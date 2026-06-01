Florian Wirtz, Chelsea'de Xabi Alonso ile yeniden bir araya gelecek mi? 116 milyon sterlinlik oyun kurucunun Liverpool'dan şok bir ayrılık yaşayacağına dair spekülasyonlar üzerine, bu çarpıcı transfer söylentisi gündeme geldi

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Wirtz'i ve yaz transfer döneminde Chelsea'ye gerçekleşmesi muhtemel sansasyonel bir transferi çevreleyen durumu açıklığa kavuşturmak için harekete geçti. Söylentiler, Blues'un yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun, Bayer Leverkusen'de birlikte geçirdikleri dönemde kupa dolu bir dönem yaşadığı 23 yaşındaki oyuncu için bir anlaşma imzalamaya istekli olduğunu öne sürüyordu.

YouTube kanalında spekülasyonlara değinen Romano, Stamford Bridge'e transferin şu anda gündemde olmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Gazeteci, teknik direktör ile oyuncu arasındaki bağın güçlü olmaya devam ettiğini ancak iki Premier League rakibi arasında yaz transferi konusunda resmi bir görüşme yapılmadığını vurguladı.