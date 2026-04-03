Flick, Atletico Madrid maçıyla ilgili olarak, "Evet, ligde ve Avrupa’da en iyi takımlardan birine karşı bir maç. Büyük bir kaliteye sahipler ve her oyuncu karşılaşmayı çözebilecek durumda. Orada oynadığımız son maçta olduğu gibi çok fazla hata yapmamamız çok önemli. Bugünkü antrenmanı beğendim ve önümüzde son derece önemli iki ay var" dedi.

Yarınki maçın, Atletico Madrid’e karşı oynanacak önümüzdeki üç maç arasında en kolayı olup olmadığı sorulduğunda ise, "Hayır, onlara karşı maçlar her zaman zordur ve dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birine sahipler. Ortaya koyduklarını ve nasıl oynadıklarını beğeniyorum. Antoine Griezmann gibi özel oyuncuları var. Takımları harika ve statlarındaki atmosfer de olağanüstü" yanıtını verdi.

Maçın Atletico Madrid’in kalesi olan "Metropolitano"da oynanmasından endişe duyup duymadığı sorulduğunda, "Bunu konuştuk. Oyunculara dikkat etmeleri ve belki de kramponlarını değiştirmeleri gerektiğini söyledim. Hazırlanmaları ve uyum sağlamaları gerekiyor" dedi.