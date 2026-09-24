Carragher, podcast'inde konuşurken oyuncunun son performansı hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. Bunun "onu Liverpool formasıyla gördüğüm en kötü performanslardan biri" olduğunu belirten eski savunmacı, Wirtz'in Merseyside'da gerçekten başarılı olup olamayacağını açıkça sorguladı.

Yorumcu arkadaşı ve eski Liverpool orta saha oyuncusu Dietmar Hamann da bu sert görüşlere katıldı. Milli ara sırasında Almanya adına izlemeyi en çok merak ettiği oyuncunun kim olduğu sorulduğunda şu yanıtı verdi: "En çok ilgilendiğim oyuncu Wirtz. İngilizler bile artık Liverpool ile Wirtz arasında olanların büyük bir yanlış anlaşılma gibi göründüğünü fark etti."

Hamann, vatandaşı oyuncunun performansına yönelik eleştirisini sürdürdü ve hiçbir mazeret sunmayı reddetti. "Bunu işin içinde olanlara sormamız gerekir. Ben sadece gördüğüme göre değerlendirme yapabilirim. Benim gördüğüm ise çok paraya mal olan, geçen yıl kötü oynayan ve bu yıla da yine kötü başlayan bir oyuncu" dedi.



