Florian Wirtz, Liverpool'da "bu zorlu göreve hazır"; babası ise Alman milli oyuncunun Anfield'daki zorlukları aşacağına inanıyor

Anfield'a yaptığı çok ses getiren transferin ardından Wirtz, İngiliz futboluna geçiş sürecini başlangıçta zor buldu. Oyun kurucu, Premier Lig'in yoğun temposuna alışmaya çalışırken ciddi bir gol kıtlığı yaşadı. Ancak ligde attığı dört gol ve yaptığı üç asist ile Şampiyonlar Ligi'nde sağladığı beş gol katkısı sayesinde pek çok kişi, rüzgârın yönünün değiştiğini umuyor.

RTL/ntv'ye konuşan babası, bu süreci şöyle açıkladı: "Yeni bir işe başladığınızda, önce yeni iş arkadaşlarınıza ve yeni çalışma koşullarına alışmanız gerekir. O artık bu süreci o kadar iyi atlattı ki, bu maceradan sağ salim çıkacak gibi görünüyor."

Wirtz'in babası, 22 yaşındaki oğlunun fiziksel olarak zorlu İngiliz birinci lig ortamında ayak uydurmasının birkaç ay sürdüğünü belirtti.