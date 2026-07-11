Fiziksel güç mü, yoksa sihir mi? Pedri’nin ikilemi, İspanya’yı Fransa karşısında tedirgin ediyor

Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika ile oynanan maçta İspanya milli takımının ilk on birinde en büyük sürpriz, Pedri’nin yedek kulübesinde yer almasıydı.

İspanya milli takımının orta sahasındaki en etkili oyuncu olan ve La Roja'nın ritmini ayarlamada kilit rol oynayan Pedri'nin kadro dışı bırakılacağını kimse beklemiyordu.

Teknik direktör Luis de la Fuente, Fabian Ruiz'e güvenmeyi tercih etti; bu karar başlangıçta başarılı göründü, ancak ikinci yarıda Pedri'yi oyuna sokarak bu kararından kısa sürede geri adım attı.

"Sport" gazetesi, yarı finalde Fransa ile oynanacak maçta ilk 11'de kimin yer alacağı konusunda önemli bir soru ortaya attı: Fabian Ruiz mi, yoksa Pedri mi?

Gazete, “De la Fuente, Belçika karşısında bir gol atıp görevini kusursuzca yerine getiren, fiziksel özellikleri daha üstün olan Fabián Ruiz’e güvenini yenileyecek mi? Yoksa Portekiz maçından sonra eleştirilmemesine özen gösteren Pedri’ye orta sahanın liderliğini geri verecek mi?” diye sordu.

Ancak gerçek şu ki, De la Fuente büyük maçlarda takımına daha fazla sağlamlık ve fiziksel güç katan bir oyuncuya güvenme eğilimindedir, özellikle de Fransa bu yönüyle öne çıktığı için. "Les Bleus"un orta sahası, İspanyol muadili kadar teknik yeteneklere sahip olmayabilir, ancak bunu büyük bir fiziksel güçle telafi ediyor; Michael Olise, Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé gibi hücum yıldızlarına topu en iyi koşullarda ulaştırmayı sağlayan bir savunma duvarı oluşturuyor.