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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Flick'in hayali yaklaşıyor: Rodri ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor, Alvarez hakkında yeni mesaj

Barcelona - Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
Rodri
J. Alvarez
H. Flick
Pedri
İspanya
Arjantin
Almanya

Barcelona teknik direktörü Gavi'nin dönüş tarihini belirledi

Ligin ikinci haftasında yarın perşembe günü oynanması planlanan Athletic Bilbao karşılaşması öncesinde birden fazla mesaj taşıyan bir basın toplantısında teknik direktör Hans Flick, kendisini gelecek maçın sınırlarını aşan bir dizi dosyanın karşısında buldu; sahneye çıkmaya yaklaşan isimler, sakatlığın uzak kalmaya mahkûm ettiği diğerleri ve Barcelona'nın mevcut görünümü ile önümüzdeki dönemde neye ihtiyacı olduğuna dair kesintisiz sorular arasında.

Alman teknik adam tercihleri hakkında net konuştu; ayrıca transfer piyasasının son saatlerine yaklaştığı bir dönemde mevcut kadrosunun gücünü ve kulüp yönetiminin yaptığı çalışmayı savundu. Öte yandan Atletico Madrid'in yıldızı Arjantinli Julian Alvarez'in transferine ilişkin spekülasyonlar giderek artıyor.

  • Flick'in hayali: Rodri ve Pedri birlikte

    Hansi Flick, Athletic Bilbao maçı öncesinde Rodri'nin durumunu netleştirerek İspanyol orta saha oyuncusunun Barcelona ile ilk maçını oynamaya hazır hale geldiğini doğruladı.

    Rodri'nin pazartesiden bu yana takımla antrenmanlarını sürdürmesinin ardından Alman teknik direktör şunları söyledi: "Evet, oynayabilir ve onun sahaya çıkması için bir planımız var."

    Flick ayrıca Barcelona'nın orta sahasında Rodri ve Pedri'yi bir arada oynatma ihtimalinden büyük bir heyecanla bahsetti; bunun yanında Marc Bernal'a da değindi.

    Mundo Deportivo gazetesinin aktardığına göre şöyle konuştu: "Rodri en iyi oyunculardan biri ve kelimenin tam anlamıyla bir lider. Pedri ile birlikte oyunu ve topu kontrol edebiliriz." Bu sözlerine, Pedri'nin oyuna girmesinin ardından Barcelona'nın topa sahip olma oranının ve maça hakimiyetinin arttığı Elche maçını örnek gösterdi.

    Sözlerine şöyle devam etti: "İkisini Barcelona'da birlikte oynarken görmeyi çok istiyorum ve zirve seviyesinde olacaklar."

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  • Gavi sakatlandı, ancak savunma Flick'i endişelendirmiyor

    Flick, sağ dizinde Elche karşısında yaşadığı sakatlığın ardından Javi'nin Athletic Bilbao ve Rayo Vallecano maçlarında forma giyemeyeceğini doğruladı. Oyuncunun durumunun iyiye gittiğini, yapılan tetkiklerin endişe verici bir sorun ortaya koymadığını, ancak sahalara dönmeden önce yaklaşık bir haftaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

    Öte yandan Flick, elindeki savunma seçeneklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eric Garcia, Jules Kounde ve Gerard Martin'in birden fazla mevkide oynayabildiğine dikkat çekti; ayrıca Andreas Christensen ve "en iyi defans oyuncularından biri" olarak nitelendirdiği Pau Cubarsi'yi de sözlerine ekledi.

    Ayrıca Cubarsi'yi hazır tutmak istediğini vurgulayarak oyuncunun bu sezon çok sayıda maçta forma giymesini beklediğini ifade etti.

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  • "Alvarez konusunu konuşmak istemiyorum"

    Barcelona teknik direktörü, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez konusuna değindi, ancak bu yaz sportif yönetimin takım kadrosunu güçlendirmek için yaptığı çalışmayı övmeyi de ihmal etmedi.

    Alman teknik adam, dün spor kompleksinde kulüp başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco ile bir toplantı yapmış, Atletico Madrid forvetinin dosyası da masaya yatırılmıştı. Bugün ise kısa ama net bir açıklama yaptı.

    Flick şunları söyledi: "Başkan dün net bir mesaj verdi, Deco ve ben de bu mesajla tamamen hemfikiriz." İkinci bir soruya verdiği yanıtta ise Flick, Julian'ın durumu ve kulübün rekabetçi bir kadro oluşturmak için yürüttüğü çalışma hakkında daha geniş konuştu. Alman teknik adam şöyle dedi: "Julian hakkında konuşmak istemiyorum. Beni ilgilendiren tek şey kulübün durumu. Bu transfer döneminde çok iyi transferler yaptık ve hedefimiz net, ancak kulüp sadece bugünü değil, geleceği de düşünmek zorunda."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Bir teknik direktör olarak elbette şunu söyleyeceğim: Bana alabileceğim en iyi ve en kaliteli oyuncuları verin. Ama bu işe yarayabilir de, yaramayabilir de. Şu anda takımda sahip olduğumuz kaliteye tam güveniyorum."

    Bu belirsizliğin ortasında Julian Alvarez bugün Atletico Madrid ile antrenmana çıkmadı. Madrid kulübünün kaynakları ise oyuncunun antrenmandaki yokluğunu açıklamak için "kötü bir gece geçirdiğini" belirtti.

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  • Geleceği inşa etmek: "Çözümler bulmalıyız"

    Flick sözlerine şöyle devam etti: "Elbette, bazı durumlarla başa çıkmamız ve belki bazı maçlar için çözümler bulmamız gerekiyor, ancak sahip olduğumuz kalite muazzam."

    Flick, kulübün ve Deco'nun yaptığı işi övdü ve şöyle konuştu: "Kulüp ve Deco harika bir iş çıkarıyor, çünkü aynı zamanda geleceğe, önümüzdeki üç, dört ya da beş yıla bakıyorlar. Bu iyi bir şey ve kulübün istikrarına yardımcı oluyor, ki bu da hepimizin istediği bir şey."

    Flick açıklamalarını, takımın seviyesini yükseltmek amacıyla yaz boyunca gerçekleştirilen büyük çalışmayı vurgulayarak tamamladı.

    Transfer sezonunun kapanmasına yalnızca 6 gün kaldı; bu arada Barcelona, Katalan takımının forması giyme isteğinde hâlâ ısrarcı olan Julian Alvarez'i kadrosuna katma fırsatlarını değerlendirmeye devam edecek.

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