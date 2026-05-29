AFP
Çeviri:
Florentino Pérez, Real Madrid'e dönüşü konusunda José Mourinho ile henüz konuşmadığını belirtiyor; Alvaro Arbeloa'nın yerine geçmesi için aklında İKİ antrenör var
Perez, Madrid’in teknik direktör arayışına değindi
Perez, Real Madrid'in Arbeloa'nın halefini belirlemeye çok yakın olduğunu açıkladı. Television Espanola'ya verdiği röportajda Madrid başkanı, kulübün yeni bir döneme hazırlanırken aklında şimdiden iki favori aday olduğunu itiraf etti. Ayrıca kendisine Mourinho'nun Santiago Bernabéu'ya geri dönme olasılığı hakkında da doğrudan bir soru yöneltildi.
- AFP
Perez, Mourinho ile ilgili iddialara yanıt verdi
Portekizli teknik direktörü övmekle birlikte, henüz resmi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Başkan, seçeneklerini aktif olarak değerlendirdiğini doğruladı. Perez şöyle konuştu: "Bu konuyu düşünüyorum. Aklımda bir isim var mı? İki tane var. Mourinho mu? O açıkça iyi bir teknik direktör. Henüz kendisiyle konuşmadığım için bunu açıklamayacağım."
Perez, kulüp meseleleri ve seçimle ilgili eleştiriler konusunda sert bir tavır sergiliyor
Madrid başkanı, başkanlık yarışındaki rakibi Riquelme’ye de saldırdı. Pérez, kendisini Madrid’i istikrarsızlıktan koruyan bir figür olarak gösterdi ve rakiplerini defalarca Ramón Calderón dönemiyle karşılaştırdı.
"Real Madrid'i çok seviyorum ve kulübün zor durumda olduğunu gördüğümde, işte buradayım," diye ekledi. "Benim aracılığımla kulübü istikrarsızlaştırmayı amaçlayan gizli bir hareket seziyordum. Ve hala üyelere inandığım için seçim çağrısı yaptım.
"Diğer adayları gördüğümde, bunların Real Madrid tarihinin en karanlık dönemi olan Calderon döneminden aynı kişiler olduğu ortaya çıktı. Dahası, bu adamın (Riquelme'yi kastederek) yıllık yüzde 54 faizle kredi çektiğini söylüyorlar. Kim böyle bir şey isteyebilir ki? Ve bunu uydurmuyorum. Görünüşe göre kendi işleri için kulübe ihtiyacı olduğu için buraya gelmiş."
- Getty Images Sport
Madrid'de karar anı yaklaşıyor
Mourinho ve diğer adaylarla ilgili spekülasyonlar sürerken, Los Blancos’un artık Arbeloa’nın yerine geçecek isim arayışını hızlandıracağı tahmin ediliyor. Ancak dikkatler öncelikle 7 Haziran’da yapılacak olan Madrid başkanlık seçimlerine yönelecek. Seçimlerin sonucu, takımın bir sonraki teknik direktörünün kim olacağını belirleyebilir.