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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport
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Flick'in onayıyla: Barcelona penaltılarda ilginç bir protokol uyguluyor

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Barcelona
La Liga
Raphinha
H. Flick
İspanya

Barcelona'da penaltıları kim kullanıyor? Son söz Raphinha'nın

Barcelona bu sezon 5 penaltı kazandı; bunların 3'ü tek bir maçta, tam olarak geçtiğimiz çarşamba Racing Santander karşısında oynanan mücadelede geldi. 

Bir takımın tek bir maçta 3 penaltı kazanması elbette alışılmış bir durum değil, ancak Katalan ekibinin ezici hücum baskısı, konuk ettiği Racing'i tamamen çökertti. Ayrıca stoper Pedro Henrique'nin iki kez pervasız bir şekilde müdahaleye girmesi de buna katkı sağladı.

Sport gazetesi, Barcelona'da penaltı kullanacak isimler meselesinin bu sezonun başında tartışma konusu haline geldiğini aktardı. 

Gazete, "Elbette endişe edilecek bir durum yok, çünkü Katalan ekibi tam gaz ilerliyor" ifadelerini kullandı. 

Ancak penaltı kullanacak isimlerin sıralamasını belirlemek için soyunma odasının içeride nasıl bir yönetim izlediğini ve daha da önemlisi son sözün kime ait olduğunu öğrenmek dikkat çekici. Bu, uygulaması takımdan takıma değişen bir protokoldür. Nitekim, sahadaki koşullara ve oyunculara göre penaltı kullanacak ismi belirlemekten teknik direktörün sorumlu olduğu sistemler de mevcut.

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  • Hansi FlickGetty Images

    Flick, De la Fuente ve Heiko Westermann'a tam güvenini veriyor

    Diğer durumlarda ise, yardımcılar veya duran toplardan özel olarak sorumlu teknik ekip üyeleri bu görevi üstlenebilir. Bu konuda Hansi Flick, tam güvenini José Ramón de la Fuente ve Heiko Westermann'a veriyor.

    Kaleci antrenörü, Alman teknik direktörün gelişinden bu yana duran toplarda temel bir rol oynuyor; ayrıca dil sebeplerinden ötürü de takımı motive etme ve oyunculara her birinin üstlenmesi gereken görevi, genellikle yüksek sesle hatırlatma işini üstleniyor. Hansi'nin Alman yardımcısı da stratejide temel bir rol oynuyor.

    Bu görevler penaltı vuruşlarını da kapsıyor; bu, Flick'in bu konularla ilgili hiçbir şey bilmek istemediği anlamına gelmiyor, ancak görevi tamamen teknik ekibine devrediyor; hem onlara duyduğu sınırsız güven sebebiyle, hem de Barcelona'nın, ki bu bir gerçek, aylardır bu alanda iyi çalışması sebebiyle. Geçen sezon bu konuda Marcus Rashford'un önemli bir rolü vardı.

    Olmo, Lamine ve Raphinha, bu sezonun üç penaltı kullanıcısı. Marcus Rashford, güçlü ve doğrudan vuruş şekli sayesinde son derece dikkat çekiciydi, ancak onun bıraktığı boşluk başka seçeneklerle telafi edildi.

    Penaltı vuruşlarına dönersek, Flick geçtiğimiz günlerde şöyle konuştu: "Penaltıyı kimin kullanacağına ben karar vermiyorum, buna teknik ekip üyeleri karar veriyor. Kim penaltıyı kullanmaya hazır hissediyorsa, o kullanır."

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP

    Ravinha, ruhani lider

    Ancak Hansi Flick, sahada nihai kararı verenlerin bizzat oyuncuların kendisi olduğunu da açıkça belirtti.

    Bu bağlamda Raphinha "lider" konumunda ve bu durum geçen çarşamba günü Spotify Camp Nou'da net bir şekilde ortaya çıktı.

    Raphinha, kendisinin kazandığı ilk penaltıyı kullanmaya karar verdi ve golü kaydetti. Karim Adeyemi'nin faul yapması sonucu verilen ikinci penaltıyı ise Lamine Yamal'a bıraktı, ancak o bu penaltıyı kaçırdı. Ardından yine Adeyemi'nin kazandığı üçüncü penaltıyı Raphinha kullandı ve golü atarak hat-trick'ini tamamladı.

    Elbette penaltıya sebep olan oyuncunun kim olduğu da kararı etkiliyor, ancak Alman oyuncunun durumunda, ikinci faule maruz kaldıktan sonra Raphinha'ya bakarak penaltıyı kullanmasını istedi; fakat Brezilyalının birinci sırada olduğunu ve karar verme yetkisine sahip olduğunu tamamen kavramıştı.

    Hiyerarşi bakımından Raphinha'nın ardından Lamine Yamal geliyor. Örneğin Levante karşılaşmasında, skor 2-0 iken Lamine bir penaltı kazandı ve Raphinha'nın onayıyla penaltıyı kendisi kullandı.

    Dikkat çeken nokta şu: bir penaltı verildiğinde, topu alan herhangi bir Barcelona oyuncusu kararı vermesi için doğrudan Raphinha'ya götürüp teslim ediyor; zira şu anda takım kadrosundaki en iyi penaltı kullanan oyuncu o. Ancak skor rahat olduğunda başka seçenekler de ortaya çıkıyor.

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