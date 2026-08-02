Fiyat çok yüksek! Juventus, Aston Villa'dan Emilio Martinez'i transfer etme yarışından çekildi

Bianconeri yönetiminin birkaç gün önce kendi içinde aldığı karar, şimdi resmen Premier League ekibine iletildi ve böylece yazın en çok ses getiren transfer girişimlerinden biri fiilen sona erdi. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre anlaşmanın bozulmasının ardındaki temel etken, Juventus'un mevcut bütçe kısıtlamaları nedeniyle mali açıdan uygulanabilir bulmadığı "operasyonun toplam maliyeti".

İtalyan kulübü, bonservis bedeli, oyuncunun yüksek maaş talepleri ve çeşitli ek masraflar dahil olmak üzere rakamlar üzerinde kapsamlı bir analiz yaptı. Romano, sosyal medya hesabında, "Aston Villa, Juventus'un artık Dibu Martínez anlaşmasında ilerlememe planları konusunda bilgilendirildi" diye yazdı. "Karar günler önce kulüp içinde alındı ve şimdi Villa'ya da teyit edildi, çünkü Juve anlaşmanın maliyetlerinin çok yüksek olduğuna inanıyor."







