Ancak Lineker, 100 milyon sterlinlik transferin eninde sonunda Liverpool'a değerini kanıtlayacağından hiç şüphe duymuyordu.

"Onu Şampiyonlar Ligi'nde oynarken gördük ve neler yapabileceğini biliyoruz," diye belirtti Lineker. "Kanıtımı Bundesliga'ya dayandırmıyorum; Avrupa'ya dayandırıyorum ve o çok genç yaşta başladı.

"İyi bir performans sergilemeli ve ben sergileyeceğine inanıyorum... Futbolda gerçekten çok iyi." Ancak herkes bu kadar ikna olmuş değildi.