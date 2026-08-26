Flick'in hayali yaklaşıyor: Rodri ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor, Alvarez hakkında yeni mesaj

Hansi Flick, Athletic Bilbao maçı öncesinde Rodri'nin durumunu netleştirerek İspanyol orta saha oyuncusunun Barcelona ile ilk maçını oynamaya hazır hale geldiğini doğruladı.

Rodri'nin pazartesiden bu yana takımla antrenmanlarını sürdürmesinin ardından Alman teknik direktör şunları söyledi: "Evet, oynayabilir ve onun sahaya çıkması için bir planımız var."

Flick ayrıca Barcelona'nın orta sahasında Rodri ve Pedri'yi bir arada oynatma ihtimalinden büyük bir heyecanla bahsetti; bunun yanında Marc Bernal'a da değindi.

Mundo Deportivo gazetesinin aktardığına göre şöyle konuştu: "Rodri en iyi oyunculardan biri ve kelimenin tam anlamıyla bir lider. Pedri ile birlikte oyunu ve topu kontrol edebiliriz." Bu sözlerine, Pedri'nin oyuna girmesinin ardından Barcelona'nın topa sahip olma oranının ve maça hakimiyetinin arttığı Elche maçını örnek gösterdi.

Sözlerine şöyle devam etti: "İkisini Barcelona'da birlikte oynarken görmeyi çok istiyorum ve zirve seviyesinde olacaklar."

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