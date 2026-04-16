Florian Wirtz, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın bir seçenek olmadığını belirterek, Liverpool'un başarısız olan oyuncularına Reds taraftarlarına "borçlu" olduklarını söyledi
Dikkatimizi lige çeviriyoruz
Salı gecesi Anfield'da, son şampiyon PSG çeyrek final maçını 2-0 kazanarak toplamda 4-0'lık skorla bir üst tura yükselirken, Kırmızılar'ın Avrupa macerası sona erdi. Elenmenin hayal kırıklığına rağmen Wirtz, Arne Slot'un takımının şu anda ligde beşinci sırada yer aldığı iç saha maçlarına odaklanmak için takımı hızla yönlendirdi. Premier League, bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ne beş katılım hakkı kazanacak ve Wirtz, bu haklardan birini elde etmenin önemini vurguladı.
Wirtz, kulübün web sitesine yaptığı açıklamada, "Odak noktamız tamamen ligin sezon sonu" dedi. "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zorundayız, bunu kulübe ve taraftarlara borçluyuz. Bugün olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım en azından ilk beşte yer alabiliriz."
Kaçırılan fırsatlarla dolu bir gece
İkinci maçı değerlendiren eski Bayer Leverkusen yıldızı, takımın büyük ölçüde gelişen performansını ve ev sahibi taraftarların yarattığı "ateşli" atmosferi övdü. Liverpool, ilk maçtaki iki gol farkını telafi etmek için var gücüyle mücadele etti, ancak Marquinhos'un Virgil van Dijk'a yaptığı kritik müdahale ve VAR kararıyla iptal edilen penaltı, takımın ivmesini kırdı.
Wirtz, "Her şeyi denedik" dedi. "Bence tüm stadyum ateş gibiydi ve taraftarlara büyük bir övgü borçluyuz. İlk dakikadan itibaren her şeyi denedik, ancak geri dönüşü başlatmak için o tek gole ihtiyacımız vardı. Sadece golü atamadık. Futbol budur – gol atmazsanız, maçı kazanamazsınız."
Hayal kırıklığı ve klinik sınırlar
İkinci yarıda daha iyi fırsatlar yaratmasına rağmen, baskıyı golle sonuçlandıramayan Kırmızılar, maçın sonlarında gelen kontra ataklara karşı savunmasız kaldı ve Ousmane Dembélé’nin attığı iki gol, PSG’ye galibiyeti getirdi. Wirtz şöyle konuştu: “İlk yarıda gol fırsatları yaratmak biraz daha zordu, ikinci yarıda ise bazı iyi fırsatlar yakaladık, ancak sonuçta golü atmak için eksik olan o küçük ayrıntı vardı. Bu sinir bozucu ama bunu kabullenip yolumuza devam etmeliyiz.”
Sırada: Merseyside derbisi
İlk beşte yer alma mücadelesi, bu Pazar günü Goodison Park'ta Everton ile oynanacak kritik maçla hemen başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı zirveye yaklaşırken, Liverpool şu anda 52 puanla beşinci sırada yer alıyor ve en yakın rakibi Chelsea'ye karşı hayati öneme sahip dört puanlık bir avantaj sağlıyor. Anfield'da geçirdiği oldukça inişli çıkışlı ilk sezonun ardından, Wirtz'in odak noktası artık tamamen son düzlüğe kaymış durumda.