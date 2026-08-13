Flick, Barcelona'nın sorununu çözmek için Rodri'nin gelişini bekliyor

Rodri bu konuda fark yaratabilir ve Flick'i endişelendiren o boşluğu kısmen doldurabilir.

Vurgulanması gereken bir husus, kaleci Szczesny'nin takımın mevcut kadrosunda yaşı 30'u geçen tek oyuncu olduğudur.

Szczesny olumlu bir ruh haline sahip olsa ve genç oyunculara yardımcı olsa da, tıpkı Araujo ile Lewandowski'nin yaptığı gibi soyunma odasında saygı uyandıran lider kişiliğine sahip değil.

Otuz yaşını aşanlar listesine katılabilecek diğer tek oyuncu ise, Barcelona'ya dönüşü tamamlanması halinde Joao Cancelo olacak.

Ronald Araujo ve Ter Stegen'in ayrılığıyla birlikte, Frenkie de Jong'un yaşadığı uzun süreli sakatlık da eklenince, Barcelona'da kaptanlık pazubandı değişikliklere sahne olacak.

Raphinha'nın birinci kaptan, Pedri'nin ikinci kaptan olması bekleniyor; onların ardından ise hem Gavi hem de Eric Garcia takımın kaptanlar listesine katılabilir.