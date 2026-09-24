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Muhammad Zaki
Çeviri:

Florian Wirtz'in Liverpool'a transferi 'büyük bir yanlış anlama' olarak nitelendirildi; Liverpool'a, Anfield'daki felaket başlangıcının ardından 116 milyon sterlinlik yıldızın fişini çekmesi çağrısı yapıldı

F. Wirtz
Liverpool
Premier Lig
D. Hamann

Liverpool'ın geçen yaz Florian Wirtz için yaptığı çok ses getiren hamle, eski Liverpool yıldızı Didi Hamann'ın kulübün zararı kabullenmeye hazırlanması gerektiğini söylemesiyle tam bir felaket olarak nitelendiriliyor. Alman milli futbolcu, yüksek bonservis bedelinin karşılığını veremedi ve bu durum, Premier League'in taleplerine uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda hararetli bir tartışma başlattı.

  • Bonservis bedelini haklı çıkarmakta zorlanıyor

    Wirtz, bir yılı aşkın süre önce dudak uçuklatan 116 milyon sterlin karşılığında Anfield'a geldi, ancak İngiliz futboluna geçişi hiç de sorunsuz olmadı. Alman oyun kurucu, kulübe katıldığından bu yana hücumdaki etkisizliği nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi olurken beklentileri de istikrarlı şekilde karşılayamadı.

    Geçen hafta sonu Bournemouth karşısında sergilediği berbat performansın ardından baskı zirveye çıktı. Kulüp efsanesi Jamie Carragher, orta saha oyuncusunun performansını özellikle gündeme taşıdı ve Premier League'in ağır taleplerine uzun vadede ne kadar uygun olduğu konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.


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    Yorumculardan acımasız değerlendirme

    Carragher, podcast'inde konuşurken oyuncunun son performansı hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. Bunun "onu Liverpool formasıyla gördüğüm en kötü performanslardan biri" olduğunu belirten eski savunmacı, Wirtz'in Merseyside'da gerçekten başarılı olup olamayacağını açıkça sorguladı.

    Yorumcu arkadaşı ve eski Liverpool orta saha oyuncusu Dietmar Hamann da bu sert görüşlere katıldı. Milli ara sırasında Almanya adına izlemeyi en çok merak ettiği oyuncunun kim olduğu sorulduğunda şu yanıtı verdi: "En çok ilgilendiğim oyuncu Wirtz. İngilizler bile artık Liverpool ile Wirtz arasında olanların büyük bir yanlış anlaşılma gibi göründüğünü fark etti."

    Hamann, vatandaşı oyuncunun performansına yönelik eleştirisini sürdürdü ve hiçbir mazeret sunmayı reddetti. "Bunu işin içinde olanlara sormamız gerekir. Ben sadece gördüğüme göre değerlendirme yapabilirim. Benim gördüğüm ise çok paraya mal olan, geçen yıl kötü oynayan ve bu yıla da yine kötü başlayan bir oyuncu" dedi.


  • Merseyside'da sabırlar tükeniyor

    Bir kulüp, vitrin niteliğindeki bir transfer için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödediğinde, anında karşılık beklentisi tartışmaya kapalıdır. Wirtz, hücumda güvenilir bir bitiricilik katkısı sunmakta ciddi şekilde yetersiz kaldı ve bu durum Liverpool yönetimini onun geleceği konusunda karmaşık bir ikilemle karşı karşıya bıraktı.

    Hamann, zor dönemden geçen yıldızın değerini kanıtlaması için zamanın hızla tükendiğine inanıyor. Hamann, "Bu kadar paraya alındığınızda, doğal olarak sizden oyunun son bölümünde fark yaratmanız beklenir" dedi. "O ise bunu çok seyrek yapıyor."


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    Milli ara, bir can simidi sunuyor

    Wirtz şimdi kulüp futbolunun bitmek bilmeyen göz önünde olma hâlinden uzaklaşıp Almanya kadrosuna katılacak. Hamann, "Nasıl bir performans göstereceğini görmek ilginç olacak, çünkü Liverpool'da işler bu şekilde devam ederse sonunda fişi çekecekler" dedi.

    Anfield'a döndüğünde hücum oyuncusunu, kulüp Hamann'ın tavsiyesine kulak verip resmen zararı kabullenmeye karar vermeden önce Premier League kariyerini kurtarmak için zorlu bir mücadele bekliyor.

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