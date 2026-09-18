Diğer durumlarda ise, yardımcılar veya duran toplardan özel olarak sorumlu teknik ekip üyeleri bu görevi üstlenebilir. Bu konuda Hansi Flick, tam güvenini José Ramón de la Fuente ve Heiko Westermann'a veriyor.

Kaleci antrenörü, Alman teknik direktörün gelişinden bu yana duran toplarda temel bir rol oynuyor; ayrıca dil sebeplerinden ötürü de takımı motive etme ve oyunculara her birinin üstlenmesi gereken görevi, genellikle yüksek sesle hatırlatma işini üstleniyor. Hansi'nin Alman yardımcısı da stratejide temel bir rol oynuyor.

Bu görevler penaltı vuruşlarını da kapsıyor; bu, Flick'in bu konularla ilgili hiçbir şey bilmek istemediği anlamına gelmiyor, ancak görevi tamamen teknik ekibine devrediyor; hem onlara duyduğu sınırsız güven sebebiyle, hem de Barcelona'nın, ki bu bir gerçek, aylardır bu alanda iyi çalışması sebebiyle. Geçen sezon bu konuda Marcus Rashford'un önemli bir rolü vardı.

Olmo, Lamine ve Raphinha, bu sezonun üç penaltı kullanıcısı. Marcus Rashford, güçlü ve doğrudan vuruş şekli sayesinde son derece dikkat çekiciydi, ancak onun bıraktığı boşluk başka seçeneklerle telafi edildi.

Penaltı vuruşlarına dönersek, Flick geçtiğimiz günlerde şöyle konuştu: "Penaltıyı kimin kullanacağına ben karar vermiyorum, buna teknik ekip üyeleri karar veriyor. Kim penaltıyı kullanmaya hazır hissediyorsa, o kullanır."