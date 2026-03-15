"Florian Wirtz konusunda lafı dolandırmayı bırakalım": Eski profesyonel oyuncu, Liverpool yıldızının satışını gündeme getirdi

Wirtz'in performansı son aylarda yükseliş eğiliminde olsa da, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'un Galatasaray'a 0-1 yenilgisinde hayal kırıklığı yarattı. Uzun yıllar Chelsea, Celtic Glasgow ve Derby County gibi takımlarda forma giymiş olan Burley, "Gol atamıyorsa, pasları nerede? Leverkusen'de gösterdiği, üç dört rakibi geride bırakıp soğukkanlılıkla gol attığı o driplingler ve kafa karıştırıcı koşular nerede? Bütün bunlar nerede?"

Bir diğer önemli nokta da Wirtz'in Arne Slot'un takımında aldığı pozisyon. Sezon başında en sevdiği pozisyon olan ofansif orta sahada forma giyme şansı buldu. Ancak performansları pek iyi değildi ve Slot, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister ve Ryan Gravenberch'ten oluşan şampiyonluk sezonundaki kanıtlanmış orta saha üçlüsünü dağıttı.

Bu nedenle Wirtz şu anda sol kanatta görev yapıyor. Ancak Burley için bu kalıcı bir çözüm değil: "Muhtemelen en iyi futbolunu 10 numara olarak oynayacak. Ve bu işe yaramazsa, Liverpool onu satmak zorunda kalacak." 54 yaşındaki Burley'e göre Wirtz şu ana kadar "biraz israf" olmuş.

Ancak şu ana kadar Liverpool yetkilileri, 22 yaşındaki yetenekli oyuncuya karşı sabırlı davranıyor ve en azından resmi olarak sadece bir sezonun ardından satış söz konusu değil. Wirtz'in Premier League'de altıncı sırada yer alan takımla olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.