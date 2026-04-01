Flick'in tavizleri ve FIFA'nın şikayeti... Laporta, Barcelona'nın geleceğinin ana hatlarını çiziyor

Barcelona'nın yeni seçilen başkanı, Flick'in sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Sezon sonunda sakin bir şekilde görüşeceğiz; şu anda sözleşmesini uzatma ihtiyacı hissetmiyor."

"Kendine karşı dürüst ve son derece profesyonel. Bence sözleşmesini uzatmayı hak ediyor, ancak sezon sonunda durumu analiz edip uygun kararı vermeyi tercih ediyor" diye ekledi.

"Eğer sözleşmeyi bir yıl daha uzatırsak, istediğini elde etmiş olacak. Uzun süreli bir sözleşmenin bazılarına onun gevşekleştiği izlenimini verebileceğini düşünüyor."

Katalan başkan, kulübün transfer politikasına da değinerek La Masia akademisi felsefesine bağlı kalınmasını savundu ve şöyle dedi: "Her alanda gelişmeye devam edeceğimizi anlıyorum, ancak böylesine güçlü bir takım kurduktan sonra inandığım şeyin onu korumak ve sağlamlaştırmak olduğunu söylemeliyim."

"Sırf bu yüzden transfer piyasasına başvurmamıza gerek yok. Kulüp içindeki kadroya bakmaya devam etmeliyiz ve gerekirse takımı iyileştirmeliyiz" diye devam etti.

