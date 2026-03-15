Florian WirtzGetty Images
Falko Blöding

"Florian Wirtz konusunda lafı dolandırmayı bırakalım": Eski profesyonel oyuncu, Liverpool yıldızının satışını gündeme getirdi

Florian Wirtz, Liverpool'da Leverkusen'deki muhteşem performanslarının izinden nadiren gidiyor. Eski bir profesyonel oyuncu sert bir yargıda bulunuyor.

Eski İskoç milli futbolcu Craig Burley, Florian Wirtz'in bu sezon Liverpool'da sergilediği performansı sert bir şekilde eleştirdi ve hatta Alman milli futbolcunun bir an önce satılması gerektiğini öne sürdü.

  • ESPN'de uzman olarak görev yapan Burley, açık sözlü konuştu: "Florian Wirtz konusunda lafı dolandırmayı bırakalım. Bıktım artık. Almanya'da yaptıklarını Almanya'da yaptı. O geçmişte kaldı. Bu Liverpool takımında o tam bir hafif siklet, bu inanılmaz." Wirtz'in son üçte bir sahada "o kadar ikna edici değil ki, bu anlaşılmaz bir durum" diye devam etti eski profesyonel futbolcu.

    Wirtz, geçen yaz 125 milyon euro transfer ücreti karşılığında Bayer Leverkusen'den Anfield Road'a transfer olmuştu. Orada başlangıçta yüksek beklentileri karşılayamadı ve İngiliz şampiyonu için ilk golünü atana kadar haftalarca beklemek zorunda kaldı.

    Florian Wirtz, FC Liverpool ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı

    Wirtz'in performansı son aylarda yükseliş eğiliminde olsa da, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'un Galatasaray'a 0-1 yenilgisinde hayal kırıklığı yarattı. Uzun yıllar Chelsea, Celtic Glasgow ve Derby County gibi takımlarda forma giymiş olan Burley, "Gol atamıyorsa, pasları nerede? Leverkusen'de gösterdiği, üç dört rakibi geride bırakıp soğukkanlılıkla gol attığı o driplingler ve kafa karıştırıcı koşular nerede? Bütün bunlar nerede?"

    Bir diğer önemli nokta da Wirtz'in Arne Slot'un takımında aldığı pozisyon. Sezon başında en sevdiği pozisyon olan ofansif orta sahada forma giyme şansı buldu. Ancak performansları pek iyi değildi ve Slot, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister ve Ryan Gravenberch'ten oluşan şampiyonluk sezonundaki kanıtlanmış orta saha üçlüsünü dağıttı.

    Bu nedenle Wirtz şu anda sol kanatta görev yapıyor. Ancak Burley için bu kalıcı bir çözüm değil: "Muhtemelen en iyi futbolunu 10 numara olarak oynayacak. Ve bu işe yaramazsa, Liverpool onu satmak zorunda kalacak." 54 yaşındaki Burley'e göre Wirtz şu ana kadar "biraz israf" olmuş.

    Ancak şu ana kadar Liverpool yetkilileri, 22 yaşındaki yetenekli oyuncuya karşı sabırlı davranıyor ve en azından resmi olarak sadece bir sezonun ardından satış söz konusu değil. Wirtz'in Premier League'de altıncı sırada yer alan takımla olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

  • Liverpool FC'nin rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Aleksander IsakForvetNewcastle United2025145 milyon euro
    Florian WirtzOrta sahaBayer Leverkusen2025125 milyon euro
    Hugo EkitikeForvetEintracht Frankfurt202595 milyon euro
    Darwin NunezForvetBenfica202285 milyon euro
    Virgil van DijkDefansFC Southampton201884,65 milyon euro
    Alisson BeckerKaleciAS Roma201872,5 milyon euro
    Dominik SzoboszlaiOrta sahaRB Leipzig202370 milyon euro
    Naby KeitaOrta sahaRB Leipzig201860 milyon euro
    Luis DiazForvetFC Porto202249 milyon euro
    Milos KerkezDefansAFC Bournemouth202546,9 milyon euro
