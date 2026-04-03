Hans Flick, Barcelona teknik direktörü, takımının İspanya Ligi’nde Atletico Madrid’e karşı oynayacağı maçın zorluğunu vurguladı ve geçen uluslararası arada oynanan İspanya–Mısır hazırlık maçında görülen ırkçı tezahüratları reddettiğini belirtti.
Hans Flick, yarın cumartesi günü “Metropolitano” Stadı’nda Atletico Madrid’e karşı oynanacak önemli karşılaşma öncesi bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına konuştu. Katalan ekibi, en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki 4 puanlık farkı korumayı, hatta Real Madrid’in Real Mallorca karşısında puan kaybetmesi halinde farkı artırmayı hedefliyor.
Barcelona, bu nisan ayında Atletico Madrid ile 3 kez karşı karşıya gelecek; ilki yarın La Liga’da, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki maç oynanacak.
