Ve bu anların yeterince düzenli olmadığını da söyleyebilirsiniz.
“Ama biraz da şanssızdı. Onu izlerken bazen gerçekten onun adına üzülüyorum ve düşünüyorum; bir santim ofsaytta olduğu için iptal edilen bir gol ya da birine harika bir pas veriyor ama o kişi bunu gole çeviremiyor ve bir anda övgüleri alamıyor.
“Ama [Andoni] Iraola’nın bu konuda konuşmasını dinledim ve sayılara takıntılı görünmüyor. Onun için önemli olan, takım adına neler yapabildiği. Gerçek şu ki artık ikinci sezonunda. Bir bahanesi yok. Performans göstermesi gerekiyor.
“Ben hep şunu düşünürüm: Ön dörtlüde ya da buna her ne demek istiyorsanız, gol üretmesi ve gol atması beklenen bir takımda oynuyorsanız, sezon sonunda rakamlar önemlidir. Gerçekten önemlidir. Ve onun gelişmesi gerekiyor. Şu an bulunduğu seviyeden daha yüksek bir performans ortaya koymalı.
“Fulham maçında bu sezon Liverpool formasıyla en kötü maçını oynadı. Bence dağınıktı. Ve biliyor musunuz? Yeteneğinden bağımsız olarak, ki yetenekli ve teknik olarak çok iyi olduğunu biliyoruz, her oyuncu için bir noktada, hatta [Mohamed] Salah’ta da oldu, sonlara doğru farklılıklar olduğunu biliyorum, takım önce gelmek zorunda.
“Önümüzdeki birkaç hafta içinde onu keseceğini sanmıyorum. Ama maçlara gerçekten yeterince etki etmediği bu seviyede kalırsa, orada şans verilebilecek ya da verilmesi gereken başka birçok oyuncu var.
“Sırf bu kadar büyük bir paraya alındı diye otomatik olarak sürekli oynaması gerektiği anlamına gelmez. Şu anda taraftarlar arasında biraz duyduğum tartışmanın bu olduğunu düşünüyorum.
“Daha iyi olacak mı diye düşünüyor muyum? Evet. Daha iyi bir sezon geçirecek mi diye düşünüyor muyum? Evet, aslında düşünüyorum. Bence olacak, çünkü etrafında çok fazla kalite var. Ama şu anda bulunduğu seviyenin yükselmesi gerekiyor. Şu anki düzeyinde devam ederse, önümüzdeki bir iki ay içinde soru işaretleri olacaktır.”
- Getty
Liverpool, Wirtz konusunda ne zaman karar verecek?
Liverpool'un sezon ortasında, kış transfer penceresi açıldığında, Wirtz'i elden çıkarmaya çalışması pek olası görünmüyor, ancak başka bölgelere yeniden yatırılabilecek kaynak yaratmanın en iyi yolunun bu olduğuna karar verebilir.
Uzun vadeli planlara ilişkin kararlar, dikkat dağıtacak büyük bir turnuvanın olmayacağı gelecek yaza kadar ertelenebilir ve sıkı savunmaları açma becerisine sahip bir oyuncu da o zamana kadar takımda tutulmaya değer olduğunu ve tartışmasız potansiyelini sahaya yansıtabileceğini kanıtlamış olmayı umacaktır.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun