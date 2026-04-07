Flick: Yamal krizleri kasten yaratmıyor... Öfkesi olumlu bir işaret

Rakibin gücü hakkında Flick şunları söyledi: "Atlético çok zorlu bir takım. İyi bir zihniyete, yoğunluğa ve harika oyunculara sahipler. Son maçta birkaç oyuncuyu dinlendirdiler, ancak sahaya kalitesini kanıtlamış başka oyuncular çıktı. "Atlético'ya karşı iki gol atmak kolay değil, bu her zaman karmaşık bir iştir. İki maçta da çok fazla duygu yaşanacak. Yarın orada oynamamız gerektiğini bilerek iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Newcastle'ı yendiğimizde bunu hak etmiştik ve hedefimize doğru ilerlemeye devam etmek istiyoruz."

Cezalı olma tehlikesiyle karşı karşıya olan oyuncularla nasıl başa çıkacağı sorulduğunda Alman teknik direktör şunları söyledi: "Hiçbir mazereti kabul etmiyorum. Yapmamız gereken tek şey sahada ne yapmak istediğimize odaklanmak. Başka şeylere değil, elimizdeki şeye odaklanmak istiyorum. Onların da cezalı olma tehlikesiyle karşı karşıya olan oyuncuları var ve durum bizim için de aynı."

Takımın rövanş maçı öncesinde büyük bir skor elde etme isteği hakkında Flick şunları söyledi: "Kendi oyun tarzımız var ve buna sadık kalmalıyız. Baskı yapmalı ve boşlukları bulmalıyız. Önemli olan, Atlético ile oynayacağımız bu iki maçta başından itibaren konsantre olmak. Herkes Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ve yarı finale çıkma şansımız var; bu da hedefimiz."