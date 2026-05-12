Florentino Pérez, başkanlık seçimleri çağrısı yaparken ve Santiago Bernabéu'da yönetim için rekabeti teşvik ederken, José Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor

Medya önünde nadir görülen ve büyük bir merakla beklenen bir basın toplantısında Perez, Real Madrid’de başkanlık yarışı için hazırlıkları başlattığını doğruladı.

Bu açıklama, kulübün hiçbir önemli kupa kazanamaması, teknik direktörlerin sık sık değişmesi ve takım içindeki çatışmalarla boğuşması nedeniyle birçok kişi tarafından tarihi bir felaket olarak nitelendirilen bir sezonun sonunda geldi.

Perez, yaklaşan oylama için zaman çizelgesini resmi olarak açıkladı ve şunları söyledi: "Seçim kurulundan, yönetim kurulu seçimleri için süreci başlatmasını istedim. Bu seçimlerde biz, yani mevcut yönetim kurulu, aday olacağız. Herkesin bu seçimlerin herkese açık olduğunu ve benim yaptığım gibi aday olabileceğini bilmesi için onları çağırıyorum. Ben ders vermem, spot ışıklarının altında olmam gereken yerlere gitmem."



