Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

Çeviri:

فlick, Atletico maçından önce: Barcelona yıldızı kötü bir psikolojik durumda.. Aramızda aptallara yer yok

Alman teknik direktör, hataların tekrarlanması konusunda uyarıyor.. ve De Jong’un dönüş tarihini belirliyor

Hans Flick, Barcelona teknik direktörü, takımının İspanya Ligi’nde Atletico Madrid’e karşı oynayacağı maçın zorluğunu vurguladı ve geçen uluslararası arada oynanan İspanya–Mısır hazırlık maçında görülen ırkçı tezahüratları reddettiğini belirtti.

Hans Flick, yarın cumartesi günü “Metropolitano” Stadı’nda Atletico Madrid’e karşı oynanacak önemli karşılaşma öncesi bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına konuştu. Katalan ekibi, en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki 4 puanlık farkı korumayı, hatta Real Madrid’in Real Mallorca karşısında puan kaybetmesi halinde farkı artırmayı hedefliyor.

Barcelona, bu nisan ayında Atletico Madrid ile 3 kez karşı karşıya gelecek; ilki yarın La Liga’da, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki maç oynanacak.

  • أتليتيكو’ya karşı hataları tekrarlamaya hayır

    Flick, Atletico Madrid maçıyla ilgili olarak, "Evet, ligde ve Avrupa’da en iyi takımlardan birine karşı bir maç. Büyük bir kaliteye sahipler ve her oyuncu karşılaşmayı çözebilecek durumda. Orada oynadığımız son maçta olduğu gibi çok fazla hata yapmamamız çok önemli. Bugünkü antrenmanı beğendim ve önümüzde son derece önemli iki ay var" dedi.

    Yarınki maçın, Atletico Madrid’e karşı oynanacak önümüzdeki üç maç arasında en kolayı olup olmadığı sorulduğunda ise, "Hayır, onlara karşı maçlar her zaman zordur ve dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birine sahipler. Ortaya koyduklarını ve nasıl oynadıklarını beğeniyorum. Antoine Griezmann gibi özel oyuncuları var. Takımları harika ve statlarındaki atmosfer de olağanüstü" yanıtını verdi.

    Maçın Atletico Madrid’in kalesi olan "Metropolitano"da oynanmasından endişe duyup duymadığı sorulduğunda, "Bunu konuştuk. Oyunculara dikkat etmeleri ve belki de kramponlarını değiştirmeleri gerektiğini söyledim. Hazırlanmaları ve uyum sağlamaları gerekiyor" dedi.

    • Reklam

  • رافينيا ile farklı bir şekilde ilgilendik

    Flick’e “Raphinha’nın Brezilya Milli Takımı’yla yaşadığı sakatlıktan kim sorumlu?” diye soruldu. O da “Bu bir sakatlık ve bununla yaşamamız gerekiyor; futbolun ve hayatın bir parçası. Zamanlama ne onun için ne de bizim için ideal. Çok üzgündü, biz de memnun değiliz. Çok sayıda oyuncumuz var ve onun yokluğuyla nasıl başa çıkacağımıza bakacağız” yanıtını verdi.

    Brezilya Milli Takımı’ndan izin vermesiyle ilgili olarak ise “Bu normal bir durum. Oyuncular milli takımlarına gidiyor, diğerleri de birkaç gün izin alıyor. Bu sezonki ilk sakatlık değil. Onunla konuştum ve psikolojik olarak kötü durumda olduğunu gördüm; bu yüzden ona birkaç gün verdim. Emin ellerde” dedi.

    Flick sözlerini şöyle sürdürdü: “Kararım, birkaç gün ailesiyle birlikte Brezilya’da kalması yönündeydi. Bu durumda farklı şekilde hareket etmeye karar verdik.”

  • Bir grup aptal

    Geçen salı günü İspanya ile Mısır arasında oynanan hazırlık maçında yaşanan ırkçı tezahüratlara ve bunun oyuncusu Lamine Yamal üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmesinde Flick, "Bence Lamine harika bir açıklama yaptı. Futbolda biz burada kapsayıcılık için varız. Bunu anlamayan küçük bir aptal grubu olması hayal kırıklığı yaratıyor. Düşünmenin ve daha iyiye gitmenin zamanı geldi; sadece futbolda değil, hayatta da" dedi.

    Şunları da ekledi: "Irkçılığın yeri yok. Mesele hepimizle ilgili; birlikte olmakla ilgili. Hepimiz saygı istiyoruz; ten rengi, ırk ya da başka herhangi bir şeyden bağımsız. Bu düşünceleri değiştirmenin zamanı geldi."

  • راشفورد, جافي gibi

    Frenkie de Jong’un dönüş tarihine ilişkin Alman teknik direktör, “Olumlu olan Balde ve Koundé’nin, ayrıca Eric’in geri dönmesi. Frenkie için biraz daha beklememiz gerekiyor; belki gelecek hafta antrenmanlara başlayabilir. Adım adım.” dedi.

    Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Marcus Rashford’un geleceği hakkında Flick, “Daha önce de onunla mutlu olduğumu söyledim. Son haftalarda bazı fiziksel problemler yaşadı ama şimdi çok büyük bir fırsatı var. O, antrenmanlarda seviyesine geri dönen Gavi gibi.” diye konuştu.

    Özellikle ülke milli takımıyla 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edememesinin ardından, sezonun kritik aşamasında Robert Lewandowski’den güçlü bir tepki bekleyip beklemediği sorulduğunda ise teknik direktör, “İki maçta da 90 dakika oynadı. O çok profesyonel bir oyuncu ve Dünya Kupası’nda yer alamaması onu üzüyor, ama bu hayatın bir parçası. Şimdi önümüzdeki haftalarda ondan neye ihtiyacımız olduğuna odaklanmış durumda.” dedi.

Şampiyonlar Ligi
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM