Hansi Flick, Athletic Bilbao karşılaşması öncesinde Rodri'nin durumunu netleştirerek, İspanyol orta saha oyuncusunun Barcelona ile ilk maçına çıkmaya hazır hale geldiğini doğruladı.

Alman teknik direktör, Rodri'nin pazartesiden itibaren takımla antrenmanlarına devam etmesinin ardından şunları söyledi: "Evet, oynayabilir ve onu sahaya sürmek için bir planımız var."

Flick ayrıca, Rodri ile Pedri'yi Barcelona'nın orta sahasında bir arada oynatma ihtimalinden heyecanla söz ederken Marc Bernal'e de değindi.

Mundo Deportivo gazetesinin aktardığına göre şöyle konuştu: "Rodri en iyi oyunculardan biri ve kelimenin tam anlamıyla bir lider. Pedri ile birlikte oyunu ve topu kontrol edebiliriz." Flick, bu sözlerini Elche karşısında yaşananlarla örnekleyerek, Pedri'nin oyuna girmesinin ardından Barcelona'nın top hakimiyetinin ve maça hükmetmesinin arttığını hatırlattı.

Sözlerine şöyle devam etti: "İkisini Barcelona'da birlikte oynarken görmek için büyük bir istek duyuyorum ve zirve seviyesinde olacaklar."

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