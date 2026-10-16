Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, iki takımın yarın cumartesi günü oynayacağı LaLiga'nın 9. hafta maçı öncesinde Real Betis'in yıldızı Faslı Abdessamad Ezzalzouli'nin kalitesinden söz etti.

Flick'in basın toplantısındaki açıklamalarını aktaran Sport gazetesine göre Alman teknik adam şöyle konuştu: "Ezzalzouli harika bir oyuncu. Oynayış tarzını ve rakiplerle birebir mücadelelerde sergilediği özgüveni gerçekten çok beğeniyorum. Muhteşem bir gol attı."

Flick, "Ama aynı zamanda diğer kulüplerin oyuncuları hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Söyleyebileceğim şey, Ezzalzouli'nin harika bir seviyede olduğu." diye ekledi.

Alman teknik adam, "Paris maçı ve El Clasico mı? Sadece Real Betis maçına odaklanıyoruz. Yarın en iyi seviyemizi ortaya koymaktan başka hiçbir şey düşünmüyorum." dedi.

Flick şöyle devam etti: "Galatasaray karşısında harika bir iş çıkardık. Mükemmel şekilde savunma yaptık ve hücum anlayışımızı dayattık. Rodri, Pedri ve Fermin muhteşem bir iş yaptı. Bu seviyeyi her zaman korumamız gerekiyor."

Flick, Real Betis'in tehlikesine de dikkat çekerek şunları söyledi: "Rakip, kendi sahasındaki tüm maçlarını kazandıktan sonra bu maça büyük bir özgüvenle çıkıyor. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar alıyor ve birebir mücadelelerde harika oyunculara sahip. Bu nedenle iyi savunma yapmamız gerekecek."