Barcelona bu sezon 5 penaltı kazandı; bunların 3'ü tek bir maçta, tam olarak geçtiğimiz çarşamba Racing Santander karşısında oynanan mücadelede geldi.
Bir takımın tek bir maçta 3 penaltı kazanması elbette alışılmış bir durum değil, ancak Katalan ekibinin ezici hücum baskısı, konuk ettiği Racing'i tamamen çökertti. Ayrıca stoper Pedro Henrique'nin iki kez pervasız bir şekilde müdahaleye girmesi de buna katkı sağladı.
Sport gazetesi, Barcelona'da penaltı kullanacak isimler meselesinin bu sezonun başında tartışma konusu haline geldiğini aktardı.
Gazete, "Elbette endişe edilecek bir durum yok, çünkü Katalan ekibi tam gaz ilerliyor" ifadelerini kullandı.
Ancak penaltı kullanacak isimlerin sıralamasını belirlemek için soyunma odasının içeride nasıl bir yönetim izlediğini ve daha da önemlisi son sözün kime ait olduğunu öğrenmek dikkat çekici. Bu, uygulaması takımdan takıma değişen bir protokoldür. Nitekim, sahadaki koşullara ve oyunculara göre penaltı kullanacak ismi belirlemekten teknik direktörün sorumlu olduğu sistemler de mevcut.
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