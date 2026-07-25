Florentino Pérez'in vaadi ve menajeri Kylian Mbappé: Real Madrid, Michael Olise'yi gerçekten futbol tarihinin en pahalı transferi yapmak üzere mi?!

Olise, Kuzey Amerika’daki performanslarıyla hızla yükselen ününü daha da pekiştirdi; sahada serbestçe hareket eden bir 10 numara olarak ustaca gösteriler sergiledi ve tek bir Dünya Kupası’nda en fazla asist rekorunu 56 yıl sonra Pele’den alarak yedi asistle bu rekoru kırdı – bunların beşi Mbappé’ye yapıldı.

Ancak forvetin turnuva performansı, önemli spekülasyonların gölgesinde geçti ve Fransa'nın zafer yolculuğunun yarı finalde sona ermesiyle bu spekülasyonlar daha da yoğunlaştı.

Söylentiler, Madrid’in Bayern yıldızına ilgi duyduğu yönündeki haberler etrafında şekilleniyor; İspanyol devinin, onu Bernabeu’ya getirmek için 200 milyon avronun (173 milyon sterlin/227 milyon dolar) üzerinde astronomik bir teklif sunmaya hazır olduğu bildiriliyor.

Bu, nihai transfer ücretine bağlı olarak Olise’yi tüm zamanların en pahalı futbolcusu yapabilir ve şu anda Neymar’ın elinde bulunan rekoru kırabilir; peki gerçek tam olarak nedir?