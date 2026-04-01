Flick'in tavizleri ve FIFA'nın şikayeti... Laporta, Barcelona'nın geleceğinin ana hatlarını çiziyor

Rafinha'nın sakatlığı ve Pedri'nin performansı, yeni seçilen Barça başkanının gündeminde

Barcelona'nın yeni seçilen başkanı Juan Laporta, Katalan takımının mevcut spor projesine büyük güven duyduğunu vurguladı.

Stabiliteyi korumanın ve kulüpteki mevcut oyunculara güvenmenin önemini vurgulayan Laporta, Alman teknik direktör Hans-Dieter Flick ve orta saha yıldızı Pedri'nin performansını övdü.

Laporta, İspanyol "Sport" gazetesinde yayınlanan uzun bir röportajda, göreve geldiğinden beri takımı başarıyla yöneten Flick'in geleceği başta olmak üzere birçok gündem konusu hakkında açık sözlü bir şekilde konuştu.

    Flick, Camp Nou'daki geleceğini nasıl görüyor?

    Barcelona'nın yeni seçilen başkanı, Flick'in sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Sezon sonunda sakin bir şekilde görüşeceğiz; şu anda sözleşmesini uzatma ihtiyacı hissetmiyor."

    "Kendine karşı dürüst ve son derece profesyonel. Bence sözleşmesini uzatmayı hak ediyor, ancak sezon sonunda durumu analiz edip uygun kararı vermeyi tercih ediyor" diye ekledi. 

    "Eğer sözleşmeyi bir yıl daha uzatırsak, istediğini elde etmiş olacak. Uzun süreli bir sözleşmenin bazılarına onun gevşekleştiği izlenimini verebileceğini düşünüyor."

    Katalan başkan, kulübün transfer politikasına da değinerek La Masia akademisi felsefesine bağlı kalınmasını savundu ve şöyle dedi: "Her alanda gelişmeye devam edeceğimizi anlıyorum, ancak böylesine güçlü bir takım kurduktan sonra inandığım şeyin onu korumak ve sağlamlaştırmak olduğunu söylemeliyim." 

    "Sırf bu yüzden transfer piyasasına başvurmamıza gerek yok. Kulüp içindeki kadroya bakmaya devam etmeliyiz ve gerekirse takımı iyileştirmeliyiz" diye devam etti.

  • Laporta'nın dansı ve şampiyonluk hedefleri

    Başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra gösterdiği bariz sevinçle ilgili olarak Laporta, kutlamasını şöyle gerekçelendirdi: "Biraz dans edip kutlama yaparak kimseye bir kötülük yaptığımı sanmıyorum. Pankart ise artık geçmişte kaldı; bu kampanya sırasında benden yeni bir pankart yapmamı istediler ama ben aynı şeyleri tekrarlamayı sevmem, çünkü bu özgünlükten uzaklaşır."

    Kulübün bu sezonki hedefleri konusunda Laporta, özellikle Kral Kupası konusunda büyük bir iyimserlik sergiledi: "Çok iyimserim. Gösterdiğimiz performanstan ve çok az bir farkla elenmemizden sonra Kral Kupası'nı sanki kazanmışız gibi görüyorum."

    Kulübün sadece gerçek bir ihtiyaç olduğunda transfer yapacağını vurgulayan Laporta, şöyle dedi: "Yönetim, takımı güçlendirmek için bir veya birkaç oyuncunun transferini talep ettiğinde, oyuncularla sözleşme imzalayacağız. İyileşmek istiyoruz ve takımımızı dağıtmak istemiyoruz. Çok rekabetçi ve güçlü bir takıma sahibiz, Juan Garcia gibi dünya çapında bir kalecimiz var ve takımın belkemiğini oluşturuyoruz."

    Uluslararası sıralamaya yönelik eleştiri ve Pedri'ye övgü

    Brezilyalı Ravinha'nın milli görev sırasında yaşadığı sakatlığa ilişkin yorumda bulunan Laporta, yoğun milli maç takvimini eleştirdi: "FIFA'dan, büyük kulüplerin katıldığı turnuvaları dikkate alan bir milli maç takvimi hazırlamasını talep etmeliyiz." 

    Ve şöyle devam etti: "En iyi oyuncularımızdan birinin sakatlık geçirmesi çok can sıkıcı. Oyuncularımızı suçlamayacağız, onlar profesyonel ve ülkelerine ellerinden geleni yapıyorlar, ancak her şey için mücadele ettiğimiz bu yoğun takvimde bir çözüm bulmak çok zor."

    Laporta, açıklamalarının sonunda genç orta saha yıldızı Pedri'yi överek, "La Masia'nın yetiştirdiği bir oyuncu olmasa da Barcelona'nın stilini yansıtıyor" dedi.

    Bu açıklamalar, Barcelona'nın sportif ve idari istikrarını güçlendirmeye çalıştığı, gençleri kadroya dahil etmeye ve Flick'in liderliğinde takımın güçlü çekirdeğini korumaya odaklandığı bir dönemde geldi.

