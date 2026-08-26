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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Flick'in hayali yaklaşıyor: Pedri ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor, Alvarez hakkında yeni mesaj

Barcelona - Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
Rodri
J. Alvarez
H. Flick
Pedri
İspanya
Arjantin
Almanya

Barcelona teknik direktörü Gavi'nin dönüş tarihini belirledi

Ligin ikinci haftasında, yarın perşembe günü oynanması planlanan Athletic Bilbao karşılaşması öncesinde birden fazla mesaj taşıyan bir basın toplantısında, teknik direktör Hansi Flick kendisini gelecek maçın sınırlarını aşan bir dizi dosyanın karşısında buldu; kadroya dönmeye yaklaşan isimler, sakatlığın kenara çektiği diğerleri ve Barcelona'nın mevcut görünümü ile önümüzdeki dönemde neye ihtiyaç duyduğuna dair sürekli sorular arasında.

Alman teknik adam, tercihleri hakkında net konuştu; ayrıca transfer piyasasının son saatlerine yaklaşıldığı bir dönemde mevcut kadrosunun gücünü ve kulüp yönetiminin yaptığı çalışmaları savundu. Öte yandan Atletico Madrid'in yıldızı Arjantinli Julian Alvarez'in transferine dair tahminler giderek artıyor.

  • Flick'in hayali: Rodri ve Pedri birlikte

    Hansi Flick, Athletic Bilbao karşılaşması öncesinde Rodri'nin durumunu netleştirerek, İspanyol orta saha oyuncusunun Barcelona ile ilk maçına çıkmaya hazır hale geldiğini doğruladı.

    Alman teknik direktör, Rodri'nin pazartesiden itibaren takımla antrenmanlarına devam etmesinin ardından şunları söyledi: "Evet, oynayabilir ve onu sahaya sürmek için bir planımız var."

    Flick ayrıca, Rodri ile Pedri'yi Barcelona'nın orta sahasında bir arada oynatma ihtimalinden heyecanla söz ederken Marc Bernal'e de değindi.

    Mundo Deportivo gazetesinin aktardığına göre şöyle konuştu: "Rodri en iyi oyunculardan biri ve kelimenin tam anlamıyla bir lider. Pedri ile birlikte oyunu ve topu kontrol edebiliriz." Flick, bu sözlerini Elche karşısında yaşananlarla örnekleyerek, Pedri'nin oyuna girmesinin ardından Barcelona'nın top hakimiyetinin ve maça hükmetmesinin arttığını hatırlattı.

    Sözlerine şöyle devam etti: "İkisini Barcelona'da birlikte oynarken görmek için büyük bir istek duyuyorum ve zirve seviyesinde olacaklar."

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  • Gavi yok ancak Flick savunma konusunda endişeli değil

    Flick, Elche karşısında sağ dizinden sakatlanan Gavi'nin Athletic Bilbao ve Rayo Vallecano maçlarında forma giyemeyeceğini doğruladı. Oyuncunun durumunun iyiye gittiğini, tetkiklerin endişe verici bir sorun ortaya koymadığını, ancak sahalara dönmeden önce yaklaşık bir haftaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

    Buna karşılık Flick, savunmadaki seçeneklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Eric Garcia, Jules Koundé ve Gerard Martin'in birden fazla mevkide oynayabildiğine dikkat çekti. Ayrıca Andreas Christensen ve "en iyi defans oyuncularından biri" olarak nitelendirdiği Pau Cubarsi'nin adını da andı.

    Cubarsi'nin bu sezon çok sayıda maçta forma giymesini beklediğini ifade ederek, onu hazır tutmak istediğini de vurguladı.

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  • "Álvarez konusunu konuşmak istemiyorum"

    Barcelona teknik direktörü, Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez konusu hakkında konuştu; ancak sportif yönetimin bu yaz takımın kadrosunu güçlendirmek için yaptığı çalışmaları övmeyi de ihmal etmedi.

    Alman teknik adam, dün spor tesislerinde kulüp başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco ile bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda Atletico Madrid'in forveti konusu da masadaydı. Bugün ise kısa ama net bir açıklama yaptı.

    Flick şöyle konuştu: "Başkan dün net bir mesaj verdi, Deco ve ben bu konuda tamamen hemfikiriz." İkinci bir yanıtında Flick, Julian'ın durumu ve kulübün rekabetçi bir kadro oluşturmak için yürüttüğü çalışmalar hakkında daha ayrıntılı konuştu. Alman teknik adam şunları söyledi: "Julian hakkında konuşmak istemiyorum. Beni ilgilendiren tek şey kulübün durumu. Mevcut transfer döneminde çok iyi transferler gerçekleştirdik ve hedefimiz net; ancak kulüp yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünmek zorunda."

    Şunları ekledi: "Bir teknik direktör olarak elbette şöyle derim: bana alabileceğim en iyi ve en kaliteli oyuncuları verin, ama bu iş yürüyebilir de yürümeyebilir de. Şu anda takımda sahip olduğumuz kaliteye tam güvenim var."

    Bu belirsizlik ortamında Julian Alvarez bugün Atletico Madrid ile antrenmana çıkmadı. Madrid kulübünün kaynakları, oyuncunun antrenmandaki yokluğunu açıklamak için "kötü bir gece geçirdiğini" belirtti.

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  • Geleceği inşa etmek: "Çözümler bulmalıyız"

    Flick sözlerine şöyle devam etti: "Elbette bazı durumlarla başa çıkmamız ve belki bazı maçlar için çözümler bulmamız gerekiyor, ancak sahip olduğumuz kalite muazzam."

    Flick, kulübün ve Deco'nun yaptığı çalışmayı da övdü: "Kulüp ve Deco harika bir iş çıkarıyor, çünkü aynı zamanda geleceğe, önümüzdeki üç, dört veya beş yıla bakıyorlar. Bu iyi bir şey ve kulübün istikrarına yardımcı oluyor; bu da hepimizin istediği bir şey."

    Flick, açıklamalarını takımın seviyesini yükseltmek için yaz boyunca gerçekleştirilen büyük çalışmayı vurgulayarak tamamladı.

    Transfer piyasasının kapanmasına yalnızca 6 gün kalırken, Barcelona, Katalan ekibinin formasını giyme isteğinde ısrarcı olmaya devam eden Julian Alvarez'i kadrosuna katma fırsatlarını değerlendirmeyi sürdürecek.

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