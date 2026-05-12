AFP
Çeviri:
Florentino Pérez, başkanlık seçimleri çağrısı yaparken ve Santiago Bernabéu'da yönetim için rekabeti teşvik ederken, José Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor
Perez, seçim sürecinin başladığını doğruladı
Medya önünde nadir görülen ve büyük bir merakla beklenen bir basın toplantısında Perez, Real Madrid’de başkanlık yarışı için hazırlıkları başlattığını doğruladı.
Bu açıklama, kulübün hiçbir önemli kupa kazanamaması, teknik direktörlerin sık sık değişmesi ve takım içindeki çatışmalarla boğuşması nedeniyle birçok kişi tarafından tarihi bir felaket olarak nitelendirilen bir sezonun sonunda geldi.
Perez, yaklaşan oylama için zaman çizelgesini resmi olarak açıkladı ve şunları söyledi: "Seçim kurulundan, yönetim kurulu seçimleri için süreci başlatmasını istedim. Bu seçimlerde biz, yani mevcut yönetim kurulu, aday olacağız. Herkesin bu seçimlerin herkese açık olduğunu ve benim yaptığım gibi aday olabileceğini bilmesi için onları çağırıyorum. Ben ders vermem, spot ışıklarının altında olmam gereken yerlere gitmem."
- Getty
Mourinho ve teknik kadro hakkında sessizlik
Xabi Alonso ve Álvaro Arbeloa'nın görev sürelerinin ardından Real Madrid taraftarları gelecek sezon takımı kimin yöneteceği konusunda haberler için can atarken, Pérez ayrıntılara girmek istemedi.
Mourinho'nun düzeni yeniden sağlamak için İspanya'nın başkentine dönme olasılığı hakkında özel olarak sorulduğunda, başkan yaz ayları için taktiksel planları konusunda çekingen davrandı.
"Mourinho'nun gelişiyle ilgili olarak, henüz o aşamaya gelmedik; Real Madrid'in üyelerine ait olmasını sağlamaya odaklandık. Bunu onlarla tartışmak istiyorum, öne çıkmalarını, hayatlarında Real Madrid için neler yaptıklarını bana anlatmalarını istiyorum," diye açıkladı Perez. Ayrıca şunları da ekledi: "Teknik direktörler veya oyuncular hakkında konuşmayacağım. Kulübün varlıklarını üyelerine iade etmek için çalışıyorum."
Kurumu dış eleştirilere karşı savunmak
Başkan, bu platformu kendi icraatlarını şiddetle savunmak için kullandı ve medyanın belirli kesimlerinin kulübü istikrarsızlaştırmaya çalıştığını ima etti. Perez, mali istikrar ve başarılarla dolu geçmişini öne çıkararak, kendisini kulübü dış güçlerin çıkarlarından ve görevden alınmasını amaçlayan "saçma kampanyalardan" koruyabilecek tek kişi olarak konumlandırdı.
Perez, "Her gün gördüğüm kadarıyla, benim ayrılmamı isteyen bazı gazeteciler tarafından kulüp ellerinden alınıyor" dedi. "Sadece ayrılmayacağım, aynı zamanda Real Madrid'in üyelerine ait olmaya devam etmesini istediğim için seçimlere aday oluyorum. 26 yıl önce aday oldum ve maaşlarını alamayanlara ödeme yapmak ve kurumu savunmak zorunda kaldım. Real Madrid'e karşı yürütülen bu saçma kampanyaya son vermeliyim. Tarih boyunca Real Madrid hiç bu kadar görkemli olmamıştı. Kulüp tarihinin ve tüm kulüplerin tarihindeki en iyi başkan seçildim."
- Getty Images Sport
Rakiplerini harekete geçmeye davet etmek
Hemen bir rakip olmamasına rağmen Perez, seçimin liderliğini eleştirenlerin adaylıklarını koymaları için meşru bir fırsat olduğunu vurguladı. Anonim aleyhtarlar ile belirli eleştirmenleri hedef aldı.
"Bu yıl seçim çağrısı yapıyorum, böylece adaylar çıkacaktır. Elektrik şirketleriyle konuşan ve Güney Amerika aksanı olan o adam, bırakın aday olsun. Meksika aksanı. Bizim çok kötü olduğumuzu, diktatörlük yaptığımızı söylüyorlar. Bahsettiğimiz bu adam ve isteyen herkes aday olsun," dedi Perez.
Perez sözlerini şöyle tamamladı: "Florentino, üyeler istemedikçe ayrılmayacak. Aday olmak isteyenler aday olmalı ve daha iyisini yapacaklarını söylemeliler. 2000 yılından önce, ölülerin oy kullandığı dönemde ben de bunu yaptım. O döneme geri mi dönüyoruz? Hayır. Futbolu ve Madrid'i daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz ve birçok şeyi başaracağız."