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Florian Wirtz Germany World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Florian Wirtz'i henüz gözden çıkarmayın! Almanya'nın kilit oyuncusu, Dünya Kupası'nda başrol oynayarak Liverpool'daki şüphecileri susturabilir

Analysis
Almanya
F. Wirtz
Dünya Kupası
Liverpool
FEATURES
Almanya - Curacao

Geçen sonbaharda Liverpool'un tarihsel olarak kötü sonuçlar aldığı dönemde, Florian Wirtz'in formu pek çok tartışmanın konusu oldu. Gary Lineker, 10 numaralı oyuncunun Arne Slot'un ilk onbirinden ve dolayısıyla göz önünden çekilmesinin kendisine yarar sağlayabileceğini düşünenler arasındaydı. Eski İngiltere milli futbolcusu, "Şu anda bu durumdan rahatsız olmadığını sanmayın," dedi 'The Rest is Football' podcast'inde.

Ancak Lineker, 100 milyon sterlinlik transferin eninde sonunda Liverpool'a değerini kanıtlayacağından kesinlikle emindi.

"Onu Şampiyonlar Ligi'nde oynarken gördük ve neler yapabileceğini biliyoruz," diye belirtti Lineker. "Kanıtımı Bundesliga'ya dayandırmıyorum; Avrupa'ya dayandırıyorum ve o çok genç yaşta başladı.

"İyi bir performans sergilemeli ve ben sergileyeceğine inanıyorum... Futbolda gerçekten çok iyi." Ancak herkes bu kadar ikna olmuş değildi.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Küçük çocuk'

    Jamie Carragher, Alman milli oyuncunun topla "düzgün ve titiz" olmaktan öteye geçemediğinden endişe duyuyordu; Gary Neville ise orta sahadaki yaratıcılık eksikliğine yönelik sözde çözümün Liverpool için bir "sorun" haline geldiğini savundu.

    Eski Manchester United bek oyuncusu, Kasım ayında Liverpool'un Manchester City'ye 3-0 yenildiği maçın ardından kendi podcast'inde, "Birkaç aydır onun etrafında parmak uçlarında dolaşıyoruz, genç olduğu, yeni bir ülkeye geldiği gerçeğini göz önünde bulunduruyoruz, ancak o 100 milyon sterlinin üzerinde bir oyuncu, yakında kendini kanıtlaması gerekecek" dedi.

    "Bugün Wirtz'in küçük bir çocuk gibi göründüğünü düşündüm. Bu böyle olmamalı. Sahada oradan oraya savruldu ve kalite açısından da beklentileri karşılayamadı, bu yüzden performansı gerçekten endişe vericiydi. O, saygın bir Almanya milli oyuncusu ve fiziksel açıdan zorlu bir Premier League maçında beklenecek performanstan çok uzak görünüyor."

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Büyük oyunların oyuncusu değil misiniz?

    Wirtz, İngiltere'deki ilk sezonunda çok ihtiyaç duyduğu kas gücünü biraz olsun kazandı. "Biraz daha güçlenmem gerekiyordu," diye itiraf etti.

    Ancak, 27 Aralık'ta Wolves'u 2-1 yendikleri maçta nihayet ilk golünü atmasının ardından gol ve asist sayıları artmış olsa da, Wirtz'in maçlarda, özellikle de önemli maçlarda kendini gösterememesi endişe kaynağı olmaya devam etti ve Carragher, 3 Mayıs'ta Liverpool'un Manchester United'a 3-2 yenildiği maçta sergilediği bir başka etkisiz performansın ardından onu eleştirmekten başka seçeneği kalmadığını düşündü.

  • Burnley v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Son derece rahat bir yolculuk'

    Eski Reds savunma oyuncusu Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Bence işleri çok kolay olan tek oyuncu Florian Wirtz" dedi. "Ben hiç kulüp değiştirmedim, başka bir ülkeye taşınmak bir yana. Ama bence ona zaman tanıdık. Ona karşı çok, çok anlayışlı davrandık.

    "Bugün kötüydü. Liverpool çok iyi oynasa bile, yine de [Dominik] Szoboszlai ve hatta bu sezon zaman zaman [Mohamed] Salah var. Salah geçen sezonki gibi değil, ama yine de Liverpool'un en iyi forvetlerinden biri.

    "Sezonun başlarında Liverpool'un Burnley deplasmanını yorumlarken Wirtz'i düzgün ve titiz olarak tanımlamıştım. O zaman nazik davranıyordum. Şu anda da onu farklı bir şekilde tanımlamam. Liverpool kariyerinin birinci yılında."


  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Hiç de hoş olmayan bir karşılaştırma

    Wirtz'in on milyonlarca sterlinlik transfer ücreti göz önüne alındığında, Liverpool taraftarlarının, Bayer Leverkusen'deki son sezonunda bu rakamın iki katından fazlasını kaydeden bir oyuncudan 15'ten fazla doğrudan gol katkısı beklemeleri kesinlikle haklıydı.

    Newcastle gibi takımlara karşı umut verici performanslar sergilese de, Anfield'da 10 numara Rayan Cherki'nin Etihad'da yarattığı etkiyi kesinlikle yaratamadı. Bu durum, Fransız oyuncunun Manchester City tarafından sadece 34 milyon sterlin (45 milyon dolar) karşılığında transfer edilmeden önce Liverpool'un ilgisini çekmiş olması nedeniyle Wirtz için olumsuz bir izlenim bıraktı.

    Ancak, bunu hafifleten birçok durum vardı ve bunlardan en önemlisi, Liverpool'un sezonunun başından sonuna kadar bir felaket olmasıydı. Wirtz, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi vereceği tahmin edilen bir takıma katıldı; ancak çeyrek finalde Paris Saint-Germain'e kolayca yenildikten sonra, Kırmızılar ancak Premier Lig sezonunun son gününde gelecek yılki turnuvaya katılmayı başardı.

  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    "Beni daha güçlü yaptı"

    O halde, Wirtz’in Almanya formasıyla, özellikle de bu yıl Leverkusen’deki performansına daha çok benzemesi hiç de şaşırtıcı değil.

    Julian Nagelsmann bu konuda kilit rol oynadı; çok yönlü ofansif orta saha oyuncusu Merseyside'a transfer olduktan sonra milli takımın oynadığı her maçta Wirtz'e sadık kaldı ve onu ilk 11'de sahaya sürdü. Beklendiği gibi, Wirtz bu desteği takdir etti.

    Mart ayında İsviçre'yi 4-3 yendikleri hazırlık maçında bir gol atıp iki golün hazırlayıcısı olduktan sonra Sportschau'ya verdiği demeçte, "Sezonun ilk yarısı kolay bir dönem değildi" dedi. "Ama [Nagelsmann] bana her şeyin her zaman iyi gitmemesinin de iyi olduğunu, ara sıra bir düşüş yaşamanın ve bunun sayesinde daha güçlü olmanın da iyi olduğunu söyledi. Şimdi ben de öyle görüyorum, bu beni biraz daha güçlü yaptı."

  • Florian Wirtz Germany 2026Getty Images

    Birinci sınıf bir oyuncu

    Nagelsmann bu görüşe tamamen katılıyor ve bu nedenle, "dünya futbolunda şimdiden bir isim olan" bir oyuncunun önümüzdeki altı hafta içinde küresel bir yıldız haline gelebileceğine inanıyor.

    Almanya milli takım teknik direktörü, "Florian inanılmaz yetenekli ve oyunumuzu oynamak için her zaman gerekli enerjiye sahip" diyerek heyecanını dile getirdi. "Lothar Matthaus bir keresinde ona A+ notu vermişti ve buna kim karşı çıkabilir ki? Kimse çıkamaz."

    Gerçekten de, Liverpool'daki zorlu ilk sezonunda yaşadığı tüm zorluklara rağmen, Wirtz'in futbolda hala çok iyi olduğu açık. Dünya Kupası'nda herkese bu gerçeği hatırlatırsa şaşırmayın.

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