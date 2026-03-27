İngiltere şampiyonu Liverpool FC, yeni sezonda süperstar Mohamed Salah'ın ayrılışına, diğer önlemlerin yanı sıra taktik değişikliği ile yanıt vermek istiyor. Bunu The Athletic haber verdi.
Florian Wirtz için iyi haberler! Liverpool, Mohamed Salah'ın yokluğunda kadrosunda büyük değişiklikler yapmayı planlıyor
Buna göre Liverpool, kendini kanıtlamış 4-2-3-1 dizilişi için refleks olarak yeni bir sağ kanat oyuncusu transfer etmeyecek. Asıl mesele, teknik direktör Arne Slot'un gelecekte takımını daha çok 4-2-2-2 dizilişinde oynatmak istemesi. Bu sistemde, son derece pahalı iki forvet Alexander Isak (Newcastle United'dan 145 milyon avroya transfer edildi) ve Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon avroya transfer edildi) ikili forvet hattını oluşturacak. Bu sezon şimdiye kadar bu durum pek görülmedi. Bunun bir nedeni de İsveçli oyuncunun nadiren formda olması ve sadece on maça çıkmış olmasıydı.
Forvet ikilisinin arkasında da heyecan verici bir durum olacak: Burada, Florian Wirtz ve Dominik Szoboszlai adlı iki ofansif orta saha oyuncusunun orta sahayı paylaşması planlanıyor. Onları, şu anda muhtemelen Ryan Gravenberch ve Alexis Mac Allister olarak adlandırılan iki defansif orta saha oyuncusu destekleyecek. Arjantinli dünya şampiyonu, bu durumda şu anda genellikle yaptığından daha defansif oynamak zorunda kalacak. Isak, Ekitike ve Wirtz gibi yaz transferlerini aynı takımda bulundurmanın "öncelikli" olduğu belirtiliyor.
- AFP
Florian Wirtz, Liverpool'da sol kanatta oynuyor
Wirtz için bu değişiklik muhtemelen iyi bir haber olacaktır. Eski kulübü Bayer Leverkusen'de, hücumun vazgeçilmez bir parçası olarak ofansif orta sahada olağanüstü bir performans sergilemişti. Liverpool'da ise başlangıçta bu pozisyonda zorlanmış ve o zamandan beri düzenli olarak sol kanat oyuncusu olarak görev almaktadır.
Salah, hafta içinde sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duyurdu. Mısırlı milli oyuncu, dokuz yıl ve büyük başarıların ardından ligin beşinci sırasındaki takımı terk ediyor. Salah'ın hangi takıma transfer olacağı henüz belirsiz. Suudi Pro Ligi ve MLS'den kulüpler favori olarak görülüyor.
33 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadaki resmi hesaplarında yayınladığı bir videoda şunları söyledi: "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım." Reds formasıyla yaşadığı özel anlara değinen Salah, "Bu kulübün, bu şehrin ve buradaki insanların hayatımın bu kadar büyük bir parçası olacağını asla hayal edemezdim. Liverpool sadece bir kulüp değil. Bir tutku. Bunu kelimelerle ifade edemem."
Halen takım arkadaşı olan Wirtz ise şu yorumu yaptı: "Bugüne kadar benim için bir onurdu."
Liverpool FC'nin rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Aleksander Isak Forvet Newcastle United 2025 145 milyon euro Florian Wirtz Orta saha Bayer Leverkusen 2025 125 milyon euro Hugo Ekitike Forvet Eintracht Frankfurt 2025 95 milyon euro Darwin Nunez Forvet Benfica 2022 85 milyon euro Virgil van Dijk Defans FC Southampton 2018 84,65 milyon euro Alisson Becker Kaleci AS Roma 2018 72,5 milyon euro Dominik Szoboszlai Orta saha RB Leipzig 2023 70 milyon euro Naby Keita Orta saha RB Leipzig 2018 60 milyon euro Luis Diaz Forvet FC Porto 2022 49 milyon euro Milos Kerkez Defans AFC Bournemouth 2025 46,9 milyon euro