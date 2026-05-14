Florentino Pérez, güvenlik görevlilerinin başkanı eleştiren pankartlara el koyarken Real Madrid taraftarlarıyla tartışırken görüldü
Cumhurbaşkanı hararetli bir tartışmanın ortasında kaldı
Bernabeu'da nadiren görülen bir manzarada, Madrid başkanı Perez'in tribünlerdeki taraftarlarla doğrudan sözlü bir çatışmaya girdiği görüldü. Oyuncular gergin bir atmosferde maçın başlamasına hazırlanırken, televizyon kameraları uzun süredir görevde olan başkanın başkan locasının yakınında bulunan taraftarlarla tartıştığını görüntüledi.
Tartışma, Alvaro Arbeloa'nın takımı Real Oviedo kadrosuyla maç öncesi el sıkışırken yaşandı. Bu kamuoyuna açık çatışma, yönetim kurulu ile taraftarlar arasındaki derinleşen uçurumu vurguluyor ve Perez'in Valdebebas'ta düzenlediği ve yaklaşan başkanlık seçimlerini resmi olarak duyurduğu gergin basın toplantısından sadece iki gün sonra gerçekleşti.
Protestocuları susturmak için alınan güvenlik önlemi
Maçın başlamasından kısa bir süre sonra, stadyum güvenlik ekibinin tribünlere müdahale ettiği görülünce stadyumdaki hava daha da gerginleşti. Kulüp yönetiminin muhalefetin görünürliğini kontrol altına almaya çalışması üzerine, güvenlik ekibinin hedefi, özellikle kulüp yönetimine yönelik birkaç pankartı kaldırmaktı.
Stadyumdan çekilen fotoğraflar, el konulan malzemelerin içeriğini ortaya çıkardı. Bunlar arasında başkan için sert mesajlar yer alıyordu. Özellikle, "Florentino, hemen git" ve "Florentino, suçlu" yazılı pankartlar personel tarafından el konuldu.
Vinicius ve Mbappé'ye yuhalama
Bernabeu taraftarlarının öfkesini sadece başkan hissetmedi; oyuncular da muazzam bir yuhalama kampanyasıyla karşılandı. Yuhalamalar, takım maç öncesi ısınmaya çıktığı anda başladı ve stadyumun hoparlörlerinden ilk on birler okunduğunda doruk noktasına ulaştı.
Özellikle iki yıldız, bu hayal kırıklığının en ağır yükünü omuzlarında taşıdı: Vinicius Junior ve Kylian Mbappe. Her iki forvet de eleştirilerin hedefi oldu; Brezilyalı milli oyuncu, maçın ilk dakikalarında topa her dokunduğunda yuhalandı. Bu tepki, sezonun mahvolmasına neden olan El Clasico'da Barcelona'ya karşı alınan ağır yenilgi de dahil olmak üzere, bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından geldi.
İç karışıklık taraftarların öfkesini körüklüyor
Başkentteki gergin ortam, A takım kadrosu içindeki ciddi iç çekişmelere dair haberlerle daha da şiddetlendi. Aurelien Tchouameni ile Fede Valverde arasında yaşanan fiziksel kavganın ortaya çıkmasının ardından halkın öfkesi doruğa ulaştı; bu çatışmanın ardından Uruguaylı orta saha oyuncusunun dikiş atılması gerektiği ve bir süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.