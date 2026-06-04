AFP
Çeviri:
Florentino Pérez, Vinicius Junior'un geleceğine ilişkin son gelişmeleri aktarırken Real Madrid'in ilk transferlerini DOĞRULADI
Perez, Konate'nin transferini ve Mourinho'nun dönüşünü doğruladı
Perez, Real Madrid’in transfer faaliyetleriyle ilgili sansasyonel bir açıklama yaptı ve başkanlık görevini sürdürmesi halinde Liverpool’un savunma oyuncusu Ibrahima Konate’nin gelecek sezon Los Blancos’ta forma giyeceğini belirtti. Anlaşma kapsamında 27 yaşındaki Fransız milli oyuncu, Anfield’daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu olarak İspanya’nın başkentine transfer olacak.
Diario AS'ye verdiği röportajda Perez, "Tüm bu transferler üzerinde çalışıyoruz. Size temin ederim ki, Real Madrid'in başkanlığını sürdürürsem, dünyanın en iyi savunmacılarından biri olan Konate, gelecek sezondan itibaren Real Madrid forması giyecek. Ve ben Real Madrid'in başında kalırsam, bize katılacak tek üst düzey savunmacı o olmayacak" diyerek kendinden emin olduğunu ifade etti.
Başkan ayrıca, Jose Mourinho'nun takımı saha kenarından yönetecek kişi olarak seçildiğini doğrulayarak şunları söyledi: “Mourinho, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri ve bizimle geçirdiği süre boyunca Real Madrid için çok önemliydi. O, rekor kıran o ünlü lig sezonunun teknik direktörüydü. Takımı çok yüksek bir rekabet seviyesine taşıdı ve bu, daha sonra elde edilen tüm başarılar için çok önemliydi. Mourinho ve Konate benim ilk transferlerim.”
- (C)Getty Images
Sözleşme detayları ve Dumfries anlaşması ortaya çıktı
Resmi açıklamaların yakında yapılması beklenirken, haberlere göre bu önemli transferlerin evrak işlemleri çoktan tamamlandı. Fabrizio Romano’ya göre Konate Çarşamba gecesi dört yıllık bir sözleşme imzaladı; bu transfer, Romano’nun sosyal medyadaki paylaşımını beğenen Aurelien Tchouameni tarafından da doğrulanmış gibi görünüyor. Konate ise Liverpool taraftarlarına duygusal bir veda mesajı yayınlayarak, Anfield'da sözleşme uzatımı konusunda anlaşmaya varılamamasının ardından "yeni bir meydan okuma ve yeni bir sayfa" açma zamanının geldiğini kabul etti. Eski RB Leipzig savunmacısı, gündemde olan tek yüksek profilli transfer değil. Aynı haberlere göre, Inter'in yıldızı Denzel Dumfries de Real Madrid ile sözleşme imzaladıktan sonra takıma katılmaya hazırlanıyor.
Vinicius Junior meselesi
Yeni transferlerin yarattığı heyecanın ortasında Perez, mevcut süperstar Vinicius Junior’un geleceğine de değindi. Brezilyalı oyuncunun başka takımlara transfer olacağına dair söylentilere rağmen, başkan forvetin niyetleri konusunda net konuştu. "Vini, dünyanın en iyi oyuncularından biri ve Madrid'de oynamaktan çok mutlu. Son iki Avrupa Kupası'nı kazanmamızda belirleyici bir rol oynadı ve sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Hala zaman var, ama şunu söyleyebilirim ki Vinicius Madrid'de kalmak istiyor ve ben de kalmasını istiyorum," diye ekledi.
- AFP
Seçim baskısı ve yeni bir dönem
Bu şok edici açıklamalar, 100.000 kulüp üyesinin başkanlık seçimlerinde oy kullanmasına sadece birkaç gün kala geldi. Perez, bu seçimlerde Enrique Riquelme’nin rakibiyle karşı karşıya; Riquelme, forvetin çevresinden gelen kesin yalanlamalara rağmen, Erling Haaland’ın kulübe katılmak istediğini iddia etmişti. Kulüp, kupa kazanamadığı bir sezonun ardından toparlanmayı hedeflerken, Konate, Dumfries ve geri dönen Mourinho'nun vaatleri, sandık başına gideceklere güçlü bir mesaj niteliğinde.