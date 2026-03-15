Eski İskoç milli futbolcu Craig Burley, Florian Wirtz'in bu sezon Liverpool'da sergilediği performansı sert bir şekilde eleştirdi ve hatta Alman milli futbolcunun bir an önce satılması gerektiğini öne sürdü.
"Florian Wirtz konusunda lafı dolandırmayı bırakalım": Eski profesyonel oyuncu, Liverpool yıldızının satışını gündeme getirdi
ESPN'de uzman olarak görev yapan Burley, açık sözlü konuştu: "Florian Wirtz konusunda lafı dolandırmayı bırakalım. Bıktım artık. Almanya'da yaptıklarını Almanya'da yaptı. O geçmişte kaldı. Bu Liverpool takımında o tam bir hafif siklet, bu inanılmaz." Wirtz'in son üçte bir sahada "o kadar ikna edici değil ki, bu anlaşılmaz bir durum" diye devam etti eski profesyonel futbolcu.
Wirtz, geçen yaz 125 milyon euro transfer ücreti karşılığında Bayer Leverkusen'den Anfield Road'a transfer olmuştu. Orada başlangıçta yüksek beklentileri karşılayamadı ve İngiliz şampiyonu için ilk golünü atana kadar haftalarca beklemek zorunda kaldı.
Florian Wirtz, FC Liverpool ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı
Wirtz'in performansı son aylarda yükseliş eğiliminde olsa da, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'un Galatasaray'a 0-1 yenilgisinde hayal kırıklığı yarattı. Uzun yıllar Chelsea, Celtic Glasgow ve Derby County gibi takımlarda forma giymiş olan Burley, "Gol atamıyorsa, pasları nerede? Leverkusen'de gösterdiği, üç dört rakibi geride bırakıp soğukkanlılıkla gol attığı o driplingler ve kafa karıştırıcı koşular nerede? Bütün bunlar nerede?"
Bir diğer önemli nokta da Wirtz'in Arne Slot'un takımında aldığı pozisyon. Sezon başında en sevdiği pozisyon olan ofansif orta sahada forma giyme şansı buldu. Ancak performansları pek iyi değildi ve Slot, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister ve Ryan Gravenberch'ten oluşan şampiyonluk sezonundaki kanıtlanmış orta saha üçlüsünü dağıttı.
Bu nedenle Wirtz şu anda sol kanatta görev yapıyor. Ancak Burley için bu kalıcı bir çözüm değil: "Muhtemelen en iyi futbolunu 10 numara olarak oynayacak. Ve bu işe yaramazsa, Liverpool onu satmak zorunda kalacak." 54 yaşındaki Burley'e göre Wirtz şu ana kadar "biraz israf" olmuş.
Ancak şu ana kadar Liverpool yetkilileri, 22 yaşındaki yetenekli oyuncuya karşı sabırlı davranıyor ve en azından resmi olarak sadece bir sezonun ardından satış söz konusu değil. Wirtz'in Premier League'de altıncı sırada yer alan takımla olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Liverpool FC'nin rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Aleksander Isak Forvet Newcastle United 2025 145 milyon euro Florian Wirtz Orta saha Bayer Leverkusen 2025 125 milyon euro Hugo Ekitike Forvet Eintracht Frankfurt 2025 95 milyon euro Darwin Nunez Forvet Benfica 2022 85 milyon euro Virgil van Dijk Defans FC Southampton 2018 84,65 milyon euro Alisson Becker Kaleci AS Roma 2018 72,5 milyon euro Dominik Szoboszlai Orta saha RB Leipzig 2023 70 milyon euro Naby Keita Orta saha RB Leipzig 2018 60 milyon euro Luis Diaz Forvet FC Porto 2022 49 milyon euro Milos Kerkez Defans AFC Bournemouth 2025 46,9 milyon euro