Joan Gosa
Çeviri:
Flick'in muhteşem yedilisi! Durdurulamayan Barcelona hocası, rekor kıran galibiyet serisiyle tarihe geçti
Katalonya'da yeni bir kilometre taşı belirlemek
Barcelona, Hansi Flick yönetiminde sezona tarihi bir başlangıç yaptı ve tüm kulvarlarda üst üste yedi galibiyet alarak muhteşem bir seri yakaladı. Son zafer, iç sahada Racing Santander'i 7-2 mağlup etmesiyle çok net bir şekilde geldi ve kulüp adına yepyeni bir dönüm noktası oluşturdu. Buna kadar ölçüt, bir sezonun başlangıcındaki üst üste altı galibiyetti; bu başarı daha önce 1929/30, 1960/61 ve 2018/19 sezonlarında yakalanmıştı, ancak bu takımların hiçbiri üst üste yedinci galibiyeti alamamıştı.
Flick, son düdüğün ardından takımın performansı ve zihniyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Oynama şeklimizi ve üç puanı beğendim. Mutluyum, mutluyuz. Racing'e karşı oynamak kolay değil," diyen Flick, basına konuştu.
- ZUMA Press Wire
İvme kazanmak ve durmak bilmeyen yoğunluk
Flick'in takımı, üretken hücum gücünü amansız savunma çalışma temposuyla birleştirerek ilk yedi maçında 33 gol atıp sadece yedi gol yedi. Bu kusursuz seri; Elche, Athletic Club, Rayo Vallecano, Valencia, Feyenoord, Levante ve şimdi de Racing Santander karşısında alınan baskın galibiyetleri içeriyor. Alman teknik direktör, bu yüksek yoğunluğu ve kolektif sorumluluğu korumanın sürdürülebilir başarı için kritik olduğunu vurguladı.
Flick, "İyi başlamak her zaman güzeldir ama önemli olan nasıl bitirdiğinizdir. Bu bize güven veriyor ve ben momentumu ile yoğunluğu seviyorum. Herkes pres yapıyor, herkes işin içinde. Takım olarak nasıl çalıştığımız çok kritik" dedi.
Adeyemi uyum sağlıyor ve etki yaratıyor
Takımın kolektif anlamdaki yıldız formu sürerken, vatandaşı Karim Adeyemi de takıma katılmasının ardından kendini bulmaya başlıyor. Flick, forvetin inanılmaz hızını ve katkısını överken, takımın taktiksel gerekliliklerine istikrarlı şekilde uyum sağladığını belirtti.
Flick, "Gelişebilir ve hâlâ oyun tarzımıza tamamen uyum sağlaması gerekiyor ama bugün de gördüğümüz gibi bize çok şey veriyor. Onun adına mutluyum ve gördüklerim hoşuma gidiyor. Eğlenceli bir oyuncu ve sahada her şeyini veren iyi bir insan. Hızı inanılmaz" dedi.
- Joan Gosa
Odağı bir sonraki teste çeviriyor
Kulüp rekorunu yenilediği için kutlamalar sonuna kadar hak edilmiş olsa da Flick, dikkatini şimdiden gelecek maçlarda standartları korumaya çevirdi. Yoğun fikstür, rehavete yer bırakmıyor; Barcelona bu hafta sonu ligde bir başka zorlu sınava hazırlanıyor. Hansi Flick'in ekibi, cumartesi günü Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelirken olağanüstü galibiyet serisini uzatmayı hedefleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun