Florian Wirtz için iyi haberler! Liverpool, Mohamed Salah'ın yokluğunda kadrosunda büyük değişiklikler yapmayı planlıyor

Wirtz için bu değişiklik muhtemelen iyi bir haber olacaktır. Eski kulübü Bayer Leverkusen'de, hücumun vazgeçilmez bir parçası olarak ofansif orta sahada olağanüstü bir performans sergilemişti. Liverpool'da ise başlangıçta bu pozisyonda zorlanmış ve o zamandan beri düzenli olarak sol kanat oyuncusu olarak görev almaktadır.

Salah, hafta içinde sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duyurdu. Mısırlı milli oyuncu, dokuz yıl ve büyük başarıların ardından ligin beşinci sırasındaki takımı terk ediyor. Salah'ın hangi takıma transfer olacağı henüz belirsiz. Suudi Pro Ligi ve MLS'den kulüpler favori olarak görülüyor.

33 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadaki resmi hesaplarında yayınladığı bir videoda şunları söyledi: "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım." Reds formasıyla yaşadığı özel anlara değinen Salah, "Bu kulübün, bu şehrin ve buradaki insanların hayatımın bu kadar büyük bir parçası olacağını asla hayal edemezdim. Liverpool sadece bir kulüp değil. Bir tutku. Bunu kelimelerle ifade edemem."

Halen takım arkadaşı olan Wirtz ise şu yorumu yaptı: "Bugüne kadar benim için bir onurdu."