Liverpool, Isak ile Wirtz'in bu konuda bekleneni vereceğine inanıyordu, ancak ikisi de yüksek beklentileri karşılamakta zorlandı. Boynunda dokuz haneli bir bonservis bedeli etiketiyle Barcola daha iyisini yapabilecek mi?

Bu soru, İngiliz futboluna geldikten sonra hızlı öğrenmesi gereken Barcola için Pennant'a yöneltildiğinde, NetBet Sport ile iş birliği kapsamında konuşan eski Liverpool kanat oyuncusu, GOAL'e şunları söyledi: “Bence Premier League'e gelen herkes kendi tarzına göre farklı şekilde uyum sağlamak zorunda.

“Avrupa liglerindeki futbolun hiçbiri Premier League kadar rekabetçi değil. Ama Barcola'nın oyununa bakarsanız, bir bakıma Premier League'e uygun. Hızlı, boyuna ve fiziğine göre güçlü ve Premier League'de bu özelliklere sahipseniz, çok yol kat edersiniz.

“Ben hızlıydım ve en güçlü değildim ama işe yaradı. Hayatım boyunca Premier League'de oynadım.

“Bence Florian Wirtz'den daha hızlı uyum sağlayacak çünkü Wirtz'in oynadığı pozisyonda sahanın ortasında iri yarı oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. Asıl zor işin yapıldığı yer orası. Kanatlarda durum biraz farklı. Orta saha kadar sert değil. Barcola'nın oynadığı maçlarda, gördüğüm kısa bölümlerde, bence gerçekten çok iyi iş çıkardı.”