Florentino Pérez'in Negreira davasıyla ilgili açıklamaları ve Real Madrid'den "14 şampiyonluğun çalındığı" iddiası üzerine Barcelona, hukuki işlem başlatma tehdidinde bulundu
Perez, 'çalınan' kupalar yüzünden öfkesini dile getirdi
Real Madrid Başkanı Perez, dikkat çeken bir kamuoyu açıklamasıyla İspanyol futbolunda sistematik bir yolsuzluk olduğunu düşündüğü duruma sert çıkıştı. Bernabeu’da nadir görülen bir memnuniyetsizlik dönemini yaşayan Perez, kulübünün kupa vitrininin şu an olduğundan çok daha dolu olması gerektiğini belirtti.
Diario AS'ye göre Perez, basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi: "Elimiz boş kaldı. Kaç sezondur buradayım bilmiyorum ama sadece yedi Avrupa Kupası ve yedi lig şampiyonluğu kazandım. Bunlar benden çalınmasaydı 14 olabilirdi." "Bu sezon bizden aldıkları 18 puanla ilgili bir video hazırladık. Bu konuda sessiz kalamam."
Negreira davası yeniden gündemde
Perez’in öfkesinin temelinde, “tarihin en büyük skandalı” olarak nitelendirdiği Negreira davası yatıyor. Perez, Barcelona’nın İspanya Hakemler Komitesi’nin eski başkan yardımcısına yaptığı geçmişteki ödemelerin, bugün bile müsabakanın dürüstlüğünü etkilemeye devam eden kalıcı bir taraflılık yarattığını iddia etti.
"Üç yıl önce Negreira Davası'nı öğrendik. Tarihin en büyük skandalı. Yirmi yıldır ödeme yapıyorlar, ama şimdi üçüncü on yılda da aynı hakemler görev yapıyor," dedi Perez. "UEFA'ya kapsamlı bir dosya sunacağız, böylece bu sorunu kökünden çözüp dünya futbolunun iyiliği için davayı sonuçlandırabilirler.
“500 sayfalık bir dosya hazırlıyoruz; turnuva bittiğinde bunu UEFA’ya göndereceğim. Onlarla zaten konuştum. Dünya futbol tarihinde bunun bir emsali yok. Bu, şimdiye kadarki en büyük yolsuzluk davası.
“Real Madrid üyeleri, Negreira davasına karşı verdiğim mücadelede benim yanımda. Her zaman Real Madrid zarar görmüyor; diğer takımlar da zarar görüyor. Barça her zaman kazançlı çıkıyor. Bakalım UEFA bu konuya müdahil olacak mı? Buraya hakemlerin Barcelona’nın parasıyla zengin olması için gelmedim.”
Barselona hukuki karşı hamle hazırlıyor
Barcelona bu suçlamaları sessizce kabul etmedi. Herhangi bir suçu sürekli olarak reddeden ve ödemelerin hakemlerle ilgili meşru teknik raporlar için yapıldığını savunan Katalan kulübü, başkanın basın toplantısına yanıt olarak hukuki seçeneklerini değerlendirdiklerini doğrulayan resmi bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi: "Real Madrid Başkanı Florentino Pérez tarafından düzenlenen basın toplantısı ile ilgili olarak, hukuk departmanımızın onun açıklamalarını ve suçlamalarını titizlikle incelediğini bildiririz. Bu ifadeler şu anda incelenmekte olup, atılacak sonraki adımlar değerlendirilmektedir. Uygun zamanda tutumumuz ve alınacak kararlar hakkında daha fazla bilgi vereceğiz."
Perez her cephede savaş ilan etti
Hafta sonu El Clásico'da alınan yenilginin acısı, şüphesiz ki maçın tarihsel önemi nedeniyle daha da keskinleşti. Bu karşılaşma, Barcelona'nın matematiksel olarak La Liga şampiyonluğunu ilk kez doğrudan Real Madrid'e karşı garantilediği anı işaret etmekle kalmadı; aynı zamanda sonuç, iki kulüp arasındaki tüm zamanların karşılıklı maç rekorunu da resmi olarak tam olarak 106'şar galibiyetle eşitledi. Bu acı gerçek, Perez'in İspanya'nın en üst liginin genel bütünlüğüne meydan okuma kararlılığını daha da körüklemiş görünüyor.
Real Madrid'in patronu, bunu futbol camiasına karşı çok cepheli bir savaş olarak gördüğünü açıkça belirtti. "Tabii ki, ebedi düşmanımız La Liga da var. Savaşacağız. Herkese karşı savaşıyorum. Negreira Davası'ndaki sistematik yolsuzluk... Bunu nasıl unutabiliriz?” diye konuştu Perez. “20 yılı aşkın süredir yolsuzluk şüphesi altında olan kişinin ben olmam kabul edilemez. UEFA'nın hukuki ve sportif soruşturmalarında neler olacağını görelim.”