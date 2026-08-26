Flick'in hayali yaklaşıyor: Rodri ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor, Alvarez hakkında yeni mesaj

Ligin ikinci haftasında yarın perşembe günü oynanması planlanan Athletic Bilbao karşılaşması öncesinde birden fazla mesaj taşıyan bir basın toplantısında teknik direktör Hans Flick, kendisini gelecek maçın sınırlarını aşan bir dizi dosyanın karşısında buldu; sahneye çıkmaya yaklaşan isimler, sakatlığın uzak kalmaya mahkûm ettiği diğerleri ve Barcelona'nın mevcut görünümü ile önümüzdeki dönemde neye ihtiyacı olduğuna dair kesintisiz sorular arasında.
Alman teknik adam tercihleri hakkında net konuştu; ayrıca transfer piyasasının son saatlerine yaklaştığı bir dönemde mevcut kadrosunun gücünü ve kulüp yönetiminin yaptığı çalışmayı savundu. Öte yandan Atletico Madrid'in yıldızı Arjantinli Julian Alvarez'in transferine ilişkin spekülasyonlar giderek artıyor.