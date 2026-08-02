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Fiyat çok yüksek! Juventus, Aston Villa'dan Emilio Martinez'i transfer etme yarışından çekildi
Allianz Stadı'ndaki mali engel
Bianconeri yönetiminin birkaç gün önce kendi içinde aldığı karar, şimdi resmen Premier League ekibine iletildi ve böylece yazın en çok ses getiren transfer girişimlerinden biri fiilen sona erdi. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre anlaşmanın bozulmasının ardındaki temel etken, Juventus'un mevcut bütçe kısıtlamaları nedeniyle mali açıdan uygulanabilir bulmadığı "operasyonun toplam maliyeti".
İtalyan kulübü, bonservis bedeli, oyuncunun yüksek maaş talepleri ve çeşitli ek masraflar dahil olmak üzere rakamlar üzerinde kapsamlı bir analiz yaptı. Romano, sosyal medya hesabında, "Aston Villa, Juventus'un artık Dibu Martínez anlaşmasında ilerlememe planları konusunda bilgilendirildi" diye yazdı. "Karar günler önce kulüp içinde alındı ve şimdi Villa'ya da teyit edildi, çünkü Juve anlaşmanın maliyetlerinin çok yüksek olduğuna inanıyor."
- AFP
Martinez ve gerçekleşmeyen rüya transferi
Bu haber, Juventus'u ideal adresi olarak belirlediği bildirilen Martinez için önemli bir darbe niteliğinde. 33 yaşındaki kalecinin, İtalya'ya hayalindeki transferi gerçekleştirmek için Villa ile adeta savaşa girmeye hazır olduğu söyleniyordu. Transfer döneminin daha önceki bölümünde Juventus, Arjantinli milli oyuncuya ilk sözleşme teklifini sunacak kadar ileri gitmişti; bu da taraflar arasında yüksek düzeyde karşılıklı ilgi olduğunu gösteriyordu.
Martinez açısından Torino'ya transfer, kendisini Serie A'da sınama ve Avrupa'nın en köklü kulüplerinden birinde ilk 11'de yer alma fırsatı anlamına geliyordu. Juventus, eski Arsenal oyuncusunu uzun süredir kadrosu için mükemmel bir uyum olarak görüyordu ve Katar'daki başarılı 2022 Dünya Kupası serüveninde Arjantin formasıyla ortaya koyduğu büyük tecrübe ile kazanma mentalitesine değer veriyordu.
Villa Park'ta gerilim sürüyor
Juventus anlaşmasının çökmesine rağmen, Villa'daki durum karmaşık olmayı sürdürüyor. Martinez'in şu anda West Midlands ekibiyle 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor; bu anlaşmayı 2020'de Arsenal'dan transferinin ardından imzaladı. Villa kamuoyu önünde yıldız kalecisinin satılık olmadığını savunsa da perde arkasında sürtüşmeye işaret eden net işaretler vardı. İddialara göre kulüp yönetimi oyuncu için 12 milyon € değer biçti; bu rakam, Premier League'in en iyi performans gösteren isimlerinden biri olması nedeniyle tartışma yarattı.
Oyuncu ile kulüp yönetimi arasındaki gerilim geçmişi iyi biliniyor; önceki sezonlarda geleceği konusunda kamuoyuna yansıyan anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Bu sürtüşme kalıbı, kalecinin daha önce ayrılık için baskı yaptığı iddiasıyla zirveye ulaştı ve bu durum geçici olarak ilk 11'den kesilmesine yol açtı. Sonunda yeniden takıma döndü ve Unai Emery'nin ekibinin Şampiyonlar Ligi vizesi almasına yardımcı oldu.
- Getty Images Sport
Arjantinli yıldız için sırada ne var?
Kulüp futboluna dönüşüyle birlikte, 2026-27 sezonunu nerede geçireceği sorusu West Midlands'taki tartışmaların yeniden odak noktası haline gelecek. Villa'nın biçtiği değeri ve oyuncunun kişisel hedeflerini karşılayan bir paketle başka talipler ortaya çıkmazsa, Martinez ayrılma isteğini dile getirdiği bir kulüpte kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalacak.
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