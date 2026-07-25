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Michael Olise Florentino Perez GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Florentino Pérez'in vaadi ve menajeri Kylian Mbappé: Real Madrid, Michael Olise'yi gerçekten futbol tarihinin en pahalı transferi yapmak üzere mi?!

Analysis
Real Madrid
M. Olise
Bayern Münih
La Liga
Bundesliga

Michael Olise, Dünya Kupası’nda Fransa formasıyla sergilediği muhteşem performansın ardından yazın en büyük transfer haberlerinden birinin merkezinde yer alıyor; ancak her şey göründüğü gibi değil. Çeşitli haberlerde, Bayern Münih’in dinamik oyuncusunun Real Madrid’in öncelikli hedefi olduğu iddia ediliyor; hatta bu transfer, hemşerisi ve şu anki “Galactico” Kylian Mbappé tarafından da destekleniyor. Ancak gerçek şu ki, şu anda herhangi bir transfer anlaşması söz konusu bile değil.

Olise, Kuzey Amerika’daki performanslarıyla hızla yükselen ününü daha da pekiştirdi; sahada serbestçe hareket eden bir 10 numara olarak ustaca gösteriler sergiledi ve tek bir Dünya Kupası’nda en fazla asist rekorunu 56 yıl sonra Pele’den alarak yedi asistle bu rekoru kırdı – bunların beşi Mbappé’ye yapıldı.

Ancak forvetin turnuva performansı, önemli spekülasyonların gölgesinde geçti ve Fransa'nın zafer yolculuğunun yarı finalde sona ermesiyle bu spekülasyonlar daha da yoğunlaştı.

Söylentiler, Madrid’in Bayern yıldızına ilgi duyduğu yönündeki haberler etrafında şekilleniyor; İspanyol devinin, onu Bernabeu’ya getirmek için 200 milyon avronun (173 milyon sterlin/227 milyon dolar) üzerinde astronomik bir teklif sunmaya hazır olduğu bildiriliyor.

Bu, nihai transfer ücretine bağlı olarak Olise’yi tüm zamanların en pahalı futbolcusu yapabilir ve şu anda Neymar’ın elinde bulunan rekoru kırabilir; peki gerçek tam olarak nedir?

  • Florentino PerezGetty Images

    Cesur vaatler

    Madrid, transfer listesinde her zaman dünyanın en iyi oyuncularını bulunduracaktır; ancak Olise’nin transferiyle ilgili spekülasyonlar, Dünya Kupası’nın arifesinde zirveye ulaştı. O dönemde kulüp başkanı Florentino Perez, yeniden seçilme kampanyası kapsamında “büyük bir Şampiyonlar Ligi kulübünden” gelen “harika bir oyuncu” için kulüp rekoru niteliğinde 150 milyon avro (128 milyon sterlin/170,5 milyon dolar) tutarında bir teklifte bulunacağına söz vermişti.

    İlginç bir şekilde Perez, İspanyol televizyon programı "Horizonte"ye verdiği demeçte, söz konusu oyuncunun Olise olmadığını özellikle vurguladı: "Olise harika bir oyuncu ama söz konusu olan Olise değil. [Jeremy] Doku da değil. Aradan ileriye çıkabilen bir orta saha oyuncusu olması gerekiyor. Ve yapacağımız ilk şey, kulüple görüşmek olacak. Bu transfer, heyecan yaratmak için tasarlanmış bir transfer çünkü asıl mesele de bu, heyecan yaratmak."

    Perez’in yalanlamasına rağmen, The Guardian o dönemde ismi açıklanmayan hedefin aslında Olise olduğunu bildirmişti. Ancak Perez yeniden seçildikten sonra, muhtemelen tamamen göz boyama amaçlı bir hamle olarak, Madrid, ezeli rakibi Barcelona’nın da ana hedeflerinden biri olan Atlético Madrid’li Julian Alvarez için 150 milyon avroluk bir teklifte bulundu; ancak bu teklif hızla reddedildi.

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  • Michael Olise Real Madrid crestGetty/GOAL

    Kamuya açık inkar

    Ancak bu, kulübü Olise ile ilişkilendiren spekülasyonlara son vermedi; daha sonraki haberlerde, Los Blancos’un bu forvet için 200 milyon avroluk devasa bir teklif yapmayı değerlendirdiği iddia edildi.

    Belki de izlerini örtmek amacıyla Madrid, Haziran ayı sonlarında bir açıklama yayınlayarak Olise veya menajerleriyle herhangi bir temas kurmadıklarını yalanlamak zorunda hissetti; ancak Chelsea'nin Enzo Fernandez'i ile ilgili söylentilere yanıt olarak yaptıkları benzer açıklamada olduğu gibi, bu oyuncuyu transfer etme olasılığını tamamen dışlamadılar.

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kulübümüzün Bayern Münih oyuncusu Michael Olise’ye ilgi duyduğu iddiasıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında yer alan haberlere yanıt olarak, Real Madrid, söz konusu oyuncu, temsilcileri veya çevresindeki hiç kimseyle doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir temas kurmadığını belirtmek ister.”

    "Real Madrid ayrıca, uzun yıllara dayanan karşılıklı saygı, işbirliği ve hayranlık dolu bir geçmişi paylaştığı Bayern Münih ile sürdürdüğü mükemmel kurumsal ilişkileri vurgulamak ister ve gerçeklerle örtüşmeyen spekülasyonların yayılmasından üzüntü duyar."

  • OliseGetty Images

    Olise'nin arzusu

    Bu durum bir süreliğine tartışmaları yatıştırdı; Olise, Fransa’nın Dünya Kupası yarı finallerine uzanan yolculuğunda takımın yıldızı olmaya odaklanmıştı. Ancak geçen hafta Les Bleus’un, turnuvanın son şampiyonu İspanya’ya elenmesiyle tartışmalar yeniden alevlendi.

    Fransız medya kuruluşu Foot Mercato, Olise’nin bu yaz Real Madrid’e katılmak istediğini ve Crystal Palace’tan Bayern Münih’e yaptığı hızlı yükselişin ardından, Bernabeu’nun gelişimini sürdürmesi için mükemmel bir ortam olacağına inandığını sansasyonel bir şekilde haber yaptı.

    Bu arada Madrid’in hâlâ kulüp rekoru kıracak bir teklif yapmaya hazır olduğu söylenirken, başka kaynaklarda ise kulübün bu dev transferi sonuçlandırmak için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğu iddia edildi.

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    Mbappe Temsilcisi

    Hem Almanya’da hem de İspanya’da yer alan haberlere göre, Madrid’in Olise’yi transfer etmeye ikna etmek için arka planda çalışan bir iç kaynağı vardı. Los Blancos’un süperstarı Mbappé’nin, Fransa’nın Dünya Kupası serüveni sona erdikten sonra Pérez ile temasa geçtiği ve turnuva sırasında birlikte geçirdikleri süre içinde vatandaşı Olise’yi geleceğinin Bernabéu’da olduğuna ikna ettiğini bildirdiği söyleniyor.

    Mbappé, Kuzey Amerika'da Olise ile sahada bariz bir uyum yakaladı; ikili, Didier Deschamps'ın korkutucu hücum hattının bir parçası olarak turnuvada 60 yıllık gol kombinasyonu rekorunu kırdı; Olise, kaptanına beş kez asist yaptı.

    Belki de bu nedenle Mbappé, vatandaşının İspanya’nın başkentinde yeni teknik direktör José Mourinho’nun sistemine ideal bir uyum sağlayacağına inanıyor ve kulübün bu çarpıcı transferi tamamlaması için çaba gösteriyor.

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    Engeller

    Ancak, kapalı kapılar ardında Olise ve Mbappé’nin sözde istekleri, ilkinin kesinlikle satılık olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Bayern’in açık sözlü yönetim kadrosunun çeşitli üyeleri bu yaz bunu açıkça ortaya koydu; bunlardan biri de Haziran ayında Fransız L’Equipe gazetesine “Olise paha biçilemez; 500 milyon avroya bile gitmez” diyen ismi açıklanmayan bir yetkiliydi.

    Bu rakam, Die Roten’in değer biçimi olarak yaygın bir şekilde bildirilen 200 milyon avroyu açıkça gölgede bırakıyor; bu rakam zaten Madrid için zor bir talep olacaktı. Durumu değiştirebilecek tek şey, oyuncunun kendisinin transfer için baskı yapması ve transfer talebinde bulunmasıdır, ancak şu aşamada bunun olacağına dair hiçbir işaret yok.

    Bavyera devi, en değerli oyuncularından biriyle ayrılmak istemediğini açıkça ortaya koydu. Olise'nin sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl kalmış olması ve sözleşmede satın alma maddesi bulunmaması nedeniyle kulüp, müzakerelerde güçlü bir konumda bulunuyor. Kanat oyuncusu, Bayern'in geleceğinin kilit parçası olarak görülüyor ve kulüp, onu uzun vadede kendilerine bağlamak için yeni bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

    Öte yandan Madrid’in de sınırsız bir bütçesi yok ve RB Leipzig’in kanat oyuncusu Yan Diomande ile Manchester City’nin orta saha oyuncusu Rodri için transfer görüşmeleri sürerken, bu iki transferin de sonuçlanması durumunda Olise’yi de kadroya katmalarının nasıl mümkün olacağı belirsiz.

  • Olise MbappeGetty Images

    'Mümkün değil'

    Dolayısıyla gerçek şu ki, bazılarının size inandırmaya çalıştığının aksine, bu transferin bu yaz gerçekleşme olasılığı son derece düşük.

    Real Madrid, üç yıl önce Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham'ı transfer ettiğinden beri hiçbir oyuncuya 100 milyon avrodan fazla para harcamadı; bunun yerine Mbappé, Trent Alexander-Arnold ve son olarak Bernardo Silva ile Ibrahima Konaté'yi bedelsiz transfer etmek gibi akıllı hamlelere odaklandı. Dolayısıyla, Perez’in yeniden seçilme kampanyası sırasında yaptığı iddialı vaatlere rağmen, Olise için 200 milyon avronun üzerinde bir transfer, bu politikadan önemli bir sapma anlamına gelir.

    Gerekli olan astronomik transfer ücreti, Olise’in kamuoyu önünde bir transfer peşinde olmadığı gerçeği ve Bayern’in Real ya da başka herhangi bir kulüple iş yapma niyetinde olmadığı gerçeği bir araya getirildiğinde, bu transferin başından itibaren imkansız olduğu oldukça netleşiyor. Nitekim The Athletic’e göre, Bernabeu’da kapalı kapılar ardında bu yaz bir transferin “mümkün olmadığı” kabul ediliyor.

    Transfer piyasasında büyük bir sürpriz yaratma konusunda Real Madrid’i asla göz ardı edemezsiniz, ancak en azından şimdilik Olise’nin gündem dışında olduğu açık.

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