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Hansi Flick FC Bayern 2021Getty Images

Çeviri:

Flick, Barcelona'nın sorununu çözmek için Rodri'nin gelişini bekliyor

La Liga
Rodri
H. Flick
Barcelona
İspanya

Barcelona kadrosu son yıllarda, özellikle genç oyuncuların ilk takımdaki artan varlığıyla birlikte belirgin bir dönüşüm yaşadı.

Ronald Araujo ve Robert Lewandowski'nin bu yaz ayrılmasıyla Barcelona'nın soyunma odası, tecrübeli figürlerin ve grup içinde büyük ağırlığa ve etkiye sahip oyuncuların varlığını kaybetti.

Bu ikili olmadan teknik direktör Hansi Flick, bir bakıma soyunma odasında liderlik sorumluluğunu üstlenebilecek ve saygı uyandırabilecek karakterlerden yoksun kaldı. 

Bu bağlamda Sport gazetesi, Alman teknik adamın kulüpten bu yönü telafi edecek gerekli tecrübe ve liderliğe sahip oyuncular transfer etmesini istediğini aktardı.

Bu, Flick'i Rodri transferine onay vermeye iten başlıca sebeplerden biriydi.

Flick, yıldız oyuncu Rodri'nin teknik ve nitelik açısından neler sunabileceğini takdir ediyor, ancak onun için asıl önemli olan tecrübe ve liderlik.

Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir soyunma odasıyla birlikte Flick, takımın en zor ve en önemli anlarda, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ve sezonun belirleyici aşamasında fark yaratabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

  • RaphinhaGetty Images

    Takımı yöneten üçlü

    Rodri bu konuda fark yaratabilir ve Flick'i endişelendiren o boşluğu kısmen doldurabilir.

    Vurgulanması gereken bir husus, kaleci Szczesny'nin takımın mevcut kadrosunda yaşı 30'u geçen tek oyuncu olduğudur. 

    Szczesny olumlu bir ruh haline sahip olsa ve genç oyunculara yardımcı olsa da, tıpkı Araujo ile Lewandowski'nin yaptığı gibi soyunma odasında saygı uyandıran lider kişiliğine sahip değil.

    Otuz yaşını aşanlar listesine katılabilecek diğer tek oyuncu ise, Barcelona'ya dönüşü tamamlanması halinde Joao Cancelo olacak.

    Ronald Araujo ve Ter Stegen'in ayrılığıyla birlikte, Frenkie de Jong'un yaşadığı uzun süreli sakatlık da eklenince, Barcelona'da kaptanlık pazubandı değişikliklere sahne olacak.

    Raphinha'nın birinci kaptan, Pedri'nin ikinci kaptan olması bekleniyor; onların ardından ise hem Gavi hem de Eric Garcia takımın kaptanlar listesine katılabilir.

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