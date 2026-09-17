Wirtz’in biraz şanssız olup olmadığı ve gözden çıkarılmamak için neler olması gerektiği sorulduğunda, Snabbare sponsorluğunda konuşan eski Liverpool yıldızı Murphy, GOAL'e şunları söyledi: “Öyle hissettiriyor. Buna karşı argüman elbette şu; bunu yeterince yaparsanız, olur. Ve bu anların yeterince düzenli olmadığını da söyleyebilirsiniz.

“Ama biraz da şanssızdı. Onu izlerken bazen gerçekten onun adına üzülüyorum ve düşünüyorum; bir santim ofsaytta olduğu için iptal edilen bir gol ya da birine harika bir pas veriyor ama o kişi bunu gole çeviremiyor ve bir anda övgüleri alamıyor.

“Ama [Andoni] Iraola’nın bu konuda konuşmasını dinledim ve sayılara takıntılı görünmüyor. Onun için önemli olan, takım adına neler yapabildiği. Gerçek şu ki artık ikinci sezonunda. Bir bahanesi yok. Performans göstermesi gerekiyor.

“Ben hep şunu düşünürüm: Ön dörtlüde ya da buna her ne demek istiyorsanız, gol üretmesi ve gol atması beklenen bir takımda oynuyorsanız, sezon sonunda rakamlar önemlidir. Gerçekten önemlidir. Ve onun gelişmesi gerekiyor. Şu an bulunduğu seviyeden daha yüksek bir performans ortaya koymalı.

“Fulham maçında bu sezon Liverpool formasıyla en kötü maçını oynadı. Bence dağınıktı. Ve biliyor musunuz? Yeteneğinden bağımsız olarak, ki yetenekli ve teknik olarak çok iyi olduğunu biliyoruz, her oyuncu için bir noktada, hatta [Mohamed] Salah’ta da oldu, sonlara doğru farklılıklar olduğunu biliyorum, takım önce gelmek zorunda.

“Önümüzdeki birkaç hafta içinde onu keseceğini sanmıyorum. Ama maçlara gerçekten yeterince etki etmediği bu seviyede kalırsa, orada şans verilebilecek ya da verilmesi gereken başka birçok oyuncu var.

“Sırf bu kadar büyük bir paraya alındı diye otomatik olarak sürekli oynaması gerektiği anlamına gelmez. Şu anda taraftarlar arasında biraz duyduğum tartışmanın bu olduğunu düşünüyorum.

“Daha iyi olacak mı diye düşünüyor muyum? Evet. Daha iyi bir sezon geçirecek mi diye düşünüyor muyum? Evet, aslında düşünüyorum. Bence olacak, çünkü etrafında çok fazla kalite var. Ama şu anda bulunduğu seviyenin yükselmesi gerekiyor. Şu anki düzeyinde devam ederse, önümüzdeki bir iki ay içinde soru işaretleri olacaktır.”