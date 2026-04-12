Flick, Simeone'nin kibirini ortaya çıkarıyor... Atlético, şampiyonluk hayali ile felaket sezonun hayaleti arasında

Atlético Madrid, son üç haftadır La Liga'da olumsuz etkilerini ve izlerini gösteren büyük bir macerayla sezonunu riske atıyor.
Atlético, dün 31. haftada Sevilla'ya 2-1 yenildi. Bu, Real Madrid ve Barcelona'ya karşı aldığı iki yenilginin ardından La Liga'da Rojiblancos'un üst üste üçüncü mağlubiyeti oldu.
Atlético sıralamada geriledi ve 57 puanla dördüncü sıraya düşerek Avrupa kupalarına katılma mücadelesine girdi.
Simeone'nin takımı, takımın geleceği açısından belirleyici bir döneme hazırlanıyor ve Copa del Rey ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını hedefleyerek bu dönemi sorunsuz atlatmayı umuyor.