Florian Wirtz, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın bir seçenek olmadığını belirterek, Liverpool'un başarısız olan oyuncularına Reds taraftarlarına "borçlu" olduklarını söyledi

Salı gecesi Anfield'da, son şampiyon PSG çeyrek final maçını 2-0 kazanarak toplamda 4-0'lık skorla bir üst tura yükselirken, Kırmızılar'ın Avrupa macerası sona erdi. Elenmenin hayal kırıklığına rağmen Wirtz, Arne Slot'un takımının şu anda ligde beşinci sırada yer aldığı iç saha maçlarına odaklanmak için takımı hızla yönlendirdi. Premier League, bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ne beş katılım hakkı kazanacak ve Wirtz, bu haklardan birini elde etmenin önemini vurguladı.

Wirtz, kulübün web sitesine yaptığı açıklamada, "Odak noktamız tamamen ligin sezon sonu" dedi. "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zorundayız, bunu kulübe ve taraftarlara borçluyuz. Bugün olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım en azından ilk beşte yer alabiliriz."