Flick, Simeone'nin kibirini ortaya çıkarıyor... Atlético, şampiyonluk hayali ile felaket sezonun hayaleti arasında

Diego Simeone, Sevilla karşısında ilk on birinde 10 değişiklik yaptı; bu hamle, rakibe yeni bir umut verdi ve galibiyet sayesinde Andalusya ekibi küme düşme potasından bir adım uzaklaştı. Ancak aynı zamanda, Arjantinli teknik direktörün bu riski, sezonun sonlarında dayandığı stratejinin kırılganlığını da ortaya çıkardı: La Liga'yı feda ederek Şampiyonlar Ligi ve Kupa Finali için enerji saklamak.

31. haftanın ardından sıralama şöyle: Barcelona 79 puanla lider, onu 70 puanla Real Madrid takip ediyor, üçüncü sırada 58 puanla Villarreal, dördüncü sırada ise sadece 57 puanla Atlético bulunuyor.

Villarreal bu akşam aynı turda Athletic Bilbao ile karşılaşacak ve galip gelmesi halinde "Sarı Denizaltılar" 4 puan farkla öne geçecek, ancak bir başka tehdit de uzaktan geliyor: Bugün Osasuna'yı yenmesi halinde Real Betis, sezonun bitimine 7 hafta kala Rojiblancos ile arasındaki farkı 9 puana indirecek ve bu da Simeone'nin takımındaki baskıyı ikiye katlayacak... Bu da açıkça, La Liga'da her bir ek hata, takımın tehlike sınırına yaklaştığı anlamına geliyor.