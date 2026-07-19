En büyük yıldızlar Pogacar ve Vingegaard, istemeden kısa süren bir gecenin ardından 15. etabın zorluklarına göğüs gerdi. Habersiz yapılan doping kontrolleri, profesyonel bisikletçileri uykularından uyandırdı. Vingegaard’ın kendi ifadesine göre saat 02.00’de uyandırıldı; Pogacar’ın kapısına ise denetçiler saat 05.00’te geldi.

"İyi uyumuştum, ama sonra kapı çalındı. Benim için büyük bir sürpriz oldu," dedi Vingegaard, Eurosport'a: "Kontrol yapmaları iyi bir şey. Ama elbette bu, böyle bir etap öncesinde performansımı etkiliyor," diyen Vingegaard, o anda kaderinden henüz habersizdi.

Pogacar ise sadece dört saat uyuduğunu belirtti. “Tatlı rüyaların ortasında uyandırılmak kesinlikle hoş bir şey değildi,” dedi Pogacar start noktasında ve şöyle ekledi: “Bir daha uykuya dalamadım. Ben de eski Eminem şarkılarını dinleyip kendime kahve yaptım. Şimdi kafeinden oldukça kafam dumanlı.”

Pazartesi günkü ikinci dinlenme gününden önce, sadece aşırı yorgun olan bu iki lider değil, herkes son güçlerini toplamak zorundaydı. 2026 Turu’nda sıkça görüldüğü gibi, peloton, günün programında neredeyse 4000 metrelik tırmanış olmasına rağmen son derece yüksek bir tempo tutturdu. Sayısız kaçış girişimi başarısızlıkla sonuçlandı; ancak yarışın yarısına gelindiğinde, aralarında yine İngiliz ilk 10 adayı Thomas Pidcock’un da bulunduğu güçlü bir grup kopmayı başardı. Kaçış grubundaki hiçbir bisikletçi günün galibi olamadı.

Bitişe yaklaşık 20 km kala, Tur’un gidişatı dramatik bir dönüş aldı: İki kez genel klasman şampiyonu olan Vingegaard, son tırmanışa yaklaşırken bir döner kavşakta ağır bir şekilde düştü. Danimarkalı bisikletçi asfaltta yatarken sağ omzunu tutuyordu. Kısa süre sonra şiddetli ağrılar içinde bir ambulansa bindirildi. Düşenler arasında Del Toro da vardı.

En büyük favorilerden oluşan grup bir anlığına hızını kesti, ancak kısa süre sonra tekrar hızlandı. Karar, 11,3 kilometre uzunluğundaki son tırmanışta verildi – bu durum Lipowitz için olumsuz sonuçlar doğurdu. Bornes Masifi’ndeki köylerin arasından kıvrılarak geçen dar yolda, Alman bisikletçi bitişe 7 kilometre kala Pogacar ve arkadaşlarına yetişemedi.

Cumartesi günü 14. etabın galibi Pogacar, Del Toro ve Evenepoel birlikte finişe doğru ilerledi. Belçikalı sporcu atağa geçti, sadece Pogacar onu takip edebildi, ancak sprintte tereddütlü bir şekilde karşılık verdi.