Flick: Yamal krizleri kasten yaratmıyor... Öfkesi olumlu bir işaret

Alman teknik direktör, Atlético maçında bahaneleri kabul etmiyor

Barcelona teknik direktörü Hans Flick, genç yıldızı Lamine Yamal'ın davranışlarıyla etrafında gürültü koparmaya çalışmadığını vurgulayarak, 18 yaşındaki oyuncuya tam destek verdiğini belirtti.

Flick, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atlético Madrid ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi'nde Atlético ile oynanacak maç diğer maçlardan farklı, çünkü Şampiyonlar Ligi en iyi turnuva. Harika oyunculara sahip büyük bir rakibe karşı oynayacağız ama bir sonraki tura çıkmak istiyoruz."

  • Atlético Engeli

    Rakibin gücü hakkında Flick şunları söyledi: "Atlético çok zorlu bir takım. İyi bir zihniyete, yoğunluğa ve harika oyunculara sahipler. Son maçta birkaç oyuncuyu dinlendirdiler, ancak sahaya kalitesini kanıtlamış başka oyuncular çıktı. "Atlético'ya karşı iki gol atmak kolay değil, bu her zaman karmaşık bir iştir. İki maçta da çok fazla duygu yaşanacak. Yarın orada oynamamız gerektiğini bilerek iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Newcastle'ı yendiğimizde bunu hak etmiştik ve hedefimize doğru ilerlemeye devam etmek istiyoruz."

    Cezalı olma tehlikesiyle karşı karşıya olan oyuncularla nasıl başa çıkacağı sorulduğunda Alman teknik direktör şunları söyledi: "Hiçbir mazereti kabul etmiyorum. Yapmamız gereken tek şey sahada ne yapmak istediğimize odaklanmak. Başka şeylere değil, elimizdeki şeye odaklanmak istiyorum. Onların da cezalı olma tehlikesiyle karşı karşıya olan oyuncuları var ve durum bizim için de aynı."

    Takımın rövanş maçı öncesinde büyük bir skor elde etme isteği hakkında Flick şunları söyledi: "Kendi oyun tarzımız var ve buna sadık kalmalıyız. Baskı yapmalı ve boşlukları bulmalıyız. Önemli olan, Atlético ile oynayacağımız bu iki maçta başından itibaren konsantre olmak. Herkes Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ve yarı finale çıkma şansımız var; bu da hedefimiz."

  • Ertelenen dosya

    João Cancelo'nun geleceği hakkında Flick şöyle yanıt verdi: "Gelecek hakkında konuşmak istemiyorum. Şu anda harika bir iş çıkarıyor. Arada Meksika ve ABD'de oynadı ve geri dönmek için uzun bir yolculuk yaptı. Son maçta oldukça yorgundu. Çok kaliteli bir oyuncu ve şu anda bize büyük katkı sağlıyor."

    Fiziksel durumla ilgili olarak Flick şunları söyledi: "Umarım bu bizi etkilemez. Dakikaları yönetirken bunun ileride nasıl bir etki yaratacağını asla bilemezsiniz. Çok fazla seçeneğimiz yok çünkü La Liga'da kazanmak ve o galibiyetleri almak istiyorduk. Şampiyonlar Ligi'nde durum farklı, herkes en üst seviyede olmak istiyor ve bu, gücümüzü göstermek için büyük bir fırsat."

    Atlético Madrid'in kanat oyuncularına ilişkin endişeler hakkında ise Flick şunları söyledi: "Her maça hazırlanmaya çalıştık ve bu kolay değil. Hepimiz savunmaya katılmalı, iyi ve düzenli bir şekilde pozisyon almalıyız. Hepimizin hem hücumda hem de savunmada yer alması önemli."

  • Dönüm noktası

    Rakibe bir sürpriz hazırlamak için zaman olup olmadığı sorusuna Barcelona teknik direktörü şöyle yanıt verdi: "Hayır. Dün dinlenme günüydü, bugün ise özel bir şey üzerinde çalıştık. Antrenmanlarda yaptıklarımızı sahada sergilemek önemli ve umarım yarın bu başarılı olur."

    Daha önce 4-0'lık galibiyetin bir dönüm noktası olup olmadığı sorulduğunda, Alman teknik direktör şöyle yanıt verdi: "Bazen böyle olur. O maçtan ve Girona maçından sonra işleri daha iyi yaptık. Genç bir kadromuz var ve stoper ikilisi Kubarsi ile Gerard her dakika sahada. İkisi de harika. Bazı durumlarda en iyi seçimi yapmamaları doğal, ancak onlar genç ve öğrenmeleri gerekiyor. Büyük bir gelişme gösteriyorlar ve bunu görmek harika." Ayrıca

  • Yamal'ın öfkesi

    Rashford ile Ravinia'yı defansif baskı açısından karşılaştırırken Flick şunları söyledi: "Bu önemli bir konu. Topla harika olduğunu biliyoruz ama savunma da oyunun bir parçası. İyi performans gösteriyor ve uyum sağlıyor. Atlético kanatlarda çok iyi oynuyor."

    Maçtaki psikolojik faktörün etkisi hakkında Flick şunları söyledi: "Durum farklı çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz ve hepimiz en üst seviyede olmak istiyoruz. Kendi tarzımızda oynamamız ve herkesin katılımı önemli. Hücumun bize yardımcı olması önemli. Taraftarlar ve oyuncular arasındaki bağın harika olduğunu hissediyorum ve yarın onlara ihtiyacımız var."

    Flick sözlerini şöyle tamamladı: "Bunu Cumartesi günü de söylemiştim. Yamal kanatta her şeyi denedi, Cancelo bire bir pozisyonda mücadele etti, Leva ise göğsüyle gol attı. Anlamamız gereken şey, Lamin'in 18 yaşında ve harika bir oyuncu olduğu. Maçı tekrar izlediğinizde inanılmaz şeyler yaptığını göreceksiniz. O sadece 18 yaşında. 5 oyuncuyu geçti ve gol atmaya çok yaklaştı. Hayal kırıklığına uğramış bir şekilde sahadan çıktı, o duygusal bir oyuncu ve bu iyi bir şey. Onu her zaman destekleyeceğim. Dikkatli olmalıyız, çünkü yaptığı her şey etrafında gürültü koparmak için değil. O harika bir oyuncu ve 18 yaşında olduğunu anlamalıyız. Ona bunu yapabileceğini söyledim ve onu her zaman koruyacağım. O büyük bir oyuncu ve belki de gelecekte en iyisi olacak."

