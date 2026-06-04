Perez, Real Madrid’in transfer faaliyetleriyle ilgili sansasyonel bir açıklama yaptı ve başkanlık görevini sürdürmesi halinde Liverpool’un savunma oyuncusu Ibrahima Konate’nin gelecek sezon Los Blancos’ta forma giyeceğini belirtti. Anlaşma kapsamında 27 yaşındaki Fransız milli oyuncu, Anfield’daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu olarak İspanya’nın başkentine transfer olacak.

Diario AS'ye verdiği röportajda Perez, "Tüm bu transferler üzerinde çalışıyoruz. Size temin ederim ki, Real Madrid'in başkanlığını sürdürürsem, dünyanın en iyi savunmacılarından biri olan Konate, gelecek sezondan itibaren Real Madrid forması giyecek. Ve ben Real Madrid'in başında kalırsam, bize katılacak tek üst düzey savunmacı o olmayacak" diyerek kendinden emin olduğunu ifade etti.

Başkan ayrıca, Jose Mourinho'nun takımı saha kenarından yönetecek kişi olarak seçildiğini doğrulayarak şunları söyledi: “Mourinho, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri ve bizimle geçirdiği süre boyunca Real Madrid için çok önemliydi. O, rekor kıran o ünlü lig sezonunun teknik direktörüydü. Takımı çok yüksek bir rekabet seviyesine taşıdı ve bu, daha sonra elde edilen tüm başarılar için çok önemliydi. Mourinho ve Konate benim ilk transferlerim.”