Florentino Pérez'in Negreira davasıyla ilgili açıklamaları ve Real Madrid'den "14 şampiyonluğun çalındığı" iddiası üzerine Barcelona, hukuki işlem başlatma tehdidinde bulundu

Perez’in öfkesinin temelinde, “tarihin en büyük skandalı” olarak nitelendirdiği Negreira davası yatıyor. Perez, Barcelona’nın İspanya Hakemler Komitesi’nin eski başkan yardımcısına yaptığı geçmişteki ödemelerin, bugün bile müsabakanın dürüstlüğünü etkilemeye devam eden kalıcı bir taraflılık yarattığını iddia etti.

"Üç yıl önce Negreira Davası'nı öğrendik. Tarihin en büyük skandalı. Yirmi yıldır ödeme yapıyorlar, ama şimdi üçüncü on yılda da aynı hakemler görev yapıyor," dedi Perez. "UEFA'ya kapsamlı bir dosya sunacağız, böylece bu sorunu kökünden çözüp dünya futbolunun iyiliği için davayı sonuçlandırabilirler.

“500 sayfalık bir dosya hazırlıyoruz; turnuva bittiğinde bunu UEFA’ya göndereceğim. Onlarla zaten konuştum. Dünya futbol tarihinde bunun bir emsali yok. Bu, şimdiye kadarki en büyük yolsuzluk davası.

“Real Madrid üyeleri, Negreira davasına karşı verdiğim mücadelede benim yanımda. Her zaman Real Madrid zarar görmüyor; diğer takımlar da zarar görüyor. Barça her zaman kazançlı çıkıyor. Bakalım UEFA bu konuya müdahil olacak mı? Buraya hakemlerin Barcelona’nın parasıyla zengin olması için gelmedim.”







