Real Madrid, La Liga’da Barcelona’nın ardından ikinci sırada bitirmiş ve Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez çeyrek finalde elenmiş olmasına rağmen, Perez Mbappé’yi suçlamayı reddetti. Hâlâ La Liga Gol Kralı olma şansı bulunan ve Şampiyonlar Ligi’nde en golcü oyuncu ödülünü neredeyse kesin olarak kazanacak olan Fransız forvet, takımın hem ulusal hem de Avrupa kupalarında başarısızlığa uğraması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Perez'in, forvetin son sakatlığı sırasında sergilediği davranışlardan da özel olarak rahatsız olduğu bildiriliyor.

"Oyuncularla teknik direktör hakkında konuşmuyorum. Onlar hakkında sadece aileleriyle konuşuyorum. Mbappé ile konuşmuyorum. Antrenmanlarda selamlaşıyoruz," dedi Perez, La Sexta'ya verdiği kapsamlı röportajda.