Barcelona, Hansi Flick yönetiminde sezona tarihi bir başlangıç yaptı ve tüm kulvarlarda üst üste yedi galibiyet alarak muhteşem bir seri yakaladı. Son zafer, iç sahada Racing Santander'i 7-2 mağlup etmesiyle çok net bir şekilde geldi ve kulüp adına yepyeni bir dönüm noktası oluşturdu. Buna kadar ölçüt, bir sezonun başlangıcındaki üst üste altı galibiyetti; bu başarı daha önce 1929/30, 1960/61 ve 2018/19 sezonlarında yakalanmıştı, ancak bu takımların hiçbiri üst üste yedinci galibiyeti alamamıştı.

Flick, son düdüğün ardından takımın performansı ve zihniyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Oynama şeklimizi ve üç puanı beğendim. Mutluyum, mutluyuz. Racing'e karşı oynamak kolay değil," diyen Flick, basına konuştu.