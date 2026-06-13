Wirtz'in on milyonlarca sterlinlik transfer ücreti göz önüne alındığında, Liverpool taraftarlarının, Bayer Leverkusen'deki son sezonunda bu rakamın iki katından fazlasını kaydeden bir oyuncudan 15'ten fazla doğrudan gol katkısı beklemeleri kesinlikle haklıydı.
Newcastle gibi takımlara karşı umut verici performanslar sergilese de, Anfield'da 10 numara Rayan Cherki'nin Etihad'da yarattığı etkiyi kesinlikle yaratamadı. Bu durum, Fransız oyuncunun Manchester City tarafından sadece 34 milyon sterlin (45 milyon dolar) karşılığında transfer edilmeden önce Liverpool'un ilgisini çekmiş olması nedeniyle Wirtz için olumsuz bir izlenim bıraktı.
Ancak, bunu hafifleten birçok durum vardı ve bunlardan en önemlisi, Liverpool'un sezonunun başından sonuna kadar bir felaket olmasıydı. Wirtz, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi vereceği tahmin edilen bir takıma katıldı; ancak çeyrek finalde Paris Saint-Germain'e kolayca yenildikten sonra, Kırmızılar ancak Premier Lig sezonunun son gününde gelecek yılki turnuvaya katılmayı başardı.