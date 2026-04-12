Flick, Simeone'nin kibirini ortaya çıkarıyor... Atlético, şampiyonluk hayali ile felaket sezonun hayaleti arasında

... Ya hep ya hiç!

Atlético Madrid, son üç haftadır La Liga'da olumsuz etkilerini ve izlerini gösteren büyük bir macerayla sezonunu riske atıyor.

Atlético, dün 31. haftada Sevilla'ya 2-1 yenildi. Bu, Real Madrid ve Barcelona'ya karşı aldığı iki yenilginin ardından La Liga'da Rojiblancos'un üst üste üçüncü mağlubiyeti oldu.

Atlético sıralamada geriledi ve 57 puanla dördüncü sıraya düşerek Avrupa kupalarına katılma mücadelesine girdi.

Simeone'nin takımı, takımın geleceği açısından belirleyici bir döneme hazırlanıyor ve Copa del Rey ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını hedefleyerek bu dönemi sorunsuz atlatmayı umuyor.

  • Simeone'nin riski... Dördüncü sıra tehlikede

    Diego Simeone, Sevilla karşısında ilk on birinde 10 değişiklik yaptı; bu hamle, rakibe yeni bir umut verdi ve galibiyet sayesinde Andalusya ekibi küme düşme potasından bir adım uzaklaştı. Ancak aynı zamanda, Arjantinli teknik direktörün bu riski, sezonun sonlarında dayandığı stratejinin kırılganlığını da ortaya çıkardı: La Liga'yı feda ederek Şampiyonlar Ligi ve Kupa Finali için enerji saklamak.

    31. haftanın ardından sıralama şöyle: Barcelona 79 puanla lider, onu 70 puanla Real Madrid takip ediyor, üçüncü sırada 58 puanla Villarreal, dördüncü sırada ise sadece 57 puanla Atlético bulunuyor.

    Villarreal bu akşam aynı turda Athletic Bilbao ile karşılaşacak ve galip gelmesi halinde "Sarı Denizaltılar" 4 puan farkla öne geçecek, ancak bir başka tehdit de uzaktan geliyor: Bugün Osasuna'yı yenmesi halinde Real Betis, sezonun bitimine 7 hafta kala Rojiblancos ile arasındaki farkı 9 puana indirecek ve bu da Simeone'nin takımındaki baskıyı ikiye katlayacak... Bu da açıkça, La Liga'da her bir ek hata, takımın tehlike sınırına yaklaştığı anlamına geliyor.

  • Farklı bir hikaye... Barcelona'nın dengesi

    Aynı turda yaşananlar ise bambaşka bir hikaye anlatıyor. Ferran Torres, ilk yarıda Barcelona adına iki gol attı; ardından Yamal ve Rashford son dakikalarda iki gol daha ekleyerek Barcelona'nın Espanyol'u 4-1 mağlup etmesini sağladı ve Real Madrid ile arasındaki puan farkını liderlikte dokuza çıkardı.

    En önemlisi, bu galibiyet, Blaugrana'nın Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında aynı rakip olan Atlético'ya 0-2 yenilmesinden sadece üç gün sonra geldi.

    Hans Flick, Şampiyonlar Ligi maçına kıyasla Espanyol karşısında beş değişiklik yaptı, ancak Araujo, Balde, Gavi, Torres ve Fermin Lopez'in hepsi ilk on birde yer aldı.

    Bunun bir yedek rotasyonu değil, takım içi rekabeti bozmayan akıllıca bir yönetim olduğu söylenebilir ve aynı zamanda Flick, bir cephede kaybetmeden diğerinde kazanamayacağını vurguluyor.

    Atlético ise tam tersini seçti ve Simeone dün kadroya Xavi Bonill, Julio Díaz, Daniel Martínez ve Ryan Belaid gibi akademi gençlerini dahil etti, ancak sonuçlar, rakiplerin sertliği karşısında gerçek bir yedeğin eksikliğini ortaya çıkardı.

  • En zor hafta... Ya hep ya hiç!

    Atlético için durumu daha da gergin ve dramatik hale getiren şey, takımın büyük maçlarının yaklaşık bir hafta içinde yoğunlaşmasıdır. Önümüzdeki Salı günü Metropolitano’da Barcelona ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçını oynayacak, ardından bir sonraki Cumartesi günü ise Sevilla’daki La Cartuja Stadyumu’nda Real Sociedad ile Kral Kupası finaline çıkacak.

    Simeone'nin bu zorlu mücadeleler karşısında ne yapmaya çalıştığı anlaşılabilir olabilir; iki kupa kazanma hayali onu cezbediyor ve bu sezon La Liga'yı arka plana atıyor, ancak bunun karşılığında, ya kaybederse ne olacak?

    Eğer Atlético, Barcelona'ya karşı rövanş maçını kaybedip Şampiyonlar Ligi'nden elenirse ya da finalde Arsenal'e yenilirse (en olası senaryo), bu büyük kaybın telafisi sadece Kral Kupası finaliyle -ki onu da kaybedebilir- ve bu gidişle La Liga'da muhtemel beşinci sıraya gerilemesi durumunda, sezon hayal kırıklığıyla sona ermiş olacak.

  • Avrupa koltukları için yarış... Beşinci koltuğu kim hak ediyor?

    UEFA'ya göre İspanya, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde La Liga'nın ilk dört takımına ayrılmış 4 sabit kontenjan sahibidir.

    Ancak durum bundan daha karmaşıktır, çünkü UEFA'nın onayladığı "Avrupa Performans Koltuğu" sistemi, bu sezon Avrupa kupalarında toplu performans açısından en iyi liglere beşinci bir koltuk daha vermeyi öngörmektedir.

    2025-2026 sezonu için yerel federasyonların mevcut sıralamasına göre İngiltere 230 puanla birinci, İspanya ise 167 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu da, İngiliz ve İspanyol liglerinin 2026-27 sezonu için Avrupa Performans Koltuğu'nu alacağı anlamına geliyor. İspanya'nın kontenjanı ise La Liga'da beşinci sırada yer alan takıma gidecek ve şu anda bu takım Real Betis.

    Bu durum geçen 2024-25 sezonunda da yaşandı; İspanya'nın Nisan 2025'te ikinci sırayı garantilemesi üzerine La Liga beşinci bir kontenjan kazandı ve bu kontenjandan, nihai sıralamada beşinci olan Villarreal yararlandı.

    Ancak Atlético üzerindeki asıl baskı, beşinci sıraya düşmesi ve beşinci kontenjanın UEFA'nın onayıyla askıda kalması durumunda, tüm sezonunun saha dışı bir idari karara, saha içi sonuçlara değil, bağlı olacağı gerçeğinde yatıyor.