Ligin ikinci haftasında, yarın perşembe günü oynanması planlanan Athletic Bilbao karşılaşması öncesinde birden fazla mesaj taşıyan bir basın toplantısında, teknik direktör Hansi Flick kendisini gelecek maçın sınırlarını aşan bir dizi dosyanın karşısında buldu; kadroya dönmeye yaklaşan isimler, sakatlığın kenara çektiği diğerleri ve Barcelona'nın mevcut görünümü ile önümüzdeki dönemde neye ihtiyaç duyduğuna dair sürekli sorular arasında.
Alman teknik adam, tercihleri hakkında net konuştu; ayrıca transfer piyasasının son saatlerine yaklaşıldığı bir dönemde mevcut kadrosunun gücünü ve kulüp yönetiminin yaptığı çalışmaları savundu. Öte yandan Atletico Madrid'in yıldızı Arjantinli Julian Alvarez'in transferine dair tahminler giderek artıyor.