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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Flick, Marokkolu yıldıza karşı uyardı: Paris maçını ve El Clásico'yu görmezden geldi

Real Betis - Barcelona
Real Betis
Barcelona
La Liga
H. Flick
Gavi
D. Olmo
A. Balde
F. Lopez
Paris Saint-Germain
Real Madrid
İspanya

Raphinha da değil Yamal da değil: Flick, Barcelona'nın "kalbini" belirledi

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, iki takımın yarın cumartesi günü oynayacağı LaLiga'nın 9. hafta maçı öncesinde Real Betis'in yıldızı Faslı Abdessamad Ezzalzouli'nin kalitesinden söz etti.

Flick'in basın toplantısındaki açıklamalarını aktaran Sport gazetesine göre Alman teknik adam şöyle konuştu: "Ezzalzouli harika bir oyuncu. Oynayış tarzını ve rakiplerle birebir mücadelelerde sergilediği özgüveni gerçekten çok beğeniyorum. Muhteşem bir gol attı."

Flick, "Ama aynı zamanda diğer kulüplerin oyuncuları hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Söyleyebileceğim şey, Ezzalzouli'nin harika bir seviyede olduğu." diye ekledi.

Alman teknik adam, "Paris maçı ve El Clasico mı? Sadece Real Betis maçına odaklanıyoruz. Yarın en iyi seviyemizi ortaya koymaktan başka hiçbir şey düşünmüyorum." dedi.

Flick şöyle devam etti: "Galatasaray karşısında harika bir iş çıkardık. Mükemmel şekilde savunma yaptık ve hücum anlayışımızı dayattık. Rodri, Pedri ve Fermin muhteşem bir iş yaptı. Bu seviyeyi her zaman korumamız gerekiyor."

Flick, Real Betis'in tehlikesine de dikkat çekerek şunları söyledi: "Rakip, kendi sahasındaki tüm maçlarını kazandıktan sonra bu maça büyük bir özgüvenle çıkıyor. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar alıyor ve birebir mücadelelerde harika oyunculara sahip. Bu nedenle iyi savunma yapmamız gerekecek."

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    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Fermin Lopez santrfor pozisyonunda mı? Evet, bu pozisyonda oynayabilir, ayrıca geriden öne doğru hareket ederek bize yardımcı oluyor; Galatasaray karşısında gol attığında olduğu gibi."

    "Çözümler bulmamız gerekiyor ve zaten bunun üzerinde çalışıyoruz. Olmo harika bir oyuncu ve harika bir insan. Benim için yetenek, futbol ve kişiliği bir arada barındırıyor. Sahada ve saha dışında ondan gördüklerime çok değer veriyorum. Her zaman elinden gelenin en iyisini veriyor, ayrıca son aylarda fiziksel açıdan da çok gelişti."

    Şöyle devam etti: "Olmo üst düzey bir performans sergiliyor ve bize çok şey katıyor. Santrfor pozisyonu da dahil olmak üzere onun gibi bir oyuncuya sahip olmak çok güzel."

    Sözlerine şöyle ekledi: "Gavi mi? İspanya Milli Takımı onu davet etmedi ve bir miktar üzüntü duydu, ancak o profesyonel bir oyuncu ve daha iyi olmak istiyor. Burada kaldı ve iyi çalıştı; güç ve konsantrasyon açısından harika bir seviye sergiliyor. O bu takımın kalbi, bu kulüp için elinden gelen her şeyi veriyor ve ona ihtiyacımız var."

    Sözlerini şöyle noktaladı: "Balde'nin durumunun kolay olmadığını biliyorum, ancak iyi çalışıyor. Bu pozisyonda inanılmaz bir seviye sergileyen iki oyuncumuz var: Espart ve Cancelo. Söyleyebileceklerim bu kadar."

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