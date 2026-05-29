Madrid başkanı, başkanlık yarışındaki rakibi Riquelme’ye de saldırdı. Pérez, kendisini Madrid’i istikrarsızlıktan koruyan bir figür olarak gösterdi ve rakiplerini defalarca Ramón Calderón dönemiyle karşılaştırdı.

"Real Madrid'i çok seviyorum ve kulübün zor durumda olduğunu gördüğümde, işte buradayım," diye ekledi. "Benim aracılığımla kulübü istikrarsızlaştırmayı amaçlayan gizli bir hareket seziyordum. Ve hala üyelere inandığım için seçim çağrısı yaptım.

"Diğer adayları gördüğümde, bunların Real Madrid tarihinin en karanlık dönemi olan Calderon döneminden aynı kişiler olduğu ortaya çıktı. Dahası, bu adamın (Riquelme'yi kastederek) yıllık yüzde 54 faizle kredi çektiğini söylüyorlar. Kim böyle bir şey isteyebilir ki? Ve bunu uydurmuyorum. Görünüşe göre kendi işleri için kulübe ihtiyacı olduğu için buraya gelmiş."