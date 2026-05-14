Florentino Pérez, eleştirilerin hedefindeki forveti kararlılıkla savunarak Kylian Mbappé'nin Real Madrid'in "en iyi oyuncusu" olduğunu vurguladı
Perez, Mbappe'yi suçlamayı reddediyor
Real Madrid, La Liga’da Barcelona’nın ardından ikinci sırada bitirmiş ve Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez çeyrek finalde elenmiş olmasına rağmen, Perez Mbappé’yi suçlamayı reddetti. Hâlâ La Liga Gol Kralı olma şansı bulunan ve Şampiyonlar Ligi’nde en golcü oyuncu ödülünü neredeyse kesin olarak kazanacak olan Fransız forvet, takımın hem ulusal hem de Avrupa kupalarında başarısızlığa uğraması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Perez'in, forvetin son sakatlığı sırasında sergilediği davranışlardan da özel olarak rahatsız olduğu bildiriliyor.
"Oyuncularla teknik direktör hakkında konuşmuyorum. Onlar hakkında sadece aileleriyle konuşuyorum. Mbappé ile konuşmuyorum. Antrenmanlarda selamlaşıyoruz," dedi Perez, La Sexta'ya verdiği kapsamlı röportajda.
Fransız oyuncuya cumhurbaşkanının desteği
Ancak Perez, eski Paris Saint-Germain oyuncusunun mevcut kadronun en önemli ismi olduğu yönündeki inancından vazgeçmiyor. Başkan, tutumunu net bir şekilde ortaya koydu: "Mbappé şu anda Madrid'in en iyi oyuncusu. İyileştirmemiz gereken bazı noktalar var, ancak bu konuya girmeyeceğim. Bence o, Madrid'in ne olduğunu anladı. Çok sayıda gol attı."
Fizik ve Kulüpler Dünya Kupası
Madrid'in Copa del Rey'de Albacete'ye elenip Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e yenildiği hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunu değerlendiren Perez, bunun temel nedenini ortaya koydu.
"Bunun kaynağı Kulüpler Dünya Kupası'nda yatıyor. Fiziksel olarak toparlanamadık, üç günde bir maç oynadık ve fiziksel tarafımıza özen göstermedik," diye açıkladı Perez.
Şimdi ne olacak?
Perez, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni’nin soyunma odasında yaşanan iddia edilen kavga nedeniyle cezalandırıldığı bir haftanın ardından, Real kadrosunda onarılamaz bir kopukluk olduğu yönündeki söylentilere de değindi. Kulüp başkanı, herhangi bir iç disiplin önlemi alınamadan takım içi olayların basına sızmasından duyduğu endişeyi dile getirerek şunları ekledi: “Bunu biliyoruz ya da şüpheleniyoruz. Real Madrid’i parçalamak için bunu gündeme getirmek… Bu, soyunma odasında kalmalı.”
Madrid, Alvaro Arbeloa yönetimindeki La Liga sezonunun son üç maçında Real Oviedo, Sevilla ve Athletic Club ile karşılaşacak, ancak Mbappe'nin sakatlığından zamanında iyileşip bu maçlarda forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil.