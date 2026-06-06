Florentino Pérez'in Bayern Münih'in yıldız oyuncusuna "aşık olması"nın ardından Real Madrid, Michael Olise için 150 milyon avroluk rekor bir teklifte bulunacak

Perez, Real Madrid'in değeri 150 milyon avronun üzerinde olan bir oyuncu için büyük bir teklifte bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Uzun süredir görevde olan başkan, önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nin önde gelen kulüplerinden birinde forma giyen dünya çapında bir yetenek için görüşme yapılabileceğini ima etti.

Perez, oyuncunun adını kamuoyuna açıklamasa da, The Guardian'a göre Madrid'in birincil hedefinin Olise olduğu anlaşılıyor. 150 milyon avroluk bir anlaşma, kulübün önceki transfer rekorlarını aşacak ve Santiago Bernabeu'da Galactico tarzı transfer stratejisine geri dönüşün sinyalini verecek. Bu hamle, iki sezon boyunca önemli bir kupa kazanamayan Madrid'in kadrosunu güçlendirmek istediği zorlu bir dönemin ardından geliyor.