Florian Wirtz Liverpool 2026
Florian Wirtz için iyi haberler! Liverpool, Mohamed Salah'ın yokluğunda kadrosunda büyük değişiklikler yapmayı planlıyor

Dokuz yılın ardından Anfield Road'da Salah dönemi sona eriyor. Hemen bir halefin gelmesi şart değil.

İngiltere şampiyonu Liverpool FC, yeni sezonda süperstar Mohamed Salah'ın ayrılışına, diğer önlemlerin yanı sıra taktik değişikliği ile yanıt vermek istiyor. Bunu The Athletic haber verdi.

  • Buna göre Liverpool, kendini kanıtlamış 4-2-3-1 dizilişi için refleks olarak yeni bir sağ kanat oyuncusu transfer etmeyecek. Asıl mesele, teknik direktör Arne Slot'un gelecekte takımını daha çok 4-2-2-2 dizilişinde oynatmak istemesi. Bu sistemde, son derece pahalı iki forvet Alexander Isak (Newcastle United'dan 145 milyon avroya transfer edildi) ve Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon avroya transfer edildi) ikili forvet hattını oluşturacak. Bu sezon şimdiye kadar bu durum pek görülmedi. Bunun bir nedeni de İsveçli oyuncunun nadiren formda olması ve sadece on maça çıkmış olmasıydı.

    Forvet ikilisinin arkasında da heyecan verici bir durum olacak: Burada, Florian Wirtz ve Dominik Szoboszlai adlı iki ofansif orta saha oyuncusunun orta sahayı paylaşması planlanıyor. Onları, şu anda muhtemelen Ryan Gravenberch ve Alexis Mac Allister olarak adlandırılan iki defansif orta saha oyuncusu destekleyecek. Arjantinli dünya şampiyonu, bu durumda şu anda genellikle yaptığından daha defansif oynamak zorunda kalacak. Isak, Ekitike ve Wirtz gibi yaz transferlerini aynı takımda bulundurmanın "öncelikli" olduğu belirtiliyor.

    Florian Wirtz, Liverpool'da sol kanatta oynuyor

    Wirtz için bu değişiklik muhtemelen iyi bir haber olacaktır. Eski kulübü Bayer Leverkusen'de, hücumun vazgeçilmez bir parçası olarak ofansif orta sahada olağanüstü bir performans sergilemişti. Liverpool'da ise başlangıçta bu pozisyonda zorlanmış ve o zamandan beri düzenli olarak sol kanat oyuncusu olarak görev almaktadır.

    Salah, hafta içinde sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duyurdu. Mısırlı milli oyuncu, dokuz yıl ve büyük başarıların ardından ligin beşinci sırasındaki takımı terk ediyor. Salah'ın hangi takıma transfer olacağı henüz belirsiz. Suudi Pro Ligi ve MLS'den kulüpler favori olarak görülüyor.

    33 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadaki resmi hesaplarında yayınladığı bir videoda şunları söyledi: "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım." Reds formasıyla yaşadığı özel anlara değinen Salah, "Bu kulübün, bu şehrin ve buradaki insanların hayatımın bu kadar büyük bir parçası olacağını asla hayal edemezdim. Liverpool sadece bir kulüp değil. Bir tutku. Bunu kelimelerle ifade edemem."

    Halen takım arkadaşı olan Wirtz ise şu yorumu yaptı: "Bugüne kadar benim için bir onurdu."

  • Liverpool FC'nin rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Aleksander IsakForvetNewcastle United2025145 milyon euro
    Florian WirtzOrta sahaBayer Leverkusen2025125 milyon euro
    Hugo EkitikeForvetEintracht Frankfurt202595 milyon euro
    Darwin NunezForvetBenfica202285 milyon euro
    Virgil van DijkDefansFC Southampton201884,65 milyon euro
    Alisson BeckerKaleciAS Roma201872,5 milyon euro
    Dominik SzoboszlaiOrta sahaRB Leipzig202370 milyon euro
    Naby KeitaOrta sahaRB Leipzig201860 milyon euro
    Luis DiazForvetFC Porto202249 milyon euro
    Milos KerkezDefansAFC Bournemouth202546,9 milyon euro
