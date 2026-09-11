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'Florian Wirtz'den daha hızlı uyum sağlayacak' - Bradley Barcola, Liverpool'a 123 milyon sterlinlik transferinin ardından Premier League için 'biçilmiş kaftan'
'Mısırlı Kral' Salah'ın halefi gerekiyor
Liverpool, 12 ay önce Wirtz için 116 milyon sterlin (157 milyon dolar) harcadı; buna ek olarak İsveçli forvet Alexander Isak için rekor kıran 125 milyon sterlinlik (169 milyon dolar) bir anlaşma yaptı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den Barcola'yı kadroya katmak için kasa bir kez daha boşaltıldı.
Mohamed Salah'ın, yani “Mısır Kralı”nın ayrılığının ardından kanatlardan ilham aranırken, onun takıma hızlı bir giriş yapması gerekiyor. PFA'de üç kez Yılın Oyuncusu seçilen Salah, Anfield'daki dokuz yıllık ve şampiyonluklarla geçen döneminde 257 gol kaydetti.
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Barcola, Liverpool'daki ilk gol katkısını bekliyor
24 yaşındaki Barcola, sahada ters kanatta görev yaparken bile Merseyside'da doldurulması en zor boşluğu kapatabileceğini düşündürecek kadar deneyime ve potansiyele sahip. En verimli olduğu anların soldan etkili geldiğinde yaşandığı düşünülüyor.
Yetenekli Fransız oyuncu, Andoni Iraola tarafından kadroya yavaş yavaş adapte edildi. Ipswich karşısında oyuna sonradan girerek ilk kez forma giydi, ardından Atletico Madrid ile oynanan Avrupa maçında ilk 11'de 60 dakika sahada kaldı. İlk gol katkısının çok uzak olmadığı umuluyor.
123 milyon sterlinlik Barcola Premier League'de başarılı olur mu?
Liverpool, Isak ile Wirtz'in bu konuda bekleneni vereceğine inanıyordu, ancak ikisi de yüksek beklentileri karşılamakta zorlandı. Boynunda dokuz haneli bir bonservis bedeli etiketiyle Barcola daha iyisini yapabilecek mi?
Bu soru, İngiliz futboluna geldikten sonra hızlı öğrenmesi gereken Barcola için Pennant'a yöneltildiğinde, NetBet Sport ile iş birliği kapsamında konuşan eski Liverpool kanat oyuncusu, GOAL'e şunları söyledi: “Bence Premier League'e gelen herkes kendi tarzına göre farklı şekilde uyum sağlamak zorunda.
“Avrupa liglerindeki futbolun hiçbiri Premier League kadar rekabetçi değil. Ama Barcola'nın oyununa bakarsanız, bir bakıma Premier League'e uygun. Hızlı, boyuna ve fiziğine göre güçlü ve Premier League'de bu özelliklere sahipseniz, çok yol kat edersiniz.
“Ben hızlıydım ve en güçlü değildim ama işe yaradı. Hayatım boyunca Premier League'de oynadım.
“Bence Florian Wirtz'den daha hızlı uyum sağlayacak çünkü Wirtz'in oynadığı pozisyonda sahanın ortasında iri yarı oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. Asıl zor işin yapıldığı yer orası. Kanatlarda durum biraz farklı. Orta saha kadar sert değil. Barcola'nın oynadığı maçlarda, gördüğüm kısa bölümlerde, bence gerçekten çok iyi iş çıkardı.”
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Liverpool fikstürü 2026-27: Sıradaki rakip Fulham
Liverpool, Barcola’dan verim almak için Isak ve Wirtz’da yaptığı gibi bu kadar uzun süre bekleyemez. İnanç ve mali açıdan yapılan büyük yatırımlar, onun sahanın hücum bölgesinde belirleyici bir figüre dönüşmesini zorunlu kılıyor.
PSG ve Fransa’da rakiplerine üstünlük kuran takımlarda oynamaya alıştıktan sonra yeni ortamına uyum sağlaması kaçınılmaz olarak zaman alacaktır, ancak yeni bir başlangıç ve yeni bir meydan okuma, omuzlarına yüklenen beklentiyle birlikte benimsenmeli.
Liverpool, yurt içi ve kıta çapındaki organizasyonlarda art arda aldığı galibiyetlerin ardından cumartesi günü Premier League’e Fulham ve eski Liverpool savunmacısı Alvaro Arbeloa’yı ağırlayacağı maçla dönecek.
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