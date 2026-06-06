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Florentino Pérez'in Bayern Münih'in yıldız oyuncusuna "aşık olması"nın ardından Real Madrid, Michael Olise için 150 milyon avroluk rekor bir teklifte bulunacak
Perez, rekor kıracak Olise transferini hazırlıyor
Perez, Real Madrid'in değeri 150 milyon avronun üzerinde olan bir oyuncu için büyük bir teklifte bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Uzun süredir görevde olan başkan, önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nin önde gelen kulüplerinden birinde forma giyen dünya çapında bir yetenek için görüşme yapılabileceğini ima etti.
Perez, oyuncunun adını kamuoyuna açıklamasa da, The Guardian'a göre Madrid'in birincil hedefinin Olise olduğu anlaşılıyor. 150 milyon avroluk bir anlaşma, kulübün önceki transfer rekorlarını aşacak ve Santiago Bernabeu'da Galactico tarzı transfer stratejisine geri dönüşün sinyalini verecek. Bu hamle, iki sezon boyunca önemli bir kupa kazanamayan Madrid'in kadrosunu güçlendirmek istediği zorlu bir dönemin ardından geliyor.
- Getty Images Sport
Bayern'in Olise konusundaki tutumu değişmedi
Önerilen transfer, Madrid'deki başkanlık seçim kampanyasıyla iç içe geçmiş durumda. Perez, Manchester City'nin kampanya nedeniyle son dönemde yönelttiği hukuki tehditlere rağmen Erling Haaland'ı transfer edeceğine söz veren Enrique Riquelme'nin muhalefetiyle karşı karşıya. Fabrizio Romano, Los Blancos'un Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Die Roten ile karşılaştığı sırada Perez'in Olise'ye "aşık olduğunu" iddia etti. İspanyol devinin Salı günü bir teklifte bulunacağı bildiriliyor.
Ancak Bayern, tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Onursal başkan Uli Hoeness'in Olise'yi "satılamaz" olarak nitelendirdiği ve tartışılan rakamlara rağmen Alman kulübünün kanat oyuncusunu elinde tutma kararlılığını vurguladığı bildirildi.
Seçim mücadelesi transfer planlarını şekillendiriyor
Olise'nin transferi, Perez'in başkanlık görevine yeniden aday olmasıyla yakından bağlantılı görünüyor. Önemli bir transferi gerçekleştirmek, onun konumunu güçlendirecek ve kulübün geleceğine dair vizyonunu pekiştirecektir.
Haberlere göre, Perez yeniden seçilirse Jose Mourinho da Madrid'e geri dönebilir. Portekizli teknik direktörün transfer planlamasına şimdiden aktif olarak ilgi gösterdiği ve Olise'nin performansını yakından takip ettiği düşünülüyor. Ancak, herhangi bir anlaşma hala karmaşık bir durum. Olise'nin Bayern ile 2029 yılına kadar sözleşmesi var ve Vincent Kompany'nin takımında kilit bir figür haline gelerek kulübün arka arkaya Bundesliga şampiyonlukları kazanmasına yardımcı oldu.
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Madrid'in yaz transfer dönemi hız kazanıyor
Madrid'in, Olise transferinin sonucu ne olursa olsun transfer piyasasında aktif kalması bekleniyor. Takımı güçlendirmek için planlar şimdiden hazır ve Ibrahima Konate ile Denzel Dumfries için transferlerin ayarlandığı bildiriliyor. Dikkatler şimdi başkanlık seçimlerine ve 150 milyon avroluk teklife yönelecek. Perez bir dönem daha görevde kalırsa, Madrid'in Avrupa futbolunun transfer piyasasında yeniden hakim güç haline gelme çabası kapsamında Olise'yi en büyük önceliği haline getirmesi bekleniyor.