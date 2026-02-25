Florian Wirtz'in menajeri, orta saha oyuncusunun Liverpool'a transferinden önce Florentino Perez'e yaptığı ricayı açıklarken, Real Madrid transferini hala 'dilediğini' belirtti

Wirtz'in menajeri Volker Struth, 22 yaşındaki oyuncunun Liverpool yerine Real Madrid'e transfer olabileceğini açıkladı.

Bild gazetesine verdiği demeçte Struth, "Liverpool veya Bayern'e transferi tartışıldığı dönemde Xabi Alonso'yu aradım ve ona 'Leverkusen'den bu çocuğu Real'e götürmelisin' dedim. Xabi ise 'Bunu bana söylemene gerek yok, Florentino Perez'e (Real Madrid başkanı) söylemelisin' diye cevap verdi.

"Ben de ona bir mesaj gönderdim: 'Sevgili Florentino, sana daha önce birçok kez söyledim: Burada sana şiddetle tavsiye ettiğim bir oyuncu var. Florian Wirtz, dünyadaki her takımı daha iyi hale getirir.

Struth, Wirtz'in gelecekte Santiago Bernabeu'ya transfer olmasını hala umduğunu söyledi. Phrasenmaher podcast'ine şunları söyledi: "O yıl, kadro ve bütçe nedeniyle doğru zaman değildi. Real Madrid'in kasası da her zaman dolup taşmıyor. Ama Florian'ın bir gün orada oynayacağına dair umudum devam ediyor.

"Masadaki tekliflere yeterince dahil değildim. Tabii ki en büyük dileğim, Florian'ı Real Madrid'de görmekti ve bu konuda yalnız olmadığımı düşünüyorum. Ayrıca orada çok iyi ellerde olacağını düşünüyorum. Şu anda Liverpool'da oldukça iyi gidiyor, çok genç bir oyuncu ve kariyerinde neler olabileceğini kim bilebilir?"