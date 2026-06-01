Florian Wirtz, Chelsea'de Xabi Alonso ile yeniden bir araya gelecek mi? 116 milyon sterlinlik oyun kurucunun Liverpool'dan şok bir ayrılık yaşayacağına dair spekülasyonlar üzerine, bu çarpıcı transfer söylentisi gündeme geldi
Romano, Wirtz'in Chelsea ile olan bağlantısını açıkladı
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Wirtz'i ve yaz transfer döneminde Chelsea'ye gerçekleşmesi muhtemel sansasyonel bir transferi çevreleyen durumu açıklığa kavuşturmak için harekete geçti. Söylentiler, Blues'un yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun, Bayer Leverkusen'de birlikte geçirdikleri dönemde kupa dolu bir dönem yaşadığı 23 yaşındaki oyuncu için bir anlaşma imzalamaya istekli olduğunu öne sürüyordu.
YouTube kanalında spekülasyonlara değinen Romano, Stamford Bridge'e transferin şu anda gündemde olmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Gazeteci, teknik direktör ile oyuncu arasındaki bağın güçlü olmaya devam ettiğini ancak iki Premier League rakibi arasında yaz transferi konusunda resmi bir görüşme yapılmadığını vurguladı.
Eski Leverkusen yıldızının yaz transferi olmayacak
Liverpool’un, Wirtz için harcadıkları 116 milyon sterlin (156 milyon dolar) civarında bir ücret alabilirlerse satışa açık olabileceğini iddia eden haberlere rağmen, Romano, Kırmızılar’ın 7 numaralı oyuncusuna bağlı olduğunu öne sürüyor. "Hayır, Florian Wirtz bu yaz Liverpool’dan ayrılmayacak. Xabi Alonso ve Florian Wirtz arasındaki ilişki elbette mükemmel. Bayer Leverkusen'de birlikte şampiyon oldular ve harika zaman geçirdiler, ama hepsi bu kadar. Resmi bir şey yok, görüşme yok," dedi Romano.
İtalyan kaynak, Chelsea'nin mevcut transfer stratejisinin böyle bir hamleye uymayabileceğini de ekledi. "Chelsea bu tür bir oyuncu aramıyor ve Florian Wirtz'in Liverpool kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam ettiğini belirtmek önemli. Onlar, gelecek sezonun onun için kırmızı formayla geçeceği bir sezon olabileceğine inanıyorlar, bu yüzden Florian Wirtz ile ilgili kesinlikle hiçbir hareket yok. Unutun gitsin," diye açıkladı.
Anfield'da zorlu bir ilk sezon
Wirtz, geçen yıl kulübün tarihindeki en pahalı ikinci transferi olarak Merseyside'a geldi, ancak İngiltere'deki ilk yılı bir öğrenme süreci oldu. 49 maçta 7 gol ve 10 asist kaydetti, ancak zaman zaman Premier Lig'in fiziksel zorluklarıyla başa çıkmakta zorlandı ve Old Trafford'daki sönük performansı da dahil olmak üzere önemli maçların ardından eleştirilere maruz kaldı. Ancak Anfield yönetimi, tam bir sezon öncesi hazırlık dönemi ve bir yıllık adaptasyon süresinin ardından, oyun kurucunun Almanya'da sergilediği dünya klasmanındaki formuna geri döneceğinden emin.
Iraola yönetiminde yeni taktik dönemi
Liverpool, yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki döneme hazırlanırken, Wirtz’in daha direkt ve yüksek tempolu bir sisteme nasıl uyum sağlayacağına dair soru işaretleri devam ediyor. Önceki teknik direktörlerin uyguladığı top hakimiyetine dayalı yaklaşımın aksine, Iraola’nın Bournemouth’taki tarzı, çılgın temposu ve adam adama markajıyla dikkat çekmişti; bu durum, Alman oyuncunun bu sistemde doğal bir rol üstlenip üstlenemeyeceği konusunda tartışmalara yol açtı.