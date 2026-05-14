Florentino Pérez, güvenlik görevlilerinin başkanı eleştiren pankartlara el koyarken Real Madrid taraftarlarıyla tartışırken görüldü

Bernabeu taraftarlarının öfkesini sadece başkan hissetmedi; oyuncular da muazzam bir yuhalama kampanyasıyla karşılandı. Yuhalamalar, takım maç öncesi ısınmaya çıktığı anda başladı ve stadyumun hoparlörlerinden ilk on birler okunduğunda doruk noktasına ulaştı.

Özellikle iki yıldız, bu hayal kırıklığının en ağır yükünü omuzlarında taşıdı: Vinicius Junior ve Kylian Mbappe. Her iki forvet de eleştirilerin hedefi oldu; Brezilyalı milli oyuncu, maçın ilk dakikalarında topa her dokunduğunda yuhalandı. Bu tepki, sezonun mahvolmasına neden olan El Clasico'da Barcelona'ya karşı alınan ağır yenilgi de dahil olmak üzere, bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından geldi.