Gabriel'in Barcelona'ya güçlü bir kişisel yakınlık duyduğu, son yıllarda sık sık Barcelona forması giyerken görüntülenmesinden anlaşılıyor. Ancak SPORT'a göre, Madrid'in teklifi Barca'nın teklifinden önemli ölçüde daha yüksek olduğu için görüşmelerin mali gerçekliği Katalonya'ya olası bir transferi raydan çıkarma tehdidi yaratıyor.

Real Madrid, bir başka üst düzey yeteneği kaçırmaktan çaresizce kaçınmak istiyor. Rodri'nin bu yazki transferinin etkisinin ardından Florentino Perez'in yönetimi, bir başka yüksek potansiyelli Avrupalı oyuncuyu ezeli rakiplerine kaptırmamaya kararlı.

Bu mali dezavantaja rağmen, Barcelona sportif direktörü Deco görüşmeleri hızlandırdı. Oyuncu ve ailesi geçen hafta Barcelona'yı ziyaret etti, Deco ise cumartesi günü Gabriel'in menajeri Ali Barat ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.