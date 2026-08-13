Flick, Barcelona'nın sorununu çözmek için Rodri'nin gelişini bekliyor

Barcelona kadrosu son yıllarda, özellikle genç oyuncuların ilk takımdaki artan varlığıyla birlikte belirgin bir dönüşüm yaşadı.
Ronald Araujo ve Robert Lewandowski'nin bu yaz ayrılmasıyla Barcelona'nın soyunma odası, tecrübeli figürlerin ve grup içinde büyük ağırlığa ve etkiye sahip oyuncuların varlığını kaybetti.
Bu ikili olmadan teknik direktör Hansi Flick, bir bakıma soyunma odasında liderlik sorumluluğunu üstlenebilecek ve saygı uyandırabilecek karakterlerden yoksun kaldı.
Bu bağlamda Sport gazetesi, Alman teknik adamın kulüpten bu yönü telafi edecek gerekli tecrübe ve liderliğe sahip oyuncular transfer etmesini istediğini aktardı.
Bu, Flick'i Rodri transferine onay vermeye iten başlıca sebeplerden biriydi.
Flick, yıldız oyuncu Rodri'nin teknik ve nitelik açısından neler sunabileceğini takdir ediyor, ancak onun için asıl önemli olan tecrübe ve liderlik.
Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir soyunma odasıyla birlikte Flick, takımın en zor ve en önemli anlarda, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ve sezonun belirleyici aşamasında fark yaratabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.