Florian Wirtz, Liverpool'da "bu zorlu göreve hazır"; babası ise Alman milli oyuncunun Anfield'daki zorlukları aşacağına inanıyor
Premier Lig'e uyum sürecini aşmak
Anfield'a yaptığı çok ses getiren transferin ardından Wirtz, İngiliz futboluna geçiş sürecini başlangıçta zor buldu. Oyun kurucu, Premier Lig'in yoğun temposuna alışmaya çalışırken ciddi bir gol kıtlığı yaşadı. Ancak ligde attığı dört gol ve yaptığı üç asist ile Şampiyonlar Ligi'nde sağladığı beş gol katkısı sayesinde pek çok kişi, rüzgârın yönünün değiştiğini umuyor.
RTL/ntv'ye konuşan babası, bu süreci şöyle açıkladı: "Yeni bir işe başladığınızda, önce yeni iş arkadaşlarınıza ve yeni çalışma koşullarına alışmanız gerekir. O artık bu süreci o kadar iyi atlattı ki, bu maceradan sağ salim çıkacak gibi görünüyor."
Wirtz'in babası, 22 yaşındaki oğlunun fiziksel olarak zorlu İngiliz birinci lig ortamında ayak uydurmasının birkaç ay sürdüğünü belirtti.
Fiziksel dönüşümün karşılığını alıyorsunuz
2025 yazında Bayer Leverkusen'den Liverpool'a yaptığı çok ses getiren transferin ardından Premier Lig'in zorlu koşullarına uyum sağlamak için Wirtz, hedef odaklı bir fiziksel dönüşüm geçirdi. Babası, son dönemdeki yeniden yükselişinde perde arkasındaki yoğun çalışmaların hayati öneme sahip olduğunu açıkladı. Alman oyun kurucu, ligin güçlü savunmacılarıyla başa çıkabilmek için gücünü artırmaya önemli ölçüde zaman ayırdı.
Hans Wirtz bu değişimi vurgulayarak şöyle dedi: "İlk birkaç ay boyunca bunu yaptı ve biraz da olsa kas kütlesi kazandığını görebilirsiniz."
Gelecek nesillere rehberlik etmek
Wirtz'in gelişimi sadece kulüp performansıyla sınırlı değil; Alman milli takımındaki liderlik rolü de giderek olgunlaşıyor. Son milli maç arası sırasında Wirtz, Bayern Münih'in 18 yaşındaki yıldız adayı Lennart Karl'ı kanatları altına aldı. İkili, Almanya'nın İsviçre ve Gana'ya karşı kazandığı galibiyetlerde etkili bir uyum sergiledi ve sahada doğal bir uyum yakaladılar.
Wirtz'in babası, oğlunun bu yeni oyuncuya mentorluk yapmasından büyük memnuniyet duydu. Wirtz, İsviçre maçında iki gol atıp iki asist yaparak sahadaki belirleyici oyuncu olduğunu kanıtlamıştı; Karl ise 63. dakikada milli takımdaki ilk maçına çıktı.
Hans, "Lennart Karl oyuna girdiğinde Florian'ın onunla çok iyi oynadığını gördünüz" dedi. "Bu, Lennart'a hoş bir karşılama oldu. Beni çok memnun etti." Bu ikili, Gana maçında da devam etti. Karl ilk yarıda oyuna girdi, Wirtz ise 15 dakika sonra sahadan çıktı. Hans, "Bence işler böyle yürümeli," diye ekledi. "Herkesi takıma entegre etmelisiniz, o zaman takım da iyi bir performans sergiler."
Nagelsmann, aralarındaki uyumu övüyor
Liverpool'dan Wirtz ile Bayern'in genç oyuncusu Karl arasındaki uyum, şimdiden Julian Nagelsmann'ın stratejisinin temel taşlarından biri haline geldi. Wirtz'in İsviçre karşısında sergilediği ustaca performansı takiben Nagelsmann, Karl'ın "cesur ama alçakgönüllü" ilk maçını överek, bunu bir yeni oyuncudan aldığı en iyi izlenimlerden biri olarak nitelendirdi. Bu sorunsuz entegrasyon, Wirtz'in sahada yaratmaya yardımcı olduğu sıcak ortamla desteklendi; milli takım teknik direktörü, Karl'ın çalışma temposunu ve her iki maçta da bıraktığı "mükemmel izlenimi" övdü.