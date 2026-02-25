Getty Images
Florian Wirtz'in menajeri, orta saha oyuncusunun Liverpool'a transferinden önce Florentino Perez'e yaptığı ricayı açıklarken, Real Madrid transferini hala 'dilediğini' belirtti
Wirtz, Liverpool'da büyük yazın bir parçası
Wirtz, Anfield'da Reds'in kadrosunu güçlendirmek için büyük harcamalar yaptığı yaz transfer döneminin bir parçasıydı. Alman yıldız, Alonso'nun Bayer Leverkusen takımında parladıktan sonra Reds'e katıldı ve Alexander Isak, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez gibi diğer büyük isimlerle birlikte kadroya katıldı. Kadroya yapılan cömert yatırımlara rağmen, Arne Slot'un takımı Premier League şampiyonluğunu savunmada zorlanıyor ve şu anda lider Arsenal'in 16 puan gerisinde, tablonun altıncı sırasında yer alıyor. Wirtz, transferinden sonra sezonun ilk aylarında etkileyici bir performans sergilemekte zorlandı, Isak da yüksek transfer ücretinin hakkını veremedi ve ameliyat gerektiren ciddi bir sakatlık nedeniyle o zamandan beri sahalardan uzak kaldı.
Wirtz'in menajeri Real Madrid hakkında konuştu
Wirtz'in menajeri Volker Struth, 22 yaşındaki oyuncunun Liverpool yerine Real Madrid'e transfer olabileceğini açıkladı.
Bild gazetesine verdiği demeçte Struth, "Liverpool veya Bayern'e transferi tartışıldığı dönemde Xabi Alonso'yu aradım ve ona 'Leverkusen'den bu çocuğu Real'e götürmelisin' dedim. Xabi ise 'Bunu bana söylemene gerek yok, Florentino Perez'e (Real Madrid başkanı) söylemelisin' diye cevap verdi.
"Ben de ona bir mesaj gönderdim: 'Sevgili Florentino, sana daha önce birçok kez söyledim: Burada sana şiddetle tavsiye ettiğim bir oyuncu var. Florian Wirtz, dünyadaki her takımı daha iyi hale getirir.
Struth, Wirtz'in gelecekte Santiago Bernabeu'ya transfer olmasını hala umduğunu söyledi. Phrasenmaher podcast'ine şunları söyledi: "O yıl, kadro ve bütçe nedeniyle doğru zaman değildi. Real Madrid'in kasası da her zaman dolup taşmıyor. Ama Florian'ın bir gün orada oynayacağına dair umudum devam ediyor.
"Masadaki tekliflere yeterince dahil değildim. Tabii ki en büyük dileğim, Florian'ı Real Madrid'de görmekti ve bu konuda yalnız olmadığımı düşünüyorum. Ayrıca orada çok iyi ellerde olacağını düşünüyorum. Şu anda Liverpool'da oldukça iyi gidiyor, çok genç bir oyuncu ve kariyerinde neler olabileceğini kim bilebilir?"
Wirtz'in gelişimi övgü topluyor
Yavaş bir başlangıçtan sonra, Wirtz Liverpool'da son dokuz maçında dört gol ve iki asist kaydetti ve menajerinden övgü aldı.
Slot, gazetecilere "Her şeyden önce, bu başarı oyuncunun kendisinin, çünkü işi yapan o" dedi. "Sadece sahada değil, spor salonunda da. Menajer olarak, başlangıçta biraz zorlansa bile, onu oynamaya devam etmelisiniz, çünkü gelişmesinin tek yolu bu. O bunun bir örneği.
"Bence top konusunda o kadar da gelişmedi çünkü başından beri özel bir oyuncuydu, belki şimdi takım arkadaşlarıyla daha iyi bir bağ kurdu çünkü birlikte daha fazla oynadılar. Top dışında, onda ve diğer bazı oyuncularda en büyük gelişmeyi görüyorum ve bu kombinasyon sizi Premier Lig'e hazır hale getiriyor."
Sırada ne var?
Wirtz, ısınma sırasında aldığı darbe nedeniyle Liverpool'un Nottingham Forest'ı yendiği son maçta forma giyemedi. Slot, galibiyetin ardından Wirtz'in sırtındaki bir sorun nedeniyle maçı kaçırdığını doğruladı, ancak sorunun ciddi olmadığı düşünülüyor. Wirtz'in Cumartesi günü Anfield'da West Ham ile oynanacak maçta forma giyebilecek kadar iyileşmesi umuluyor.
