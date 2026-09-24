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Florentino Perez devreye girdi! Real Madrid, Manchester United'ın harika yeteneği JJ Gabriel için Barcelona'yı geride bırakmak adına dev bir mali hamle başlattı
United'ın genç yıldızı için mücadele
United'ın genç yeteneği Gabriel'in imzasını almak için verilen yarış kızışıyor. 15 yaşındaki oyuncu ve çevresi, geleceklerini Old Trafford'a bağlamama yönünde kesin karar aldı ve bu durum Avrupa genelinde büyük bir transfer savaşını ateşledi.
Bayern Münih ile Paris Saint-Germain ciddi ilgi göstermiş olsa da, kendilerine genç oyuncunun sportif önceliğinin İspanya'ya transfer olmak olduğu bildirildi. Bu nedenle teklif yarışı, El Clasico rakipleri Barça ile Real Madrid arasında doğrudan bir düelloya dönüştü.
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Madrid, Katalan devini geride bıraktı
Gabriel'in Barcelona'ya güçlü bir kişisel yakınlık duyduğu, son yıllarda sık sık Barcelona forması giyerken görüntülenmesinden anlaşılıyor. Ancak SPORT'a göre, Madrid'in teklifi Barca'nın teklifinden önemli ölçüde daha yüksek olduğu için görüşmelerin mali gerçekliği Katalonya'ya olası bir transferi raydan çıkarma tehdidi yaratıyor.
Real Madrid, bir başka üst düzey yeteneği kaçırmaktan çaresizce kaçınmak istiyor. Rodri'nin bu yazki transferinin etkisinin ardından Florentino Perez'in yönetimi, bir başka yüksek potansiyelli Avrupalı oyuncuyu ezeli rakiplerine kaptırmamaya kararlı.
Bu mali dezavantaja rağmen, Barcelona sportif direktörü Deco görüşmeleri hızlandırdı. Oyuncu ve ailesi geçen hafta Barcelona'yı ziyaret etti, Deco ise cumartesi günü Gabriel'in menajeri Ali Barat ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Şöhrete giden hızlı yol
Barcelona'nın, Madrid'in mali açıdan daha güçlü teklifine karşı sunduğu karşı argüman tamamen sportif projeye odaklanıyor. Katalan kulübü, 6 Ekim'de 16 yaşına girecek Gabriel'e A takım yapılanmasına hızlı bir geçiş garanti ediyor; bu da oyuncu için belirleyici olabilir.
Ayrıca Barca, kendi taktik sisteminin genç oyuncu için kusursuz bir uyum sağladığına inanıyor. Gabriel, üst düzey tekniğiyle öne çıkıyor ve rakip ceza sahası çevresinde topa hakim oluyor; bunlar da kulübün geleneksel oyun tarzıyla birebir örtüşen özellikler.
Kulüp ile oyuncunun temsilcisi arasındaki ilişki de dengeleri değiştirebilir. Haberlerde, Barat'ın Barcelona kaptanı Raphinha'nın yeni danışmanı olmaya hazırlandığı belirtilirken, bu görevlendirmenin Deco ile arasındaki çalışma ilişkisini daha da güçlendirdiği ifade ediliyor.
- Getty
Nihai kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor
Mevcut durumda Barat, ilgili taraflara, yalnızca Gabriel'e ve ailesine iletmek üzere teklifleri topladığını garanti etti. İranlı menajer daha önce Denzel Dumfries'in tanıtımı sırasında Santiago Bernabeu'nun yönetim locasında görüntülenmişti; bu da İspanya'nın başkentindeki güçlü bağlantılarını ortaya koyuyor.
Ancak Gabriel'in Barca formasını giyme isteği ve kulübün oyuncuya duyduğu açık sevgi, nihayetinde Madrid'in mali gücünden daha ağır basabilir. Her iki taraftan da üst düzey teklifler artık net şekilde masada olduğuna göre, durum hızla ilerliyor.
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